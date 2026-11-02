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Thế giới

Hàn Quốc phát hiện một sĩ quan tử vong gần biên giới Triều Tiên

Minh Hạnh

TPO - Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, một sĩ quan quân đội nước này đã được phát hiện tử vong với một số vết thương tại một đơn vị tiền phương ở Cheorwon, gần biên giới với Triều Tiên, vào sáng 2/11.

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(Ảnh: Stars and Stripes)

Theo quân đội Hàn Quốc, sĩ quan nói trên được tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh với vết thương chưa xác định tại một đơn vị tiền phương ở huyện Cheorwon, khu vực biên giới phía đông, vào sáng 2/11. Người này sau đó đã được xác nhận là đã tử vong.

Cơ quan điều tra quân sự và dân sự đang xem xét nguyên nhân chính xác cũng như hoàn cảnh dẫn đến cái chết của người này.

Sự việc xảy ra trong bối cảnh căng thẳng dọc biên giới đang leo thang, sau khi ba binh sĩ Hàn Quốc bị thương do các vụ nổ mìn ở phía nam Đường phân định quân sự vào ngày 21/9.

Hiện chưa rõ vụ sĩ quan thiệt mạng ngày 2/11 có liên quan đến tình trạng căng thẳng tại biên giới hay không.

Quân đội Hàn Quốc khẳng định số mìn gây ra các vụ nổ vào tháng 9 đã được Triều Tiên cài đặt như một phần trong nỗ lực củng cố biên giới kể từ năm 2024. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng đã bác bỏ cáo buộc.

Triều Tiên phản đối tập trận chung Mỹ - Hàn

Hãng thông tấn nhà nước KCNA của Triều Tiên ngày 2/11 cáo buộc, cuộc tập trận quân sự chung gần đây giữa Mỹ và Hàn Quốc thực chất là một cuộc diễn tập chiến tranh hạt nhân nhắm vào nước này.

KCNA dẫn lời ông Kim Jong Sik - một quan chức thuộc đảng Lao động - cho biết, cuộc tập trận "Iron Mace" cho thấy Mỹ vẫn không thay đổi "tham vọng bóp nghẹt Triều Tiên bằng vũ khí hạt nhân”. Và các mối đe dọa như vậy đang "leo thang từng ngày".

Ông cho rằng cuộc tập trận "Iron Mace" cùng các hoạt động quân sự chung khác giữa Washington và Seoul càng làm nổi bật sự cần thiết phải đẩy nhanh tốc độ tăng cường lực lượng hạt nhân của Triều Tiên.

Mỹ và Hàn Quốc đã tiến hành cuộc tập trận "Iron Mace" từ ngày 29/9 đến ngày 2/10, với mục tiêu tích hợp năng lực hạt nhân của Mỹ với các lực lượng thông thường của Hàn Quốc.

Các nhà phân tích nhận định rằng việc ông Kim - một quan chức phụ trách giám sát quá trình phát triển và sản xuất tên lửa cũng như vũ khí hạt nhân của Triều Tiên - đưa ra tuyên bố về chính sách hạt nhân quốc gia là một điều bất thường, bởi vai trò này thường do Bộ Quốc phòng hoặc Bộ Ngoại giao đảm nhận.

Ông Yang Moo-jin - giáo sư danh dự tại Đại học Nghiên cứu Triều Tiên - cho rằng vai trò của ông Kim có thể đang mở rộng, không chỉ dừng lại ở việc phát triển và sản xuất tên lửa, mà còn bao gồm cả hoạch định chính sách về hạt nhân và tên lửa.

Reuters, Yonhap

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#Triều Tiên #Hàn Quốc #biên giới #tử vong #binh sĩ #tập trận chung #Mỹ - Hàn Quốc

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