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Giải trí

Mbappe có thể phải đích thân đến Trung Quốc xin lỗi

Minh Vũ

TPO - Sau vụ vạ miệng gây tổn thương cho hàng triệu khán giả Trung Quốc, siêu sao Real Madrid - Kylian Mbappe có thể phải đích thân sang Trung Quốc để xoa dịu dư luận.

Trang 163 đưa tin làn sóng giận dữ nhằm vào tuyển thủ Pháp Kylian Mbappe tại Trung Quốc vẫn chưa hạ nhiệt. Cuộc khủng hoảng danh tiếng không chỉ khiến Mbappe bị khán giả Trung Quốc quay lưng, còn khiến anh thiệt hại hàng trăm triệu USD do bị các đối tác quảng cáo cắt hợp đồng. Giải vô địch bóng đá Tây Ban Nha - La Liga cũng chịu tổn thất không nhỏ.

Những chủ đề liên quan vụ bê bối vạ miệng, xúc phạm lãnh tụ Trung Quốc của Kylian Mbappe thu hút tới 2 tỷ lượt xem chỉ tính riêng trên nền tảng Weibo. Hiện tại, khán giả Trung Quốc rất phẫn nộ.

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Mbappe bị khán giả tẩy chay, cắt hợp đồng quảng cáo tại Trung Quốc sau phát ngôn gây tranh cãi.

Cuối tuần qua, báo Tây Ban Nha Vozpopuli cho biết ban lãnh đạo La Liga đang cân nhắc biện pháp mạnh hơn để xoa dịu dư luận. Chủ tịch La Liga - Javier Tebas trước đó đã đưa ra lời xin lỗi vì sự cố của Mbappe. Mặt khác, ông có thể trực tiếp sang Trung Quốc để khôi phục quan hệ thương mại.

Theo Vozpopuli, La Liga và Trung Quốc có các hoạt động kinh doanh bản quyền phát sóng, quảng cáo và đào tạo đem lại giá trị cao. Tuy nhiên, phía Trung Quốc ngừng phát sóng các trận đấu có sự tham gia của Mbappe và có thể là cả La Liga. Tính đến năm 2030, thiệt hại kinh tế tiềm tàng có thể lên tới 400 triệu euro.

Ngày 31/10, HLV Jose Mourinho tuyên bố Real Madrid và Mbappe đã xử lý vụ việc một cách có trách nhiệm và không còn gì để nói thêm. Tuy nhiên, nền tảng truyền hình Migu của Trung Quốc vẫn không phát sóng trận Racing Santander - Real Madrid ngày 1/11.

Tờ báo Tây Ban Nha El Mundo đã chỉ ra tranh cãi nảy sinh từ phát ngôn của Mbappe đã vượt ra ngoài phạm vi đời tư của cầu thủ này, ảnh hưởng trực tiếp đến nền tảng thương mại của bóng đá Tây Ban Nha tại Trung Quốc.

Vì vậy, La Liga đã khởi động các cuộc đàm phán khẩn cấp với Real Madrid, yêu cầu đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha và siêu sao Mbappe cần thể hiện lập trường rõ ràng hơn. Tờ Vozpopuli cho rằng đích thân ngôi sao bóng đá người Pháp phải sang Trung Quốc để xin lỗi vì phát ngôn gây tranh cãi của mình. Tuy nhiên, đây mới là phương án được các nguồn tin báo chí đề cập.

Thế nhưng khi nghe tin Mbappe sang Trung Quốc xin lỗi, khán giả xứ tỷ dân lại không mấy mặn mà. Họ cho rằng thái độ xin lỗi của cầu thủ Real Madrid chỉ là cảm nhận được nguy cơ thiệt hại về danh tiếng và thương mại, giống như một chiêu trò PR để trốn tránh trách nhiệm.

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Xuất hiện thông tin Chủ tịch La Liga - Javier Tebas và Mbappe có thể sang Trung Quốc xin lỗi trực tiếp.

Những ngày qua, vụ việc ngôi sao bóng đá Kylian Mbappe có phát ngôn gây tranh cãi, chế giễu ác ý với lãnh đạo của Trung Quốc và nhận lại sự phẫn nộ của công chúng Trung Quốc thu hút sự chú ý của truyền thông thế giới.

Chưa đầy 24 tiếng sau khi sự việc bùng nổ, thị trường Trung Quốc đã phản ứng nhanh chóng và mạnh mẽ. Đài truyền hình CCTV lập tức đình chỉ phát sóng các trận đấu La Liga có sự tham gia của Mbappe.

Một số thương hiệu Trung Quốc tuyên bố chấm dứt mọi hợp tác thương mại với anh. Trên các thị trường thứ cấp như nền tảng thương mại điện tử Taobao và Xianyu, giá áo đấu có chữ ký của anh giảm mạnh gần 90%, và một lượng lớn các mặt hàng liên quan đã bị gỡ bỏ khỏi kệ.

Các thương hiệu hợp tác với Mbappe như Dior, Hublot, Loewe, Oakley phải ẩn/xóa hình ảnh liên quan đến ngôi sao Real Madrid. Tài khoản mạng xã hội Xiaohongshu (Tiểu Hồng Thư) của Kylian Mbappe bị xóa, tài khoản Weibo bị hạn chế người theo dõi.

Sau khi bị cắt đứt hợp đồng quảng cáo, Mbappe được cho là sẽ mất từ 7-10 triệu Euro mỗi năm khi bị khán giả Trung Quốc quay lưng. Ngoài ra anh cũng phải đối mặt với các khoản phạt vi phạm hợp đồng từ các công ty quảng cáo vì những tổn thất do hành vi sai trái của người đại diện gây ra.

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