Phút thư giãn của thí sinh Hoa hậu Việt Nam

TPO - Giữa những giờ tập vũ đạo căng thẳng, Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 tranh thủ trò chuyện, đùa vui bên nhau. Chung kết đến gần cũng là lúc các cô gái bắt đầu lưu luyến, khi gần ba tháng cùng ăn, ở và tập luyện sắp khép lại.
TPO - Dàn thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 thể hiện khả năng catwalk tiến bộ qua từng ngày. Các cô gái có chiều cao nổi bật 1,74 - 1,75 m khoe những bước đi tự tin và chuyên nghiệp trong những buổi tập nước rút trước chung kết.
TPO - Biên đạo Khoa Nguyễn bất ngờ rời phòng tập khi Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 chưa đáp ứng yêu cầu. Anh cho biết dù có lúc căng thẳng nhưng luôn giữ sự nghiêm khắc, trách nhiệm với học trò và ê-kíp trước chung kết ngày 7/11.
TPO - Những thí sinh cao 1,74-1,75 m của Hoa hậu Việt Nam 2026 khoe vóc dáng tại phòng tập, chuẩn bị cho đêm chung kết ngày 7/11 ở Hải Phòng. Các cô gái bước vào giai đoạn tập luyện nước rút, với lịch trình bắt đầu từ 9h và kéo dài đến 23h.
TPO - Sau những chuyến thăm Làng trẻ em SOS và Trung tâm Điều dưỡng người có công Hải Phòng, nhiều thí sinh Hoa hậu Việt Nam mong trở lại, thực hiện dự án nhân ái tại chính địa phương đăng cai cuộc thi.
TPO - Chỉ còn 6 ngày đến đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, các cô gái phải kiên trì tập luyện, gấp rút cho phần vũ đạo, chuẩn bị tỏa sáng ở Quảng trường Danh Vọng, phường Đồ Sơn, TP Hải Phòng tối 7/11.
TPO - Top 25 thí sinh vào Hoa hậu Việt Nam 2026 khổ luyện từng giờ, từng ngày để thực hiện tiết mục đồng diễn mãn nhãn ở đêm chung kết 7/11. Họ chia thành 3 ca mỗi ngày để luyện các động tác, đảm bảo đội hình đều tăm tắp khi bước trên sân khấu.
TPO - Chuẩn bị cho chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 vào ngày 7/11, biên đạo Khoa Nguyễn yêu cầu Top 25 tập trung cao độ, chỉnh từng động tác để đạt sự đồng đều.
TPO - Hoàng Thị Hà Phương, Phạm Vân Hà, Bùi Mai Linh và Lưu Phương Anh là bốn đại diện Hải Phòng tại chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Bên cạnh nhan sắc, các cô gái gây chú ý với thành tích học tập, khả năng ngoại ngữ và mong muốn thực hiện dự án nhân ái trên quê hương.
TPO - Bốn cô gái đất Cảng đều có thành tích, nhan sắc nổi bật. Hàng nghìn khán giả Hải Phòng mang theo niềm tự hào và hy vọng đến cổ vũ cho thí sinh chủ nhà, trong đêm chung kết tại Đồi Rồng vào 7/11.
TPO - Minh Hằng, Văn Mai Hương, MAIQUINN và Minh Ngọc là những nghệ sĩ được công bố góp mặt trong đêm chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra vào tháng 11. Sự kết hợp giữa các giọng ca thuộc nhiều thế hệ, phong cách âm nhạc hứa hẹn mang đến những màu sắc khác nhau cho đêm thi quan trọng nhất.
TPO - Thử thách catwalk trên cát không thể làm khó thí sinh Mai Thị Yến Nhi. Hơn bốn năm làm vũ công cùng quá trình tập luyện Taekwondo giúp cô rèn luyện bản lĩnh, tính kỷ luật và sự tự tin, ghi dấu ấn tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026.
TPO - Tính đến ngày 31/10, cuộc thi đặt câu hỏi ứng xử chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 thu hút khoảng 3.200 người tham gia, với gần 4.000 câu hỏi gửi về. Nội dung trải rộng từ những vấn đề đời sống, xã hội đến trí tuệ nhân tạo, bình đẳng giới, văn hóa và trách nhiệm của người trẻ.
TPO - Sáng 31/10, Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 bắt đầu tập vũ đạo cùng biên đạo Khoa Nguyễn, bước vào chuỗi ngày tập luyện cường độ cao cho chung kết ngày 7/11.
TPO - Dưới sự hướng dẫn của giảng viên vũ đạo, top 25 tập luyện "căng như dây đàn" để thực hiện các động tác nhuần nhuyễn.
TPO - Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên đến từ Huế cho biết cô từng ngủ mơ nắm tay người bạn thân là thí sinh Đinh Hoàng Gia Linh trong khoảnh khắc công bố Hoa hậu Việt Nam 2026. Thảo Nguyên, Gia Linh cùng nằm trong nhóm 8 người bạn thân có tên "Rực lửa" ở nhà chung. Cô gái Huế tin rằng các thành viên trong nhóm bạn thân của mình có khả năng đạt được thành tích cao ở chung kết.
TPO - Nguyễn Thái Anh Thư cho biết bố mẹ cô từng lo sợ con gái không đủ dũng cảm, mạnh mẽ khi dự thi Hoa hậu Việt Nam 2026. Sau quá trình thể hiện của cô ở nhà chung, bố mẹ Anh Thư dần ủng hộ và tin tưởng vào hành trình của con gái ở cuộc thi năm nay.