Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Đại sứ quán Việt Nam tại Nga khuyến cáo công dân về cảnh báo an ninh ở Mátxcơva

Minh Hạnh

Theo TTXVN, vào ngày 31/10, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga đã thông báo một số khuyến nghị về an ninh tới cộng đồng người Việt Nam tại nước này, sau khi Đại sứ quán Mỹ tại Mátxcơva cảnh báo về “một mối đe dọa liên quan đến một vụ việc có thể gây thương vong hàng loạt” tại một bảo tàng cung điện và công viên ở thủ đô nước Nga.

tsaritsino-from-helicopter.jpg
Khu bảo tàng cung điện và công viên Tsaritsyno. (Ảnh: Wikipedia)

Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Nga, chính quyền sở tại đã triển khai các biện pháp kiểm tra, xác minh thông tin và tạm thời hạn chế tiếp cận khu vực công viên Tsaritsyno.

Đại sứ quán khuyến nghị cộng đồng người Việt tạm thời không đến khu bảo tàng và các khu vực lân cận cho đến khi có thông báo mới; không tổ chức các hoạt động tham quan, dã ngoại tại đây, đồng thời chú ý thận trọng khi đến những nơi công cộng đông người.

Người dân được đề nghị thường xuyên cập nhật thông tin từ các cơ quan chức năng Nga và các kênh thông báo chính thức của Đại sứ quán Việt Nam.

Trước đó ngày 31/10, Đại sứ quán Mỹ tại Mátxcơva đã đưa ra cảnh báo về “một mối đe dọa liên quan đến một vụ việc có thể gây thương vong hàng loạt” tại khu công viên bảo tàng Tsaritsyno "ngay trong hôm nay".

Sau khi nhận được cảnh báo, công viên bảo tàng Tsaritsyno đã đóng cửa và "chỉ cho phép người bên trong đi ra ngoài". Lực lượng an ninh cũng lập tức có mặt.

Mới đây nhất, ngày 1/11, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết, thông tin mà Mỹ chia sẻ với Nga đã dẫn đến việc bắt giữ một thiếu niên người Nga. FSB “cảm ơn phía Mỹ về thông tin đã cung cấp”.

Theo FSB, nghi phạm trẻ tuổi đã bị bắt sau khi đăng tải lên TikTok những hình ảnh với trang phục chiến đấu, mang theo “vật thể giống súng tự động”, đồng thời chia sẻ những bức ảnh chụp tại khu công viên bảo tàng Tsaritsyno với dòng chú thích: “Tôi đã tìm thấy một địa điểm”.

FSB cho biết, nghi phạm đã thực hiện “một số lượng đáng kể các tìm kiếm liên quan đến khủng bố, thảm sát hàng loạt và các hành vi bạo lực khác từng xảy ra”. Các loại súng hơi cũng đã được tìm thấy tại nhà nghi phạm.

Khu bảo tàng Tsaritsyno là một quần thể cung điện và công viên nằm ở phía nam Mátxcơva, vốn là một địa điểm tham quan phổ biến, đặc biệt là vào dịp cuối tuần.

Xem thêm

#Mỹ #Nga #cảnh báo khủng bố #Cung điện Tsaritsyno #Mátxcơva

Cùng chuyên mục

Ông Đinh Văn Nơi: Xem xét hỗ trợ nhà tình thương cho người bán vé số khuyết tật nhận đất tái định cư

Ông Đinh Văn Nơi: Xem xét hỗ trợ nhà tình thương cho người bán vé số khuyết tật nhận đất tái định cư

TPO - Gặp người đàn ông khuyết tật bán vé số dạo đến nhận nền tái định cư phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc, ông Đinh Văn Nơi - Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Bí thư đặc khu Phú Quốc, cho biết, sẽ xem xét ghi nợ tiền sử dụng đất, đưa gia đình vào diện rà soát hỗ trợ nhà tình thương để sớm ổn định cuộc sống.

Tuổi trẻ Hà Tĩnh chung tay phổ cập kỹ năng số.

Dấu ấn của tuổi trẻ Hà Tĩnh trong đợt cao điểm phổ cập kỹ năng số

TPO - 35.000 tài khoản I-HaTinh được hỗ trợ kích hoạt, hơn 30.000 lượt đoàn viên, thanh niên và người dân được tập huấn, tuyên truyền về kỹ năng số… là những kết quả nổi bật của tuổi trẻ Hà Tĩnh trong đợt cao điểm tình nguyện chung tay phổ cập kỹ năng số, góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với người dân

Nguyễn Phương Hạnh Lâm (xã Hoàng Vân, thành phố Bắc Ninh) viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Nữ sinh 18 tuổi viết đơn tình nguyện nhập ngũ

TPO - Đang là sinh viên năm nhất Học viện Ngân hàng, Nguyễn Phương Hạnh Lâm (xã Hoàng Vân, thành phố Bắc Ninh) bất ngờ viết đơn tình nguyện nhập ngũ, mong muốn khoác lên màu xanh áo lính để cống hiến sức trẻ cho Tổ quốc.

Phú Quốc chạy đua tiến độ dự án APEC giữa áp lực thiếu nhân lực

Phú Quốc chạy đua tiến độ dự án APEC giữa áp lực thiếu nhân lực

TPO - Hàng nghìn nhân sự, máy móc thiết bị đang được huy động thi công các công trình phục vụ APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang. Nhiều hạng mục được triển khai xuyên đêm, song áp lực về mặt bằng, nhân lực, vật liệu và thời tiết vẫn là những thách thức lớn với các công trình.

Tháng 10 năm nay nóng nhất lịch sử, gần 100 kỷ lục nhiệt độ

Tháng 10 năm nay nóng nhất lịch sử, gần 100 kỷ lục nhiệt độ

TPO - Tháng 10 năm nay là tháng 10 nóng nhất lịch sử từ khi có số liệu quan trắc năm 1961. Trong đó, miền Bắc có tới 69 trạm khí tượng ghi nhận nhiệt độ trung bình trong tháng 10 cao nhất lịch sử. Trên phạm vi cả nước, có tới 98 điểm đo ghi nhận nhiệt độ kỷ lục.

Nút giao cầu Tứ Liên, Trần Hưng Đạo thông thoáng bất ngờ, phương tiện qua Cổ Linh chật vật

Nút giao cầu Tứ Liên, Trần Hưng Đạo thông thoáng bất ngờ, phương tiện qua Cổ Linh chật vật

TPO - Phương án phân luồng giao thông phục vụ thi công các dự án trọng điểm tại Hà Nội giúp nhiều tuyến đường, nút giao duy trì lưu thông ổn định trong giờ cao điểm đầu tuần. Tuy nhiên, tại khu vực thi công hầm chui Cổ Linh (phường Long Biên), phương tiện vẫn phải di chuyển chậm, ùn ứ kéo dài.

Chuyên gia góp ý trước đề xuất san phẳng núi Một ở Quy Nhơn

Chuyên gia góp ý trước đề xuất san phẳng núi Một ở Quy Nhơn

TPO - Viện Địa công nghệ và Môi trường cho rằng nên xem xét lựa chọn phương án giữ lại núi Một, di dời có chọn lọc. Theo đơn vị, giữ địa hình núi không đồng nghĩa với việc giữ nguyên hiện trạng, không can thiệp. Nếu không xử lý, rủi ro vẫn còn và có xu hướng tăng do mưa cực đoan và việc tiếp tục lấn, cắt chân núi.

Nữ trưởng thôn 9x người Cơ Ho: Có sách, có kiến thức mới thoát nghèo

Nữ trưởng thôn 9x người Cơ Ho: Có sách, có kiến thức mới thoát nghèo

TPO - Là nữ trưởng thôn 9x người Cơ Ho, Sa Rơ chọn cách vận động người dân thay đổi từ nhận thức, bắt đầu bằng việc khuyến khích học tập và tiếp cận tri thức. Với chị, chỉ khi có sách và kiến thức, người dân mới có thể thay đổi suy nghĩ, vươn lên thoát nghèo, đặc biệt là phụ nữ dân tộc thiểu số.

Đại biểu Quốc hội: Chặn từ gốc hành vi hợp thức hóa dòng tiền bất hợp pháp, rửa tiền

Đại biểu Quốc hội: Chặn từ gốc hành vi hợp thức hóa dòng tiền bất hợp pháp, rửa tiền

TPO - Đại biểu Quốc hội cảnh báo tình trạng lợi dụng hoạt động đầu tư để che giấu chủ thể kiểm soát doanh nghiệp, hợp thức hóa dòng tiền bất hợp pháp, rửa tiền và thâu tóm tài sản, lĩnh vực nhạy cảm. Vì vậy, cần bổ sung cơ chế kiểm soát chặt chẽ, ngăn chặn vi phạm ngay từ gốc.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe