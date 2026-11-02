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Cô giáo chủ nhiệm tiết lộ điều đặc biệt về quán quân Olympia Đoàn Lê Anh Đức

Gia Linh

TPO - Chiến thắng của Đoàn Lê Anh Đức tại Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 26 không chỉ mang lại niềm vui cho gia đình, nhà trường mà còn là món quà đặc biệt dành tặng cô giáo chủ nhiệm Phạm Ngọc Lan. Phía sau hình ảnh một nhà leo núi tự tin trên sóng truyền hình là cậu học trò hồn nhiên, sống tình cảm và đã âm thầm rèn luyện kỹ năng bấm chuông từ năm lớp 10.

Hành trình chinh phục vòng nguyệt quế của nhà vô địch

Chia sẻ sau trận Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26, cô Phạm Ngọc Lan - giáo viên Ngữ văn kiêm giáo viên chủ nhiệm của nhà vô địch Đoàn Lê Anh Đức không giấu được niềm vui và xúc động khi chứng kiến học trò giành chức vô địch.

“Là giáo viên chủ nhiệm của Đoàn Lê Anh Đức, cảm xúc đầu tiên của tôi là rất vui mừng. Niềm vui này không chỉ thuộc về bản thân Đức, gia đình em mà còn là niềm vui chung của toàn thể nhà trường”, cô Ngọc Lan chia sẻ.

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Cô Phạm Ngọc Lan - giáo viên Ngữ văn kiêm giáo viên chủ nhiệm của nhà vô địch Đoàn Lê Anh Đức bày tỏ niềm vui sau chiến thắng của học trò.

Chiến thắng của Anh Đức càng có ý nghĩa khi trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam lập kỳ tích hai năm liên tiếp có học sinh giành chức vô địch Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia.

Bên cạnh đó, điều khiến cô Ngọc Lan tự hào không chỉ nằm ở thành tích của học trò. Trong quá trình đồng hành với Anh Đức từ vòng tuần, tháng, quý đến Chung kết năm, cô ấn tượng với tình cảm mà tập thể lớp 12 Sử 1, khóa 2024-2027, dành cho bạn học. Các thành viên trong lớp luôn sát cánh, chia sẻ mọi cung bậc cảm xúc với Đức qua từng trận đấu.

“Các bạn đã đồng hành trong tất cả cuộc thi của Đức, vui cùng Đức, khóc cùng Đức, cùng buồn và chia sẻ niềm vui với bạn. Với tôi, đó đã là vinh quang lớn. Việc học sinh trưởng thành và biết dành tình yêu thương cho nhau có lẽ là niềm vui lớn nhất của một giáo viên chủ nhiệm”, cô giáo chủ nhiệm của Đoàn Lê Anh Đức nói.

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Cô Phạm Ngọc Lan và tập thể lớp 12 Sử 1 trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam có mặt tại trường quay S14, Đài truyền hình Việt Nam để cổ vũ Đoàn Lê Anh Đức.

Cô Phạm Ngọc Lan cho biết hình ảnh Anh Đức trên truyền hình phần nào cho thấy tính cách của nam sinh ở trường. Với cô, Anh Đức là người sống tình cảm, hồn nhiên, trong sáng và sống đúng với cảm xúc của mình, em cũng luôn sẵn sàng chia sẻ với thầy cô và bạn bè.

Trong nhiều kỷ niệm về học trò, cô Lan nhớ nhất câu chuyện về niềm đam mê Đường lên đỉnh Olympia của Anh Đức. Từ năm lớp 10, trong các giờ ra chơi, nam sinh thường mang chuột không dây lên bàn giáo viên, liên tục thao tác nhưng chỉ cười khi cô hỏi. Mãi sau này, Đức mới tiết lộ đó là cách em luyện kỹ năng bấm chuông nhanh để chuẩn bị cho cuộc thi.

“Mọi thành công đều cần có sự khổ luyện. Khi chứng kiến học sinh của mình thực hiện được ước mơ, theo đuổi mục tiêu đã ấp ủ khoảng 6 năm, tôi không chỉ vui mừng mà còn học được rất nhiều điều từ chính học trò của mình”, cô Ngọc Lan chia sẻ.

Với cô Ngọc Lan, thành tích của Anh Đức còn cho thấy tình yêu tri thức chân thành và bền bỉ. Cô đánh giá nam sinh có khả năng tự học, tự đọc và tìm hiểu tốt, đồng thời biết quản lý thời gian để cân bằng việc học trên lớp với quá trình chuẩn bị cho Olympia.

Lời hứa và món quà sinh nhật đặc biệt dành tặng cô giáo

Chiến thắng tại Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm nay của Đoàn Lê Anh Đức còn mang ý nghĩa đặc biệt với cô Phạm Ngọc Lan khi đây là món quà học trò muốn dành tặng cô nhân dịp sinh nhật. Điều này cũng được Anh Đức chia sẻ ngay trên sóng truyền hình trực tiếp.

Trước khi đăng ký tham gia Olympia năm 2026, Anh Đức từng đến trường quay theo dõi các thí sinh thi đấu, trong đó có phần thi của Nguyễn Huy Quang Minh ở vòng quý. Khi ấy, nam sinh đã nhắn tin cho cô rằng sẽ cố gắng mang cầu truyền hình về tặng cô.

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Cô giáo chủ nhiệm Phạm Ngọc Lan cùng lớp 12 Sử 1 luôn đồng hành với Đoàn Lê Anh Đức trong từng vòng thi.

“Đó là món quà mà Đức đã dự báo từ trước. Lúc ấy, tôi cũng chưa nghĩ nhiều. Đến gần ngày thi, em chia sẻ rằng muốn tham gia cuộc thi để dành tặng món quà không chỉ tri ân cô mà còn tri ân nhà trường và rất nhiều thầy cô khác”, cô Ngọc Lan kể.

Theo đó, sinh nhật cô Ngọc Lan diễn ra sau Chung kết 2 ngày. Vì vậy, khi nghe học trò nhắc lại mong muốn trên sóng truyền hình trực tiếp, nữ giáo viên càng xúc động.

“Dù là Anh Đức khi trò chuyện riêng với cô Lan hay khi đứng trước máy quay truyền hình trực tiếp, em vẫn luôn sống hồn nhiên và nói ra những suy nghĩ, tình cảm của mình. Đó thực sự là điều rất đáng quý và khiến tôi xúc động”, cô Phạm Ngọc Lan chia sẻ.

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#Đoàn Lê Anh Đức #Đường lên đỉnh Olympia #Olympia 2026 #THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam #quán quân Olympia #rèn luyện #hậu trường #nhà vô địch #học tập

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