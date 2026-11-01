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Hoa hậu

Á hậu Châu Anh, dàn người đẹp hòa cùng hàng vạn người ở concert HIEUTHUHAI

Duy Nam - Dương Triều

TPO - Á hậu Châu Anh, người đẹp Phạm Thùy Dương, Hồ Ngọc Phương Linh và thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 có mặt tại "Mắt Nhắm Mắt Mở" Concert của HIEUTHUHAI tại Hà Nội ngày 1/11.

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Chiều 1/11, Á hậu Châu Anh và dàn người đẹp Hoa hậu Việt Nam có mặt ở Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) ở Đông Anh, Hà Nội để tham dự concert Mắt Nhắm Mắt Mở của ca sĩ HIEUTHUHAI. Dàn người đẹp diện trang phục năng động, cá tính, phù hợp với không gian ngoài trời của đêm diễn.
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Á hậu Châu Anh háo hức khi tham dự show diễn của HIEUTHUHAI. Cô cho biết, ngay từ khi concert mở bán vé, cô cùng bạn bè đã săn vé trên mạng nhưng không thành. Sau nhiều lần kiên trì, người đẹp có được tấm vé để tham dự đêm nhạc cá nhân đầu tiên của HIEUTHUHAI ở Thủ đô.
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“Tôi rất hâm mộ vẻ cá tính, bụi bặm của HIEUTHUHAI. Từng theo dõi HIEUTHUHAI trên nhiều chương trình truyền hình nhưng đây là lần đầu tôi có cơ hội trực tiếp xem HIEUTHUHAI biểu diễn tại sân khấu ngoài trời ở Hà Nội. Chắc chắn đây là trải nghiệm khó quên với tôi”, Châu Anh chia sẻ.
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Châu Anh cho biết cô thích các ca khúc của HIEUTHUHAI như Ngủ một mình, Vệ tinh, Nghe như tình yêu. “Bên cạnh âm nhạc, phong cách biểu diễn hiện đại, trẻ trung của HIEUTHUHAI cũng là điều khiến tôi thích thú”, cô nói.
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Người đẹp Phạm Thùy Dương cho biết cô thích HIEUTHUHAI từ lâu qua chương trình Anh trai say hi. Thùy Dương thích mong chờ sẽ được nghe các ca khúc Ngủ một mình, Vệ tinh trong concert lần này.
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Hai người đẹp Đoàn Hải Lan, Lê Trần Bảo My háo hức trước giờ diễn ra concert Mắt Nhắm Mắt Mở của HIEUTHUHAI ở Hà Nội.
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Hai người đẹp cho biết trước đó đã theo dõi hai đêm diễn của HIEUTHUHAI ở TPHCM. Đến với concert ở Hà Nội, hai người đẹp háo hức với các tiết mục mới sẽ được nam ca sĩ và ê-kíp đưa vào chương trình.
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Hai người đẹp rạng rỡ giữa biển người đến concert.
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Người đẹp Hồ Ngọc Phương Linh - Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2024 - săn vé khu Gác mái ngay từ khi concert Mắt Nhắm Mắt Mở mở bán.
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Phương Linh cho biết cô háo hức với màn bắn pháo hoa trong concert.

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#Á hậu Châu Anh #concert HIEUTHUHAI ở Hà Nội #Hoa hậu Việt Nam #concert Mắt nhắm mắt mở

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