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Halloween cận kề, thị trường đồ 'giả ma' vẫn ế

Phương Vy

TPO - Chỉ còn một ngày đến Halloween (31/10), thị trường đồ hóa trang, trang trí tại TPHCM vẫn trầm lắng dù hàng hóa đa dạng, giá cả linh hoạt.

Ngày 29/10, ghi nhận của phóng viên, tại các trung tâm thương mại, nhà sách và siêu thị như Vincom, Takashimaya, Aeon, Co.opmart, GO!…đều có khu vực bày bán sản phẩm Halloween. Từ mặt nạ, áo choàng, mũ phù thủy, đèn lồng bí ngô đến các mô hình kinh dị, sản phẩm có mẫu mã đa dạng, phục vụ cả trẻ em lẫn người lớn.

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Các trung tâm thương mại, cửa hàng ở TPHCM bày bán la liệt đồ trang trí phục vụ lễ hội Halloween 31/10

Bên cạnh những món đồ hóa trang quen thuộc, thị trường năm nay còn có các sản phẩm trang trí độc đáo, tích hợp hiệu ứng ánh sáng hoặc chuyển động, giúp không gian lễ hội thêm phần ma mị. Giá bán dao động từ vài chục nghìn đến vài trăm nghìn đồng/sản phẩm, tùy loại và kích cỡ. Những món phụ kiện nhỏ như sticker có giá chỉ vài nghìn đồng, trong khi trang phục hóa trang cầu kỳ có thể lên tới hàng trăm nghìn đồng.

Dù hàng hóa đã được chuẩn bị khá đầy đủ, lượng khách mua sắm tại nhiều điểm bán vẫn chưa tương xứng với sự phong phú của các quầy hàng. Không ít sản phẩm được trưng bày bắt mắt nhưng vẫn phải chờ khách lựa chọn.

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Đủ các loại mặt hàng từ hóa trang đến trang trí, giá cả phải chăng

Tranh thủ đưa con đi học về, chị Mai Lan (ngụ phường Phú Thọ Hòa, TPHCM) ghé một trung tâm thương mại để chọn đồ hóa trang cho các con tham gia lễ hội tại trung tâm tiếng Anh. Sau một hồi lựa chọn, chị quyết định mua hai bộ trang phục phù thủy ngộ nghĩnh và công chúa dễ thương, với tổng hóa đơn hơn 300.000 đồng.

“Giá năm nay cũng như mọi năm. Mấy món đồ này hầu như chỉ chơi được trong năm chứ không thể dành cho năm sau. Tuy nhiên, cả năm chỉ có một ngày nên tôi tranh thủ cho con mua đồ theo nhu cầu”, chị Lan nói.

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Trẻ em hào hứng hóa trang thành phù thủy, công chúa ngộ nghĩnh, đáng yêu

Trong khi đó, nhóm khách hàng trẻ tuổi lại chuộng những tạo hình có phần đáng sợ, khác biệt. Các bộ trang phục bộ xương, mặt nạ rùng rợn hay phụ kiện tạo vết thương giả, máu giả được lựa chọn để hoàn thiện diện mạo trong đêm hội.

Thanh Nam (20 tuổi, ngụ phường Vườn Lài) cho biết, đã chuẩn bị khá kỹ cho dịp Halloween năm nay. Không chỉ mua trang phục, Nam còn tìm thêm các loại phẩm màu để tạo hiệu ứng máu giả, khiến màn hóa trang trở nên chân thực hơn. Đó là các loại phẩm màu hóa trang sao cho tạo cảm giác sợ hãi nhất để cuối tuần này đến khu phố Tây Bùi Viện tham gia lễ hội Halloween.

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Dù bày bán hơn cả tháng qua, nhưng tiểu thương cho biết khách mua nhộn nhịp chỉ vài ngày gần đây

Trên những tuyến đường chuyên kinh doanh đồ hóa trang, đồ trang trí ở TPHCM như Hải Thượng Lãn Ông, Nguyễn Trãi, Hai Bà Trưng…, hàng trăm sản phẩm phục vụ Halloween cũng đã được bày bán từ sớm. Các quầy hàng phủ kín mặt tiền với đủ loại phụ kiện, từ nhỏ gọn, giá rẻ đến những mô hình trang trí có kích thước lớn.

Thế nhưng, theo chia sẻ của nhiều tiểu thương, dù đã chuẩn bị hàng hóa và mở bán hơn một tháng, tình hình kinh doanh vẫn khá chậm. Khách mua lẻ chỉ nhích lên trong vài ngày gần đây, còn phần lớn thời gian trước đó, các quầy hàng rơi vào cảnh vắng khách.

Nguồn thu ban đầu chủ yếu đến từ các nhà hàng, quán cà phê có nhu cầu trang trí không gian để phục vụ khách chụp ảnh, vui chơi dịp lễ hội. Tuy nhiên, nhóm khách này cũng có xu hướng cân nhắc kỹ trước khi mua. Nhiều cơ sở chỉ bổ sung những món cần thiết hoặc phải thay mới, trong khi hơn một nửa số đồ trang trí vẫn được tận dụng từ các mùa trước.

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Đa số các sản phẩm đều không được sản xuất trong nước

Theo chị Hiên (kinh doanh đồ hóa trang trên đường Hải Thượng Lãn Ông), sức mua năm nay chưa thực sự khả quan. Một phần cũng do người dân thắt chặt chi tiêu, chuộng mua hàng online; phần khác do nhiều người cũng không có nhu cầu hóa trang hoặc đi chơi dịp này nên các mặt hàng bán không được nhiều lắm.

“Năm nay Halloween rơi vào thứ Bảy cuối tuần, vì vậy chúng tôi hy vọng sẽ bán thêm được nhiều món hàng trong hai ngày cuối trước khi lễ hội chính thức bắt đầu vào buổi chiều tối”, chị Hiên chia sẻ.

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Tiểu thương kinh doanh đồ hóa trang cho biết, sức mua giảm hơn 50%

Theo ghi nhận tại các điểm kinh doanh, phần lớn sản phẩm phục vụ Halloween trên thị trường TPHCM có xuất xứ từ Trung Quốc. Ưu điểm của nhóm hàng này là giá rẻ, mẫu mã phong phú và có nhiều lựa chọn theo từng chủ đề, từ trang trí nhà cửa, cửa hàng đến hóa trang cá nhân.

Trong khi đó, hàng sản xuất trong nước gần như ít xuất hiện. Một số sản phẩm nội địa tập trung vào quần áo, mũ nón và trang phục hóa trang bằng vải, với giá khoảng 200.000 đồng đến 1 triệu đồng tùy sản phẩm.

Halloween diễn ra vào ngày 31/10 hằng năm. Theo truyền thống phương Tây, lễ hội gắn với Lễ Các Thánh ngày 1/11 và Lễ Linh Hồn ngày 2/11, đồng thời trở thành dịp để mọi người sáng tạo trang phục, trang trí không gian và tham gia các hoạt động vui chơi.

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#halloween #hóa trang #lễ hội ma quỷ #TPHCM

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