Vinh danh những nhà vô địch cuộc thi Sáng tạo robotics toàn quốc 2026

TPO - Ban tổ chức đã trao tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn cho các đơn vị xuất sắc, gồm giải Nhất toàn đoàn cho Tỉnh Đoàn Lâm Đồng, giải Nhì toàn đoàn cho Thành Đoàn Đồng Nai, giải Ba toàn đoàn cho Tỉnh Đoàn Nghệ An. Cùng với đó, ban tổ chức trao 4 giải Nhất, 12 giải Nhì, 16 giải Ba ở 4 bảng thi cho các đội thi, thí sinh xuất sắc.

Sáng 1/11, tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TPHCM), Trung ương Đoàn tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi Sáng tạo robotics toàn quốc lần thứ VI - năm 2026.

Phát biểu tại buổi lễ, anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi - nêu rõ: Trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, việc khơi dậy niềm đam mê khoa học, hình thành tư duy công nghệ và phát triển năng lực sáng tạo cho thế hệ trẻ từ sớm có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Với tinh thần đó, Trung ương Đoàn tổ chức và duy trì cuộc thi Sáng tạo robotics toàn quốc nhằm tạo ra sân chơi để thanh thiếu nhi thể hiện khả năng lắp ráp, lập trình hay điều khiển robot, đặc biệt là góp phần hình thành tư duy khoa học, năng lực giải quyết vấn đề, kỹ năng làm việc nhóm và bản lĩnh trước những thử thách.

Anh Nguyễn Tường Lâm trao Bằng khen cho hai đơn vị Nhất và Ba toàn đoàn.

﻿Ảnh: Ngô Tùng

Thông qua quá trình nghiên cứu, thiết kế, thử nghiệm và thi đấu, các em học được cách biến ý tưởng thành sản phẩm, vận dụng kiến thức vào thực tiễn và nhận ra rằng những lần chưa thành công cũng có thể mở ra những cách tiếp cận, những giải pháp sáng tạo hơn. “Đó chính là giá trị giáo dục sâu sắc và lâu dài mà cuộc thi hướng tới. Robot là phương tiện để các em tiếp cận công nghệ, nhưng sự trưởng thành về tư duy, kỹ năng, bản lĩnh và khát vọng sáng tạo mới là kết quả quan trọng nhất. Thành công của cuộc thi vì thế không chỉ được đo bằng số lượng đội thi hay những giải thưởng được trao, mà còn ở khả năng khơi dậy tình yêu khoa học, mở rộng cơ hội trải nghiệm và từng bước hình thành một thế hệ trẻ có năng lực tiếp cận, sáng tạo, làm chủ công nghệ”, anh Nguyễn Tường Lâm khẳng định.

Từ kết quả tổ chức cuộc thi năm nay, thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn, anh Nguyễn Tường Lâm đề nghị ban tổ chức cuộc thi, các cấp bộ Đoàn và các cơ quan, đơn vị đồng hành tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tổ chức cuộc thi theo hướng nâng cao chất lượng, tính sáng tạo và khả năng ứng dụng kiến thức vào thực tiễn. Các nội dung thi cần khuyến khích tư duy độc lập, năng lực giải quyết vấn đề và khả năng vận dụng linh hoạt kiến thức khoa học, công nghệ của thí sinh; đồng thời bảo đảm phù hợp với từng độ tuổi, công bằng, minh bạch trong đánh giá.

Cùng với đó, cần chú trọng mở rộng cơ hội tiếp cận khoa học, công nghệ và robotics cho thanh thiếu nhi ở các địa phương. Các cấp bộ Đoàn cần chủ động phối hợp với ngành giáo dục, các cơ sở đào tạo, doanh nghiệp công nghệ và các tổ chức liên quan để phát triển hoạt động STEM, robotics trong trường học, câu lạc bộ và các thiết chế dành cho thanh thiếu nhi, từng bước tạo điều kiện để ngày càng có nhiều học sinh, dù ở những vùng miền và hoàn cảnh khác nhau, đều có cơ hội khám phá khoa học và phát huy khả năng sáng tạo. Đặc biệt, phải quan tâm hơn nữa đến việc phát hiện, kết nối và bồi dưỡng những học sinh có năng lực, tố chất và niềm đam mê khoa học, công nghệ thông qua cuộc thi.

Anh Trịnh Minh Thái - Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ, Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức cuộc thi, trao thư cám ơn các đơn vị đồng hành.

Chúc mừng thành quả mà các bạn thí sinh đã đạt được, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm mong rằng đây sẽ là động lực để các em tiếp tục học tập, nghiên cứu, chinh phục những thử thách mới. Bên cạnh đó, những cá nhân hay đội thi chưa đạt được kết quả như mong đợi cũng cần giữ vững niềm tin, sự say mê và tinh thần không ngừng học hỏi, bởi trong khoa học, mỗi lần thử nghiệm, kể cả khi chưa thành công, đều có thể đem lại những bài học quý giá.

Vinh danh những nhà vô địch

Kết thúc vòng Chung kết, ban tổ chức đã trao tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn cho các đơn vị xuất sắc, gồm giải Nhất toàn đoàn cho Tỉnh Đoàn Lâm Đồng, giải Nhì toàn đoàn cho Thành Đoàn Đồng Nai, giải Ba toàn đoàn cho Tỉnh Đoàn Nghệ An. Cùng với đó, ban tổ chức trao 4 giải Nhất, 12 giải Nhì, 16 giải Ba ở 4 bảng thi cho các đội thi, thí sinh xuất sắc.

Anh Nguyễn Tường Lâm trao bằng khen và huy chương cho các bạn nhỏ xuất sắc.

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm và Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Bùi Thanh Nhân trao giải Nhất cho các đội thi ở các bảng.

4 giải Nhất ở 4 bảng thi, cụ thể gồm: ở bảng R1 là Phạm Anh Tú, Từ Thiên Bảo (TP Đồng Nai); bảng R2 là Nguyễn Ngọc Mạnh Quân, Phạm Trọng Hiển Minh (tỉnh Lâm Đồng); bảng R3 là Nguyễn Hữu Hoài Nghĩa, Võ Hải Yến (tỉnh Lâm Đồng); bảng R4 là Bùi Lê Hà An, Phạm Trần Diệp Chi, Lê Xuân Quý, Văn Thị Diệu Linh (tỉnh Nghệ An).

Phần thưởng cho mỗi giải Nhất là Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn cùng 5 triệu đồng và huy chương.

Ban tổ chức cuộc thi trao thưởng cho các thí sinh đạt thành tích cao.

Cuộc thi Sáng tạo robotics toàn quốc góp phần hình thành tư duy khoa học, năng lực giải quyết vấn đề, kỹ năng làm việc nhóm và bản lĩnh trước những thử thách. Ảnh: Ngô Tùng