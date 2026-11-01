Phút thư giãn của thí sinh Hoa hậu Việt Nam

TPO - Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên đến từ Huế cho biết cô từng ngủ mơ nắm tay người bạn thân là thí sinh Đinh Hoàng Gia Linh trong khoảnh khắc công bố Hoa hậu Việt Nam 2026. Thảo Nguyên, Gia Linh cùng nằm trong nhóm 8 người bạn thân có tên "Rực lửa" ở nhà chung. Cô gái Huế tin rằng các thành viên trong nhóm bạn thân của mình có khả năng đạt được thành tích cao ở chung kết.