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Giới trẻ

Điểm cầu Hà Nội vỡ òa khi Anh Đức vô địch Olympia

Duy Phạm - Tú Oanh

TPO - Hàng nghìn người có mặt tại Bảo tàng Hà Nội vỡ òa niềm vui khi Đoàn Lê Anh Đức, học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam giành chức vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 với 240 điểm. Chiến thắng của nam sinh đưa điểm cầu Thủ đô vào không khí ăn mừng cuồng nhiệt.

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Sáng 1/11, Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2026 diễn ra tại trường quay S14, Đài Truyền hình Việt Nam, kết nối trực tiếp với bốn điểm cầu Hà Nội, Hưng Yên, Phú Thọ và Khánh Hòa. Đại diện Thủ đô, Đoàn Lê Anh Đức bước vào cuộc tranh tài cùng 3 nhà leo núi xuất sắc khác.
﻿Tại Bảo tàng Hà Nội, đông đảo học sinh, giáo viên, người thân và khán giả tập trung từ sớm để tiếp lửa cho nam sinh trường Ams. Sau những màn rượt đuổi điểm số căng thẳng, Anh Đức giành chiến thắng chung cuộc với 240 điểm.
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Điểm cầu Hà Nội vỡ òa khi MC công bố Đoàn Lê Anh Đức giành chức vô địch Olympia năm thứ 26. Tiếng reo hò, những tràng pháo tay và cờ hoa đồng loạt xuất hiện tại Bảo tàng Hà Nội.
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Học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam nhảy lên ăn mừng, vẫy cờ và hô vang tên Anh Đức sau chiến thắng của người bạn cùng trường.
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Niềm vui lan tỏa giữa các cổ động viên tại điểm cầu Hà Nội. Nhiều học sinh ôm chầm lấy nhau, chia sẻ cảm xúc sau khoảnh khắc chờ đợi chiến thắng của nhà leo núi Thủ đô.
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Thầy cô giáo và học sinh trường Ams không giấu được niềm hạnh phúc khi Đoàn Lê Anh Đức mang vòng nguyệt quế về cho nhà trường. Đây là năm thứ hai liên tiếp trường có học sinh đăng quang Olympia, sau chiến thắng của Trần Bùi Bảo Khánh năm 2025.
Thầy cô và học sinh trường Amsterdam bày tỏ sự tự hào trước thành tích ấn tượng của Anh Đức.
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Niềm vui của học sinh trường Ams còn đến từ việc nhà trường lần thứ 3 có học sinh giành ngôi quán quân Olympia. Trước Anh Đức, Phan Minh Đức vô địch năm thứ 10 và Trần Bùi Bảo Khánh đăng quang năm thứ 25. Chiến thắng của Đoàn Lê Anh Đức giúp Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam trở thành ngôi trường đầu tiên﻿ trong lịch sử Olympia có hai học sinh vô địch liên tiếp trong hai năm.
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Trường Ams có tổng cộng 7 lần đưa học sinh góp mặt tại Chung kết năm Olympia, đứng thứ hai trong số các trường có nhiều đại diện nhất ở sân chơi này.
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Ông Đoàn Quốc Hùng - ông nội của Anh Đức, có mặt tại điểm cầu Bảo tàng Hà Nội để cổ vũ cháu. Ông bày tỏ niềm tự hào về sự quyết tâm, nỗ lực của cháu.

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#Anh Đức Olympia #Olympia 2026 #Đường lên đỉnh Olympia #Trường Ams #Bảo tàng Hà Nội #quán quân Olympia #điểm cầu Hà Nội #Đoàn Lê Anh Đức #Đoàn Lê Anh Đức vô địch

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