Á hậu Châu Anh, dàn người đẹp hòa cùng hàng vạn người ở concert HIEUTHUHAI

TPO - Minh Hằng, Văn Mai Hương, MAIQUINN và Minh Ngọc là những nghệ sĩ được công bố góp mặt trong đêm chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra vào tháng 11. Sự kết hợp giữa các giọng ca thuộc nhiều thế hệ, phong cách âm nhạc hứa hẹn mang đến những màu sắc khác nhau cho đêm thi quan trọng nhất.