Điểm cầu Hà Nội gây ấn tượng với màn rước cờ, biểu diễn kỵ binh tại Chung kết Olympia

TPO - Sáng 1/11, Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2026 diễn ra với sự tranh tài của bốn nhà leo núi tại bốn điểm cầu. Trong đó, điểm cầu Hà Nội thu hút sự chú ý với màn rước cờ, kỵ binh cưỡi ngựa và biểu diễn võ thuật cổ truyền, mang đậm màu sắc lịch sử.
TPO - Sáng 1/11, Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 diễn ra với sự tranh tài của bốn thí sinh đến từ các điểm cầu trên cả nước. Trong cuộc đua giành vòng nguyệt quế, Đoàn Lê Anh Đức đã có những phần thể hiện nổi bật, khép lại hành trình Olympia 2026 bằng chiến thắng thuyết phục.
TPO - Thầy giáo Khuất Duy Dũng - giáo viên dạy Sử trường THPT Hà Nội - Amsterdam, cũng chính là người dạy nam sinh Đoàn Lê Anh Đức môn Sử suốt 3 năm. Thầy Dũng bày tỏ niềm vui khi thế hệ trẻ yêu lịch sử bởi điều đó sẽ thôi thúc các em học tập, yêu truyền thống đất nước và nhớ ơn các bậc tiền bối đi trước.
Những năm 80 của thế kỷ trước, nhà tôi sinh sống ở gần ga. Hằng ngày có hàng chục chuyến tàu chạy ngang qua nhà. Người dân xóm tôi chủ yếu sống bằng nghề bán hàng rong hoặc bốc vác.
TPO - Không muốn mâm cỗ cưới hiu quạnh, chú rể 24 tuổi ở Trung Quốc đăng video mời cư dân mạng. Anh không ngờ nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ, hơn 2.000 vị khách lạ mang quà đến chung vui.
TPO - Từ những tạo hình ma mị, trang phục cầu kỳ đến phong cách trang điểm ấn tượng, giới trẻ Hà Nội hào hứng hóa thân thành nhiều nhân vật khác nhau trong dịp lễ Halloween.
TPO - Thông qua “Phiên chợ số”, tuổi trẻ Hà Tĩnh phối hợp với các ngành, đơn vị kết nối KOL, KOC quảng bá, livestream bán hàng trên nền tảng số, góp phần hỗ trợ thanh niên, hợp tác xã và cơ sở sản xuất mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm địa phương.
TPO - Quả bí ngô nặng hơn hai tạ từ Đà Lạt được đưa về một biệt thự cổ trên phố Châu Long (Hà Nội), trở thành điểm check-in hút khách dịp Halloween, với hàng trăm lượt người ghé mỗi ngày.
TPO - Không chỉ dừng lại ở những bộ trang phục hóa trang hay phụ kiện kinh dị, Halloween năm nay còn được người trẻ đón nhận qua những chiếc bánh tạo hình độc đáo, góc check-in ma mị tại các quán cà phê và loạt đồ trang trí bắt mắt. Tuy nhiên, thị trường đồ trang trí lại khá trầm lắng.
TPO - Mô hình điểm được Thành Đoàn Huế triển khai tại phường Kim Long giai đoạn 2026-2030, nhằm phòng ngừa ma túy, tệ nạn xã hội từ cơ sở, tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh cho thanh thiếu niên.
Ngày 30/10 vừa qua, đêm hội Halloween 2026: Delirium chính thức diễn ra với nhiều tiết mục nghệ thuật và sân khấu kịch đặc sắc, để lại nhiều dấu ấn trong lòng khán giả.
TPO - Không chỉ dừng lại ở việc học bơi, cán bộ, giáo viên và học sinh Thủ đô đã được các chuyên gia Nhật Bản trực tiếp trang bị những kỹ năng sinh tồn, trong đó có việc biến trang phục đang mặc thành phao cứu sinh, kỹ thuật “kết bè” chống chọi với sóng dữ và nguyên tắc vàng thoát hiểm dưới nước.
TPO - Ngoài xem phim kinh dị, hóa trang vào dịp Halloween, giới trẻ TPHCM đang hào hứng với trải nghiệm bị "ma" hù dọa. Những ngày cao điểm, mỗi "nhà ma" thu hút hàng trăm khách đến trải nghiệm.
TPO - Bên cạnh những màn đấu trí căng thẳng của các nhà leo núi, sức nóng của Chung kết Đường lên đỉnh Olympia còn đến từ sự cổ vũ cuồng nhiệt tại 4 điểm cầu. Đồng hành với các thí sinh là những gương mặt MC sẽ kết nối khán giả, khuấy động không khí và tiếp thêm tinh thần cho các nhà leo núi trên hành trình chinh phục đỉnh Olympia.
TPO - Trước thềm Chung kết năm thứ 26 Đường lên đỉnh Olympia, cùng nhìn lại những dấu mốc đáng chú ý trong lịch sử sân chơi trí tuệ này: Ngôi trường có nhiều học sinh lọt vào Chung kết nhất, trường có nhiều nhà vô địch nhất, trường có học sinh liên tiếp góp mặt trong trận đấu cuối cùng và trường sở hữu những chức vô địch gần nhau nhất.
TPO - Cận đúng 1,5 diop không mặc nhiên bị loại khỏi diện tuyển chọn nhập ngũ; hình xăm nhỏ ở vị trí lộ diện vẫn có thể được xem xét. Đại tá Đàm Xuân Bách - Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Lạng Sơn, làm rõ các điều kiện trong đợt tuyển quân năm 2027.
TPO - Các đại biểu thiếu nhi tỉnh Đắk Lắk chia sẻ nhiều vấn đề liên quan đến quyền và sự phát triển toàn diện của trẻ em. Các em cũng đề xuất mở rộng cơ hội để trẻ em tham gia đóng góp ý kiến, phản ánh tâm tư, nguyện vọng.