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Giới trẻ

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Dấu ấn của tuổi trẻ Hà Tĩnh trong đợt cao điểm phổ cập kỹ năng số

Hoài Nam

TPO - 35.000 tài khoản I-HaTinh được hỗ trợ kích hoạt, hơn 30.000 lượt đoàn viên, thanh niên và người dân được tập huấn, tuyên truyền về kỹ năng số… là những kết quả nổi bật của tuổi trẻ Hà Tĩnh trong đợt cao điểm tình nguyện chung tay phổ cập kỹ năng số, góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với người dân

Lan tỏa kỹ năng số từ những việc làm thiết thực

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia, Ngày Công dân số Việt Nam, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh đã triển khai đợt cao điểm tình nguyện “Tuổi trẻ Hà Tĩnh chung tay phổ cập kỹ năng số” từ 1/10 - 31/10 nhằm góp phần thực hiện phong trào “Bình dân học vụ số”.

Với tinh thần xung kích, sáng tạo, các cấp bộ Đoàn, Hội trong toàn tỉnh đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hướng đến mục tiêu giúp người dân tiếp cận, sử dụng thành thạo hơn các nền tảng và tiện ích số trong đời sống hằng ngày.

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Đoàn viên thanh niên đến tận nhà hỗ trợ người dân sử dụng các dịch vụ chuyển đổi số.

Điểm nhấn của đợt cao điểm là hoạt động hỗ trợ người dân cài đặt, sử dụng các ứng dụng số như I-HaTinh, VNeID, các ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt và loa thông báo thông minh. 100% tổ chức Đoàn cấp xã, phường đã đồng loạt ra quân các đội hình tuyên truyền, hướng dẫn người dân, thu hút hơn 8.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia.

Từ ngày 1/10 đến 28/10, lực lượng thanh niên tình nguyện đã hỗ trợ kích hoạt hơn 35.000 tài khoản I-HaTinh, góp phần đưa tỉ lệ người dân từ đủ 18 tuổi cài đặt tài khoản ứng dụng này vượt mốc 42%.

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Thanh niên tình nguyện đã hỗ trợ kích hoạt hơn 35.000 tài khoản I-HaTinh.

Cùng với đó, tuổi trẻ toàn tỉnh tổ chức hơn 60 hoạt động tập huấn, tuyên truyền về kỹ năng số, an ninh mạng và sử dụng các ứng dụng số, thu hút hơn 30.000 lượt đoàn viên, thanh niên và người dân tham gia. Các cấp bộ Đoàn cũng triển khai trao tặng máy tính phục vụ chuyển đổi số, ra mắt 5 mô hình khu dân cư, chợ dân sinh thanh toán không dùng tiền mặt và số hóa thông tin 8 di tích lịch sử, văn hóa.

Đáng chú ý, đoàn viên, thanh niên tại các địa phương, đơn vị còn tích cực tham gia rà soát, phân loại, sắp xếp và số hóa hồ sơ đảng viên, với hơn 200 lượt đoàn viên tham gia. Những phần việc cụ thể này góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử, nâng cao hiệu quả quản lý hồ sơ và thúc đẩy chuyển đổi số ngay từ cơ sở.

Dùng công nghệ số quảng bá hình ảnh quê hương

Không chỉ tập trung phổ cập kỹ năng số, tuổi trẻ Hà Tĩnh còn chủ động ứng dụng công nghệ để quảng bá hình ảnh quê hương, giới thiệu những tiềm năng, lợi thế của địa phương đến đông đảo người dân và du khách.

Tiêu biểu là hoạt động xây dựng video, clip giới thiệu Đồi chè Sơn Tây, điểm đến có cảnh quan thiên nhiên đặc sắc của Hà Tĩnh. Với những góc quay sáng tạo, hình ảnh sinh động và cách thể hiện gần gũi, các sản phẩm truyền thông đã thu hút hơn 40.000 lượt xem và tương tác trên các nền tảng số.

Thông qua những thước phim trực quan, vẻ đẹp thiên nhiên, tiềm năng du lịch và nét đặc trưng của vùng đất Sơn Tây được lan tỏa rộng rãi hơn. Đây cũng là cách làm mới trong quảng bá du lịch địa phương, phát huy khả năng sáng tạo của đoàn viên, thanh niên và tận dụng sức lan tỏa của các nền tảng số để đưa hình ảnh Hà Tĩnh đến gần hơn với công chúng.

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Tuổi trẻ Hà Tĩnh chung tay phổ cập kỹ năng số.

Chia sẻ về kết quả đợt cao điểm, anh Nguyễn Viết Hải Đăng - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh, cho biết, việc phổ cập kỹ năng số không chỉ dừng lại ở tuyên truyền hay hướng dẫn cài đặt ứng dụng, mà quan trọng hơn là giúp người dân biết cách sử dụng công nghệ để giải quyết những nhu cầu thiết thực trong cuộc sống.

Thời gian tới, các cấp bộ Đoàn, Hội sẽ tiếp tục phát huy vai trò của lực lượng thanh niên tình nguyện, duy trì và nhân rộng những mô hình hiệu quả, tăng cường hướng dẫn người dân sử dụng các nền tảng số an toàn, thuận tiện. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quảng bá sản phẩm, di tích lịch sử, văn hóa và các điểm đến du lịch, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện tại địa phương.

"Chúng tôi xác định chuyển đổi số không phải là phong trào mang tính thời điểm mà cần được duy trì thường xuyên, liên tục, gắn với những nhu cầu cụ thể của người dân và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Qua đó, phát huy tốt hơn vai trò của tổ chức Đoàn và đoàn viên, thanh niên trong hỗ trợ người dân tiếp cận, làm chủ công nghệ, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, bắt đầu từ những việc làm thiết thực nhất ở cơ sở”, anh Nguyễn Viết Hải Đăng, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh, cho hay.

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#Hà Tĩnh #chuyển đổi số #Phổ cập kỹ năng số cho người dân #thanh niên Hà Tĩnh #kỹ năng số #I-HaTinh #VNeID

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