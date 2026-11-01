Điểm cầu Hà Nội vỡ òa khi Anh Đức vô địch Olympia

TPO - Không chỉ dừng lại ở việc học bơi, cán bộ, giáo viên và học sinh Thủ đô đã được các chuyên gia Nhật Bản trực tiếp trang bị những kỹ năng sinh tồn, trong đó có việc biến trang phục đang mặc thành phao cứu sinh, kỹ thuật “kết bè” chống chọi với sóng dữ và nguyên tắc vàng thoát hiểm dưới nước.