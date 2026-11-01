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Hoa hậu

Phút thư giãn của thí sinh Hoa hậu Việt Nam

Hồng Vĩnh - Đỗ Quyên

TPO - Giữa những giờ tập vũ đạo căng thẳng, Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 tranh thủ trò chuyện, đùa vui bên nhau. Chung kết đến gần cũng là lúc các cô gái bắt đầu lưu luyến, khi gần ba tháng cùng ăn, ở và tập luyện sắp khép lại.

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Từ 31/10, Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 bước vào giai đoạn tập luyện cường độ cao, chuẩn bị cho chung kết vào 7/11 tại Đồi Rồng, TP Hải Phòng.
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Những bài tập mới đòi hỏi thí sinh ghi nhớ nhanh, thực hiện đúng kỹ thuật và phối hợp với đội hình. Dưới sự hướng dẫn của biên đạo Khoa Nguyễn, từng động tác tay, hông được chỉnh sửa, tập lại nhiều lần cho đồng đều.
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Phạm Lê Ái Linh cho biết cô cảm nhận rõ sự căng thẳng, sức nóng trong phòng tập. Chưa từng học nhảy múa hay tham gia cuộc thi sắc đẹp, cô gặp nhiều khó khăn khi thực hiện vũ đạo trên giày cao gót.
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Vũ Thị Khánh Vi cho biết quá trình làm việc từ chung khảo giúp cô hiểu hơn phong cách hướng dẫn của biên đạo Khoa Nguyễn. Cô đánh giá thầy tâm huyết, mong bản thân tiếp thu tốt để có phần thể hiện tự tin trong đêm chung kết.
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Lê Phương Nghi tìm thấy niềm vui khi được vận động, rèn sự dẻo dai. Với cô, Hoa hậu Việt Nam mang đến cơ hội thử sức với những kỹ năng trước đó chưa được tiếp cận.
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Giữa những lượt tập liên tục, giờ giải lao là lúc thí sinh thả lỏng, trò chuyện và đùa vui. Các cô gái có thêm phút gần gũi bên nhau trước khi trở lại với bài tập.
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Sau gần ba tháng ở nhà chung, nhiều thí sinh xem nhau như chị em thân thiết. Cùng trải qua những chuyến đi, giờ ghi hình và tập luyện, họ dần hiểu tính cách, thói quen của nhau, biết ai có thể giúp mình sửa động tác hay lắng nghe khi căng thẳng. Gouband Lisa tranh thủ nói chuyện với các bạn nhiều hơn trong những ngày cuối. Mỗi người đến từ một vùng miền, có kế hoạch riêng sau cuộc thi nên cô chưa biết khi nào cả nhóm mới có dịp hội ngộ. Lisa muốn lưu giữ thêm kỷ niệm, đồng thời cố gắng hoàn thành tốt các buổi tập.
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Nguyễn Hồng Hạ Nghi cho biết cô thấy thời gian trôi quá nhanh. Dù bước vào phòng tập với tinh thần đầy năng lượng, cô bắt đầu buồn và tiếc nuối khi nghĩ đến ngày chia tay những người bạn đã gắn bó suốt hành trình.
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Càng gần chung kết, cảm giác háo hức xen lẫn lưu luyến càng rõ. Các cô gái mong được thể hiện hết khả năng trên sân khấu, nhưng cũng hụt hẫng khi nghĩ đến khoảnh khắc phải nói lời chia tay.
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Giữa những giờ tập căng thẳng, tiếng cười và lời động viên giúp các cô gái vơi áp lực. Những phút nghỉ ngắn cũng trở thành khoảng thời gian đáng quý khi ngày chia tay nhà chung đến gần.

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