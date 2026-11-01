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Giới trẻ

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Hỗ trợ 200 triệu đồng cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh tham gia thương mại điện tử

Xuân Tùng

TPO - Mỗi doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể trên cả nước tham gia thương mại điện tử có cơ hội nhận được gói hỗ trợ có tổng giá trị 200 triệu đồng.

Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp Việt Nam (SYS Việt Nam) phối hợp với TikTok, eComDX, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và DAKE MCN triển khai chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh cá thể tiếp cận các nền tảng thương mại điện tử, nâng cao năng lực kinh doanh số, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm và phát triển hoạt động kinh doanh bền vững.

Chương trình được triển khai trong khuôn khổ Đề án “Nâng cao năng lực kinh doanh số cho 20 triệu thanh niên Việt Nam”. Đây cũng là hoạt động thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua “Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững 2 con số giai đoạn 2026–2030”.

Đăng ký thông qua các đầu mối tại địa phương

Doanh nghiệp và hộ kinh doanh tham gia chương trình trước ngày 31/12/2026 có cơ hội tiếp cận gói hỗ trợ với tổng giá trị 200 triệu đồng/đơn vị từ TikTok Shop. Gói hỗ trợ gồm chương trình miễn phí hoa hồng và phí giao dịch trong 60 ngày, các gói tín dụng quảng cáo, voucher ưu đãi và các chiến dịch thúc đẩy tiêu thụ mùa mua sắm cuối năm...

Anh Nguyễn Phan Huy Khôi - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp (SYS Việt Nam) cho biết, các đơn vị tham gia sẽ được hướng dẫn xây dựng chiến lược kinh doanh trực tuyến, đăng ký và thiết lập gian hàng TikTok Shop, chuẩn hóa thông tin sản phẩm, hình ảnh, nội dung giới thiệu, đồng thời được đào tạo các kỹ năng sản xuất video ngắn, livestream bán hàng, chăm sóc khách hàng và quản trị hoạt động thương mại điện tử.

Bên cạnh đó, chương trình dự kiến huy động hệ sinh thái các nhà sáng tạo nội dung, KOC, đơn vị cung cấp dịch vụ thương mại điện tử và các nguồn lực quảng bá nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh giới thiệu sản phẩm, tiếp cận khách hàng và thúc đẩy doanh số trong giai đoạn đầu tham gia thị trường.

Các doanh nghiệp, hộ kinh doanh còn được hướng dẫn ứng dụng công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) trong xây dựng nội dung, thiết kế hình ảnh, biên tập video, phân tích dữ liệu và tối ưu hiệu quả kinh doanh.

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Chương trình hỗ trợ các hộ kinh doanh, đơn vị tham gia thương mại điện tử. Ảnh minh họa

Theo Ban Tổ chức, chương trình sẽ có sự tham gia phối hợp của hệ thống Sở Công Thương, tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội LHTN Việt Nam, Hội Doanh nhân trẻ các tỉnh, thành phố cùng các tổ chức xúc tiến thương mại trong công tác tuyên truyền, tiếp nhận nhu cầu và giới thiệu doanh nghiệp, hộ kinh doanh tham gia.

Các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã có nhu cầu được hỗ trợ đào tạo, thiết lập gian hàng TikTok Shop và tiếp cận gói hỗ trợ có thể đăng ký thông qua các đầu mối phối hợp tại địa phương sau khi chương trình được triển khai chính thức.

Đối tượng ưu tiên là những doanh nghiệp, hộ kinh doanh chưa từng thiết lập cửa hàng trên TikTok Shop, có sản phẩm đáp ứng đầy đủ quy định pháp luật, có năng lực cung ứng hàng hóa và mong muốn phát triển hoạt động kinh doanh trực tuyến.

Chương trình yêu cầu doanh nghiệp, hộ kinh doanh có sự cam kết tham gia đào tạo, phối hợp triển khai các hoạt động xây dựng gian hàng, phát triển nội dung và duy trì hoạt động kinh doanh sau khi được hỗ trợ.

Góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số

Việc hỗ trợ doanh nghiệp và hộ kinh doanh tham gia thương mại điện tử được kỳ vọng tạo thêm động lực tăng trưởng cho khu vực kinh tế tư nhân, nhất là tại các địa phương có nhiều cơ sở sản xuất nhỏ, sản phẩm nông nghiệp, làng nghề và ngành hàng tiêu dùng.

Theo anh Đặng Hồng Anh - Phó Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, thông qua các nền tảng số, doanh nghiệp, hộ kinh doanh có thể tiếp cận thị trường rộng lớn hơn mà không nhất thiết phải đầu tư hệ thống phân phối truyền thống với chi phí cao.

Hoạt động bán hàng trực tuyến cũng giúp doanh nghiệp, hộ kinh doanh thu thập dữ liệu thị trường, nắm bắt nhu cầu người tiêu dùng, cải tiến sản phẩm và nâng cao năng lực quản trị.

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Chương trình hỗ trợ các hộ kinh doanh, đơn vị tham gia thương mại điện tử. Ảnh minh họa

Đối với các địa phương, chương trình có thể trở thành một giải pháp hỗ trợ xúc tiến thương mại, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm OCOP, nông sản và đặc sản vùng miền, đồng thời khuyến khích các cơ sở sản xuất từng bước chuyển đổi từ kinh doanh truyền thống sang mô hình kinh doanh đa kênh.

Về dài hạn, chương trình hướng tới hình thành mạng lưới liên kết giữa các địa phương, tổ chức Đoàn Hội, doanh nghiệp, hộ kinh doanh sản xuất, cơ sở đào tạo và các đơn vị công nghệ, qua đó xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ kinh doanh số có khả năng nhân rộng trên phạm vi toàn quốc.

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#gói hỗ trợ 200 triệu #TikTok Shop #thương mại điện tử #kinh doanh số #doanh nghiệp #hộ kinh doanh #SYS Việt Nam

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