Áp lực của người dạy 25 cô gái Hoa hậu Việt Nam trình diễn

TPO - Chuẩn bị cho chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 vào ngày 7/11, biên đạo Khoa Nguyễn yêu cầu Top 25 tập trung cao độ, chỉnh từng động tác để đạt sự đồng đều.
TPO - Top 25 thí sinh vào Hoa hậu Việt Nam 2026 khổ luyện từng giờ, từng ngày để thực hiện tiết mục đồng diễn mãn nhãn ở đêm chung kết 7/11. Họ chia thành 3 ca mỗi ngày để luyện các động tác, đảm bảo đội hình đều tăm tắp khi bước trên sân khấu.
TPO - Hoàng Thị Hà Phương, Phạm Vân Hà, Bùi Mai Linh và Lưu Phương Anh là bốn đại diện Hải Phòng tại chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Bên cạnh nhan sắc, các cô gái gây chú ý với thành tích học tập, khả năng ngoại ngữ và mong muốn thực hiện dự án nhân ái trên quê hương.
TPO - Bốn cô gái đất Cảng đều có thành tích, nhan sắc nổi bật. Hàng nghìn khán giả Hải Phòng mang theo niềm tự hào và hy vọng đến cổ vũ cho thí sinh chủ nhà, trong đêm chung kết tại Đồi Rồng vào 7/11.
TPO - Minh Hằng, Văn Mai Hương, MAIQUINN và Minh Ngọc là những nghệ sĩ được công bố góp mặt trong đêm chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra vào tháng 11. Sự kết hợp giữa các giọng ca thuộc nhiều thế hệ, phong cách âm nhạc hứa hẹn mang đến những màu sắc khác nhau cho đêm thi quan trọng nhất.
TPO - Thử thách catwalk trên cát không thể làm khó thí sinh Mai Thị Yến Nhi. Hơn bốn năm làm vũ công cùng quá trình tập luyện Taekwondo giúp cô rèn luyện bản lĩnh, tính kỷ luật và sự tự tin, ghi dấu ấn tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026.
TPO - Tính đến ngày 31/10, cuộc thi đặt câu hỏi ứng xử chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 thu hút khoảng 3.200 người tham gia, với gần 4.000 câu hỏi gửi về. Nội dung trải rộng từ những vấn đề đời sống, xã hội đến trí tuệ nhân tạo, bình đẳng giới, văn hóa và trách nhiệm của người trẻ.
TPO - Dưới sự hướng dẫn của giảng viên vũ đạo, top 25 tập luyện "căng như dây đàn" để thực hiện các động tác nhuần nhuyễn.
TPO - Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên đến từ Huế cho biết cô từng ngủ mơ nắm tay người bạn thân là thí sinh Đinh Hoàng Gia Linh trong khoảnh khắc công bố Hoa hậu Việt Nam 2026. Thảo Nguyên, Gia Linh cùng nằm trong nhóm 8 người bạn thân có tên "Rực lửa" ở nhà chung. Cô gái Huế tin rằng các thành viên trong nhóm bạn thân của mình có khả năng đạt được thành tích cao ở chung kết.
TPO - Nguyễn Thái Anh Thư cho biết bố mẹ cô từng lo sợ con gái không đủ dũng cảm, mạnh mẽ khi dự thi Hoa hậu Việt Nam 2026. Sau quá trình thể hiện của cô ở nhà chung, bố mẹ Anh Thư dần ủng hộ và tin tưởng vào hành trình của con gái ở cuộc thi năm nay.
TPO - Còn 8 ngày đến chung kết, ê-kíp sản xuất ráo riết thi công sân khấu, chuẩn bị đón hàng nghìn khán giả đến với Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Quảng trường Danh vọng, phường Đồ Sơn, Thành phố Hải Phòng.
TPO - Vũ Hồng Hạnh dùng câu hát giới thiệu quê hương Phú Thọ. Vũ Thị Khánh Vi tự tin chinh phục ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2026. Trong khi đó, Trần Xuân Khánh Linh chia sẻ quan niệm làm từ thiện từ những trải nghiệm trong gia đình có truyền thống thiện nguyện.
TPO - Các thí sinh Hoa hậu Việt Nam duy trì chế độ chăm sóc da chuyên sâu mỗi ngày để giữ vẻ rạng rỡ đến đêm chung kết.
TPO - 25 thí sinh Hoa hậu Việt Nam trải qua khóa học chăm sóc da chuyên sâu, hướng đến đêm chung kết với nét đẹp rạng rỡ và tỏa sáng nhất.
TPO - Trịnh Ngọc Huyền - Hoa khôi Đại học Tài chính - Marketing (Miss UFM 2025) - chia sẻ từng bị chê bai về ngoại hình khiến cô cảm thấy tự ti. Cô cho rằng không cần phải đợi đến khi hoàn hảo mới đăng ký thi sắc đẹp. Đến với Hoa hậu Việt Nam 2026, Ngọc Huyền có thêm nhiều trải nghiệm quý giá để hoàn thiện bản thân.
TPO - Giành học bổng hơn 500.000 USD từ 6 đại học Mỹ, tốt nghiệp xuất sắc Đại học Ngoại thương, đạt điểm môn Tâm lý học Cambridge A Level cao nhất Việt Nam… nhiều thí sinh vào chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 sở hữu thành tích học tập nổi bật.
TPO - Nguyễn Thị Hoa cho biết bố mẹ cô từng làm nghề buôn bán ve chai, thu mua sắt thép. Sự vất vả của bố mẹ là động lực để cô theo đuổi con đường học vấn và làm thêm nhiều công việc để có cuộc sống tốt hơn. Tại Hoa hậu Việt Nam 2026, Nguyễn Thị Hoa được nhận xét có gương mặt giống Hoa hậu Đỗ Thị Hà.