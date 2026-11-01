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Giới trẻ

Điểm cầu Hà Nội gây ấn tượng với màn rước cờ, biểu diễn kỵ binh tại Chung kết Olympia

Duy Phạm - Tú Oanh

TPO - Sáng 1/11, Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2026 diễn ra với sự tranh tài của bốn nhà leo núi tại bốn điểm cầu. Trong đó, điểm cầu Hà Nội thu hút sự chú ý với màn rước cờ, kỵ binh cưỡi ngựa và biểu diễn võ thuật cổ truyền, mang đậm màu sắc lịch sử.

Sáng 1/11, Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2026 được truyền hình trực tiếp trên VTV3, kết nối bốn điểm cầu tại quê hương của các thí sinh. Trong số đó, điểm cầu Hà Nội trở thành tâm điểm chú ý với chương trình cổ vũ được dàn dựng công phu, lấy cảm hứng từ lịch sử và tinh thần thượng võ dân tộc. Nguồn: VTV3
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Điểm cầu Hà Nội được đặt tại Bảo tàng Hà Nội, do BTV Sơn Lâm dẫn dắt, cổ vũ nam sinh Đoàn Lê Anh Đức (Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam). Mở đầu chương trình là màn trình diễn liên hợp mang màu sắc lịch sử, với sự tham gia của đội kỵ binh cưỡi ngựa, các võ sinh biểu diễn võ thuật cổ truyền và lực lượng rước cờ. Tiết mục lấy cảm hứng từ những trang sử hào hùng của dân tộc. Ảnh: Duy Phạm
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Tiết mục bắt đầu với sự xuất hiện của đông đảo các bạn trẻ mặc đồng phục Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam và Việt phục cổ, mang theo cờ ngũ sắc, tạo nên khung cảnh rực rỡ và hoành tráng tại điểm cầu Bảo tàng Hà Nội.
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Ở vị trí trung tâm là các võ sinh biểu diễn đối luyện võ thuật cổ truyền, góp phần tái hiện không khí thượng võ trong chương trình cổ vũ.
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Theo MC Sơn Lâm, tiết mục lấy cảm hứng từ cuộc thi vào thời xa xưa của Hà Nội. Đó là tiến sĩ võ. Ý nghĩa cuộc thi không phải chỉ đề tìm ra người có võ nghệ cao cường, mà còn nêu cao tinh thần thượng võ, bản lĩnh, trí tuệ sắc bén và tầm nhìn chiến lược.
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Tiết mục được chuẩn bị kỳ công trong thời gian dài. Thông qua màn trình diễn ấn tượng này, nhà trường, thầy cô và học sinh trường Ams muốn gửi gắm lời chúc và kỳ vọng tới Đoàn Lê Anh Đức.
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Không chỉ rước cờ và tỷ võ, tiết mục còn gây chú ý với sự góp mặt của dàn kỵ binh mặc áo giáp, cưỡi ngựa lao thẳng vào trung tâm sân khấu. Họ mang theo cờ, thương và cung tên tạo bầu không khí hào hùng, mãnh liệt.
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Một trong những hình ảnh ấn tượng nhất là màn bắn cung hướng về hồng tâm khổng lồ, gửi gắm lời cổ vũ Đoàn Lê Anh Đức chinh phục thành công vòng nguyệt quế. Khép lại tiết mục, đoàn rước cờ di chuyển thành vòng tròn quanh hồng tâm, trong khi một võ sinh đứng trên cao giương cung, hướng mũi tên về phía mục tiêu.
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Học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam hò reo cổ vũ cho nam sinh Đoàn Lê Anh Đức. Ảnh: Duy Phạm

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#Chung kết Olympia 2026 #điểm cầu Hà Nội #Đoàn Lê Anh Đức #kỵ binh cưỡi ngựa #rước cờ #võ thuật cổ truyền #Trường Ams #vô địch Olympia

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