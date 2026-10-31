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Hoa hậu

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Mỗi ngày có hơn 100 câu hỏi ứng xử gửi về Hoa hậu Việt Nam 2026

Ngọc Ánh

TPO - Tính đến ngày 31/10, cuộc thi đặt câu hỏi ứng xử chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 thu hút khoảng 3.200 người tham gia, với gần 4.000 câu hỏi gửi về. Nội dung trải rộng từ những vấn đề đời sống, xã hội đến trí tuệ nhân tạo, bình đẳng giới, văn hóa và trách nhiệm của người trẻ.

Sau gần một tháng phát động, cuộc thi đặt câu hỏi ứng xử cho chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 tiếp tục nhận được sự quan tâm của đông đảo công chúng. Theo thống kê tính đến 31/10, ban tổ chức ghi nhận gần 4.000 câu hỏi từ 3.200 người tham gia, trung bình khoảng 150 câu hỏi được gửi về mỗi ngày.

Đáng chú ý có người gửi nhiều hơn một câu hỏi, thể hiện sự quan tâm đến các khía cạnh khác nhau của phần thi ứng xử. Không ít câu hỏi được xây dựng dưới dạng tình huống giả định, yêu cầu thí sinh đưa ra lựa chọn, lý giải quan điểm thay vì chỉ trình bày kiến thức hoặc những thông điệp chung.

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Các thí sinh đang trong giai đoạn tập luyện nước rút cho đêm chung kết. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Qua nội dung câu hỏi gửi về, dễ nhận thấy công chúng dành sự quan tâm lớn đến hình mẫu người phụ nữ Việt Nam hiện đại. Những vấn đề như sự tự tin, bản lĩnh, lòng nhân ái, trách nhiệm cộng đồng, vai trò của gia đình và sự nghiệp được khai thác dưới nhiều góc nhìn.

Bên cạnh đó, nhiều người đặt câu hỏi về áp lực thành công của giới trẻ, ảnh hưởng của mạng xã hội, cách ứng xử trước những bình luận tiêu cực và việc giữ gìn bản sắc cá nhân trong thời đại số.

Bên cạnh các chủ đề xã hội, một số câu hỏi gửi về còn đề cập đến khả năng sử dụng ngoại ngữ của thí sinh. Đây là điểm đáng chú ý trong bối cảnh các cuộc thi sắc đẹp ngày càng đề cao khả năng giao tiếp, hội nhập và quảng bá hình ảnh đất nước.

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Trong cuộc cạnh tranh giành vương miện Hoa hậu Việt Nam 2026, những phút trả lời trước công chúng có thể trở thành dấu ấn quan trọng, giúp các thí sinh thể hiện vẻ đẹp trí tuệ bên cạnh nhan sắc. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Việc đưa yếu tố ngoại ngữ vào câu hỏi ứng xử có thể tạo thêm cơ hội để thí sinh thể hiện năng lực giao tiếp và sự tự tin. Tuy nhiên, khả năng sử dụng ngoại ngữ chỉ là khía cạnh, điều quan trọng vẫn là cách người trả lời truyền đạt thông điệp, thể hiện tư duy và quan điểm cá nhân.

Một số câu hỏi khác hướng tới việc quảng bá văn hóa Việt Nam với bạn bè quốc tế, đặt thí sinh vào vai trò người đại diện giới thiệu những nét đẹp của quê hương, đất nước.

Phần thi ứng xử từ lâu đã trở thành một trong những nội dung được chờ đợi tại chung kết Hoa hậu Việt Nam. Đây không chỉ là cơ hội để thí sinh thể hiện kiến thức, khả năng diễn đạt mà còn góp phần giúp công chúng nhận diện quan điểm sống, bản lĩnh và trách nhiệm của người đẹp.

Trong đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, những phút trả lời trước công chúng có thể trở thành dấu ấn quan trọng, giúp các thí sinh thể hiện vẻ đẹp trí tuệ bên cạnh nhan sắc.

Mời bạn đọc BẤM VÀO ĐÂY để gửi câu hỏi dự thi. Tác giả của mỗi câu hỏi được lựa chọn sử dụng trong phần thi ứng xử tại đêm Chung kết sẽ được nhận phần thưởng 5 triệu đồng cùng giấy chứng nhận. Thời gian tiếp nhận câu hỏi từ ngày 11/10 đến hết 6/11/2026.

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#Hoa hậu Việt Nam 2026 #câu hỏi ứng xử #thi ứng xử #trí tuệ nhân tạo #bình đẳng giới #văn hóa Việt Nam #trách nhiệm người trẻ

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