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Thanh niên Huế mỗi tuần xử lý dứt điểm một ‘điểm đen’ rác thải

Ngọc Văn

TPO - Từ nay đến hết năm 2026, Thành Đoàn Huế duy trì hoạt động mỗi tuần xử lý dứt điểm một điểm tồn đọng rác thải lâu ngày, góp phần cải thiện môi trường, cảnh quan đô thị, khu dân cư và duy trì hiệu quả phong trào Ngày Chủ nhật xanh.

Ngày 1/11, Thành Đoàn Huế tổ chức ra quân hưởng ứng phong trào Ngày Chủ nhật xanh tại phường An Cựu, với sự tham gia của hơn 400 sinh viên cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên, cán bộ và người dân địa phương.

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Hơn 400 sinh viên Đại học Huế cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên, cán bộ và người dân địa phương tham gia làm vệ sinh môi trường tại phường An Cựu. Ảnh: PAC

Các lực lượng được chia thành nhiều nhóm, tập trung thu gom rác thải, phát quang cây cỏ, vệ sinh môi trường tại khu vực kiệt đường Hồ Đắc Di và đường Tam Thai. Đây là hoạt động nhằm xử lý những khu vực tồn đọng rác, từng bước xóa các điểm ô nhiễm môi trường trong khu dân cư.

Điểm đáng chú ý, từ nay đến hết năm 2026, Thành Đoàn Huế đặt mục tiêu duy trì hoạt động mỗi tuần xử lý, làm sạch dứt điểm một điểm tồn đọng rác thải; nhằm hướng đến giải quyết cụ thể từng địa điểm ô nhiễm, thay vì chỉ tổ chức các đợt vệ sinh môi trường mang tính phong trào.

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Thành Đoàn Huế đặt mục tiêu mỗi tuần xử lý, làm sạch dứt điểm một điểm tồn đọng rác thải trên địa bàn thành phố. Ảnh: PAC

Thông qua hoạt động, tổ chức Đoàn mong muốn phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trong tham gia giải quyết các vấn đề môi trường tại cơ sở; đồng thời vận động người dân nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh chung, không vứt rác bừa bãi, cùng xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp.

Cùng ngày, UBND phường An Cựu cũng tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, xóa các điểm đen về rác thải và ô nhiễm trên địa bàn, hưởng ứng phong trào Ngày Chủ nhật xanh.

Đợt ra quân tập trung tại hai khu vực trọng điểm, gồm các tuyến đường quy hoạch phía trước và xung quanh Trường Mầm non An Cựu; khu vực hai bên đường Tam Thai, đoạn từ đường Võ Văn Kiệt kéo dài đến ngã tư đường Thiên Thai và đường Tam Thai.

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#điểm đen rác thải #Ngày Chủ nhật xanh #vệ sinh môi trường #phường An Cựu #Thành Đoàn Huế #Đại học Huế

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