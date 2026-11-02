Biển người ở Đông Anh đổ dồn về HIEUTHUHAI

TPO - "Chị chị em em 3" sở hữu dàn diễn viên nổi bật, hình ảnh được đầu tư và những màn đối đầu tình ái đủ sức khơi gợi sự tò mò. Tuy nhiên, phía sau vẻ ngoài chỉn chu là câu chuyện thiếu chặt chẽ, nhiều cao trào gượng ép. Ninh Dương Lan Ngọc và Steven Nguyễn để lại dấu ấn diễn xuất, nhưng chưa thể khỏa lấp những hạn chế của kịch bản.