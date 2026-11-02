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Thế giới

Tổng thống Mỹ, Thủ tướng Israel bàn về bước tiếp theo ở Iran

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu để thảo luận về việc liệu có nên đẩy mạnh các hoạt động tác chiến chống lại Iran hay không, và nếu có thì khi nào nên thực hiện.

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Một tấm áp phích có hình Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Tel Aviv. (Ảnh: EPA)

Trang tin Axios ngày 1/11 dẫn lời một quan chức Mỹ và một quan chức Israel cho biết, trong cuộc trao đổi, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về tiến trình đàm phán với Iran.

Thủ tướng Israel Netanyahu thúc giục Tổng thống Trump tiến hành các cuộc tấn công vào Iran ngay sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, trong khi ông Trump lại muốn dành thêm thời gian để tiếp tục các cuộc đàm phán.

Nguồn tin từ phía Israel mô tả cuộc điện đàm này là “căng thẳng”, trong khi nguồn tin từ phía Mỹ cho biết cuộc đối thoại diễn ra một cách “thẳng thắn”.

Trong tương lai gần, các cuộc bầu cử tại Mỹ và Israel có thể định hình hướng đi của cuộc xung đột.

Israel đã tổ chức tổng tuyển cử vào ngày 27/10 nhưng vẫn chưa thành lập được chính phủ mới. Kết quả bỏ phiếu cho thấy phe chính trị của ông Netanyahu giành được nhiều ghế nhất trong Quốc hội nhưng không đạt đủ đa số, khiến thành phần của chính phủ kế nhiệm vẫn còn là một ẩn số.

Trong khi đó, đảng Cộng hòa của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đứng trước nguy cơ mất quyền kiểm soát Quốc hội sau cuộc bầu cử ngày 3/11. Nếu đảng Dân chủ đối lập giành thêm ghế, khả năng thực thi chính sách của ông Trump có thể bị hạn chế ở một mức độ nhất định.

Trong suốt tám tháng xung đột, ông Trump đã áp dụng cách tiếp cận song song đối với Tehran: Vừa thực hiện các chiến dịch không kích và những đòn tấn công khác, vừa nỗ lực đạt được một thỏa thuận nhằm mở thông hoàn toàn eo biển Hormuz cho hoạt động vận chuyển dầu khí huyết mạch.

Hôm 31/10, Tổng thống Trump khẳng định với các phóng viên rằng các cuộc đàm phán với Iran nhằm chấm dứt xung đột vẫn đang “diễn ra tốt đẹp”, đồng thời cho biết Mỹ vẫn còn một hoặc hai mục tiêu cần phải “giải quyết” ở Iran.

Ông cũng nhấn mạnh rằng Washington sẽ không vội vàng thực hiện các hành động tấn công, bởi quân đội Iran và chương trình hạt nhân của nước này đã bị Mỹ làm suy yếu nghiêm trọng.

Cuộc trao đổi giữa ông Trump và ông Netanyahu diễn ra sau khi người đứng đầu cơ quan an ninh Iran - Mohsen Rezaei - tiết lộ rằng ông đã nhận được một lá thư từ Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, trong đó đề nghị khôi phục các cuộc đàm phán đang bị đình trệ.

Trong một diễn biến khác cho thấy các bên trung gian đang rất nỗ lực nối lại đàm phán, truyền thông nhà nước Iran đưa tin một phái đoàn Qatar đã đến Tehran vào ngày 30/10 để thảo luận với các quan chức Iran.

Sau đó, các nhà đàm phán Iran đã có mặt tại Doha vào ngày 1/11, đánh dấu ngày thứ ba liên tiếp tham gia các cuộc thảo luận với bên trung gian Qatar.

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi phát biểu rằng mục đích của các cuộc đàm phán là tiếp tục tham vấn với các bên trung gian Qatar, đồng thời khẳng định Tehran đã chuẩn bị sẵn sàng cho "cả phương án phòng thủ lẫn ngoại giao".

"Chúng tôi đang nỗ lực hết mình trong tiến trình này và hy vọng rằng phía bên kia sẽ hành động một cách hợp lý, ưu tiên ngoại giao thay vì các lựa chọn khác", ông Araqchi chia sẻ về các cuộc thảo luận với giới chức Qatar.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang phải đối mặt với áp lực chính trị to lớn liên quan đến cuộc xung đột ở Trung Đông. Các cử tri Mỹ trong kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ đang tỏ ra vô cùng bất bình trước tình trạng giá xăng dầu tăng cao cùng chi phí sinh hoạt leo thang, và họ hoàn toàn có thể bày tỏ sự giận dữ đó thông qua lá phiếu.

Các quốc gia vùng Vịnh cũng đang lo ngại rằng ông Trump có thể tái khởi động các cuộc tấn công sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc.

Kênh tin tức MSNOW dẫn lời ba quan chức cấp cao từ các quốc gia vùng Vịnh cho biết, Washington đã cảnh báo các đồng minh trong khu vực cần chuẩn bị cho một đợt tấn công mới nhắm vào Iran, có thể diễn ra sớm nhất là vào ngày 4/11 - một ngày sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ.

Theo các quan chức, các cuộc tấn công dự kiến ​​sẽ diễn ra trong thời gian ngắn nhưng với cường độ mạnh. Họ cho biết thêm rằng các quốc gia vùng Vịnh đang gây sức ép buộc Washington phải hạ nhiệt căng thẳng vì lo ngại khả năng Iran sẽ trả đũa.

Axios, Reuters

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#Mỹ #Iran #Israel #xung đột Mỹ - Iran #vùng Vịnh #Tổng thống Mỹ Donald Trump #Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu

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