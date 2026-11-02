Biển người ở Đông Anh đổ dồn về HIEUTHUHAI

TPO - Tối 1/11, concert Mắt nhắm mắt mở của HIEUTHUHAI diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Hà Nội. Khán giả liên tục hát theo, gọi tên thần tượng và hưởng ứng những màn giao lưu hài hước của nam nghệ sĩ suốt khoảng ba giờ biểu diễn.
TPO - Việc "You Can See Everything" vươn lên vị trí số một phòng vé Bắc Mỹ trong tuần thứ 3 công chiếu được đánh giá là thành tích đáng nể. Trong khi đó, bom tấn hoạt hình kinh phí trăm triệu USD lại đối mặt với khoản lỗ nặng.
TPO - Lưu Diệc Phi hóa thân thành "cô dâu" trong sự kiện thời trang. Tuy nhiên, trang phục và biểu hiện của cô gây tranh cãi.
TPO - Sau concert tại Hà Nội, câu chuyện HIEUTHUHAI hỗ trợ khán giả bị gãy chân thu hút chú ý. Bên cạnh ngoại hình và âm nhạc, cách nam rapper đối xử với người hâm mộ trở thành lý do khiến nhiều người bày tỏ mong muốn gắn bó lâu dài.
TPO - Trúc Nhân trải qua nhiều cung bậc cảm xúc trong đêm nhạc cá nhân đầu tiên sau 14 năm làm nghề. Nam ca sĩ cũng gây bất ngờ khi kết hợp các nghệ sĩ như Wren Evans, MIN và Rhymastic, Tiến Luật, Cody Nam Võ.
TPO - Sau hai đêm diễn tại TPHCM, HIEUTHUHAI tiếp tục đưa concert cá nhân đến Hà Nội vào tối 1/11. Chương trình được tổ chức ngoài trời tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), với sân khấu quy mô lớn, hệ thống màn hình LED và khu vực khán đài mở rộng.
TPO - Jennie gây chú ý với màn hóa thân thành nhân vật Suki trong phim hành động "2 Fast 2 Furious". Tuy nhiên, không phải ai cũng thích tạo hình táo bạo này.
TPO - Quân A.P lộ diện sau lớp mascot Dol-La-La, lần đầu chia sẻ chuyện tình kéo dài 14 năm và tiếc nuối khi phải dừng bước. Tập 5 Ca sĩ mặt nạ còn ghi nhận màn lội ngược dòng của Cậu Tư Lành cùng những tiết mục khiến Trấn Thành, Bích Phương xúc động.
TPO - Cặp sao "Hậu duệ mặt trời" Song Hye Kyo và Song Joong Ki đã ly hôn 7 năm nhưng chuyện tình cảm của họ vẫn nhận được sự quan tâm của hàng trăm triệu khán giả.
TPO - Chỉ còn 6 ngày đến đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, các cô gái phải kiên trì tập luyện, gấp rút cho phần vũ đạo, chuẩn bị tỏa sáng ở Quảng trường Danh Vọng, phường Đồ Sơn, TP Hải Phòng tối 7/11.
TPO - Có Brad Pitt và câu chuyện sinh tồn giàu cảm xúc, ''Trái tim quái thú'' vẫn chưa tạo được cú bứt phá rõ rệt về doanh thu. Mức thu hơn 171 triệu USD toàn cầu chưa đủ đảm bảo thắng lợi thương mại nếu đặt cạnh kinh phí sản xuất 82 triệu USD, chưa kể quảng bá và phát hành.
TPO - "Chị chị em em 3" sở hữu dàn diễn viên nổi bật, hình ảnh được đầu tư và những màn đối đầu tình ái đủ sức khơi gợi sự tò mò. Tuy nhiên, phía sau vẻ ngoài chỉn chu là câu chuyện thiếu chặt chẽ, nhiều cao trào gượng ép. Ninh Dương Lan Ngọc và Steven Nguyễn để lại dấu ấn diễn xuất, nhưng chưa thể khỏa lấp những hạn chế của kịch bản.
TPO - Trước sự cố của Kylian Mbappe, đô vật huyền thoại John Cena từng công khai xin lỗi vì làm phật lòng người dân Trung Quốc.
TPO - Minh Hằng, Văn Mai Hương, MAIQUINN và Minh Ngọc là những nghệ sĩ được công bố góp mặt trong đêm chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra vào tháng 11. Sự kết hợp giữa các giọng ca thuộc nhiều thế hệ, phong cách âm nhạc hứa hẹn mang đến những màu sắc khác nhau cho đêm thi quan trọng nhất.
TPO - Steven Nguyễn cho rằng mình được chọn đóng Văn Cường trong ''Chị chị em em 3'' vì “mặt búng ra phản diện”. Được gọi là diễn viên nghìn tỷ, anh vui nhưng ngại, bởi vẫn đang học hỏi để thoát khỏi hình ảnh chỉ đóng được vai giang hồ.
TPO - Selma Blair lần đầu lên tiếng xin lỗi sau khi bị bắt vì cáo buộc hành hung tiếp viên hàng không trên chuyến bay của Delta Air Lines. Nữ diễn viên Cruel Intentions cho biết đang tập trung chăm sóc sức khỏe và không cung cấp thêm thông tin gì về vụ ồn ào.
TPO - Quân A.P và Lê Khanh có lễ cưới đặc biệt trong tập 14 Running Man Vietnam 2026. Trước sự chứng kiến của các thành viên, nam ca sĩ nói không tin mình được tổ chức đám cưới như thế, còn bạn gái bật khóc vì chờ đợi ngày này từ lâu.