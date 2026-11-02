Đại sứ quán Việt Nam tại Nga khuyến cáo công dân về cảnh báo an ninh ở Mátxcơva

Theo TTXVN, vào ngày 31/10, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga đã thông báo một số khuyến nghị về an ninh tới cộng đồng người Việt Nam tại nước này, sau khi Đại sứ quán Mỹ tại Mátxcơva cảnh báo về “một mối đe dọa liên quan đến một vụ việc có thể gây thương vong hàng loạt” tại một bảo tàng cung điện và công viên ở thủ đô nước Nga.

Khu bảo tàng cung điện và công viên Tsaritsyno. (Ảnh: Wikipedia)

Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Nga, chính quyền sở tại đã triển khai các biện pháp kiểm tra, xác minh thông tin và tạm thời hạn chế tiếp cận khu vực công viên Tsaritsyno.

Đại sứ quán khuyến nghị cộng đồng người Việt tạm thời không đến khu bảo tàng và các khu vực lân cận cho đến khi có thông báo mới; không tổ chức các hoạt động tham quan, dã ngoại tại đây, đồng thời chú ý thận trọng khi đến những nơi công cộng đông người.

Người dân được đề nghị thường xuyên cập nhật thông tin từ các cơ quan chức năng Nga và các kênh thông báo chính thức của Đại sứ quán Việt Nam.

Trước đó ngày 31/10, Đại sứ quán Mỹ tại Mátxcơva đã đưa ra cảnh báo về “một mối đe dọa liên quan đến một vụ việc có thể gây thương vong hàng loạt” tại khu công viên bảo tàng Tsaritsyno "ngay trong hôm nay".

Sau khi nhận được cảnh báo, công viên bảo tàng Tsaritsyno đã đóng cửa và "chỉ cho phép người bên trong đi ra ngoài". Lực lượng an ninh cũng lập tức có mặt.

Mới đây nhất, ngày 1/11, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết, thông tin mà Mỹ chia sẻ với Nga đã dẫn đến việc bắt giữ một thiếu niên người Nga. FSB “cảm ơn phía Mỹ về thông tin đã cung cấp”.

Theo FSB, nghi phạm trẻ tuổi đã bị bắt sau khi đăng tải lên TikTok những hình ảnh với trang phục chiến đấu, mang theo “vật thể giống súng tự động”, đồng thời chia sẻ những bức ảnh chụp tại khu công viên bảo tàng Tsaritsyno với dòng chú thích: “Tôi đã tìm thấy một địa điểm”.

FSB cho biết, nghi phạm đã thực hiện “một số lượng đáng kể các tìm kiếm liên quan đến khủng bố, thảm sát hàng loạt và các hành vi bạo lực khác từng xảy ra”. Các loại súng hơi cũng đã được tìm thấy tại nhà nghi phạm.

Khu bảo tàng Tsaritsyno là một quần thể cung điện và công viên nằm ở phía nam Mátxcơva, vốn là một địa điểm tham quan phổ biến, đặc biệt là vào dịp cuối tuần.