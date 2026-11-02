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Giải trí

Lisa (BlackPink) bị gọi là ‘kẻ vô ơn’

Tú Oanh

TPO - Lisa (BlackPink) vấp phải phản ứng trái chiều sau khi kể về quá trình học tiếng Hàn khắc nghiệt ở thời thực tập sinh. Trong khi một bộ phận cư dân mạng chỉ trích nữ ca sĩ vô ơn, người hâm mộ cho rằng phát ngôn đang bị tách khỏi ngữ cảnh, bỏ qua việc cô thừa nhận phương pháp này giúp mình tiến bộ nhanh chóng.

Ngày 29/10, Lisa xuất hiện trong chương trình knd Featuring của kênh The Standard knd (Thái Lan), trò chuyện về sự nghiệp, cuộc sống và những trải nghiệm cá nhân. Cuộc phỏng vấn được thực hiện nhân dịp cô quảng bá EP Press Play và phim tài liệu Always Lalisa.

Theo Sports Kyunghyang, Lisa hồi tưởng thời điểm mới sang Hàn Quốc năm 2011, khi tuổi đời còn nhỏ và gần như không biết tiếng Hàn. Những câu cô có thể nói chỉ là “Xin chào” và “Tôi là Lisa”.

Lisa chia sẻ về khoảng thời gian khó khăn khi học tiếng Hàn Quốc.

Để giúp nữ thực tập sinh nhanh chóng hòa nhập, công ty yêu cầu những người xung quanh chỉ giao tiếp với cô bằng tiếng Hàn. Ngay cả giáo viên dạy ngôn ngữ cũng sử dụng hoàn toàn tiếng Hàn trong các buổi học.

Lisa kể có lúc không hiểu giáo viên đang giải thích điều gì, chỉ mong được hướng dẫn bằng tiếng Anh trước. Nữ ca sĩ thừa nhận từng cảm thấy bối rối, gần như bật khóc trong lúc tự hỏi mình đang học gì và phải làm thế nào để tiếp thu kiến thức.

Chia sẻ này nhanh chóng gây tranh luận trên mạng xã hội. Một số người cho rằng việc học ngôn ngữ bản địa là yêu cầu tất yếu đối với người muốn hoạt động trong ngành giải trí Hàn Quốc. Họ chỉ trích Lisa, cáo buộc cô đang phàn nàn về quá trình đào tạo đã giúp mình có cơ hội phát triển sự nghiệp.

Cư dân mạng bình luận: “Cô may mắn được chọn, nhưng lại kêu ca về việc bỏ công sức học ngôn ngữ của họ”, “Tại sao cô ta lại đến Hàn Quốc? Chẳng phải nên biết ơn khi được đến Hàn Quốc và trở thành ngôi sao hàng đầu sao? Đã tận hưởng hết mọi thứ ở quốc gia này rồi cứ than vãn mãi thế?”, “Tôi không trách người Hàn Quốc ghét kẻ vô ơn này. Cô ta đã khinh miệt đất nước tạo nên cô ta ngày hôm nay”…

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Fan cho rằng cư dân mạng cố tình diễn giải sai ý của Lisa để tạo dư luận. Ảnh: IGNV.

Trước làn sóng chỉ trích, người hâm mộ đồng loạt lên tiếng bảo vệ thần tượng. Theo họ, việc Lisa kể lại những khó khăn trong quá khứ không đồng nghĩa với phủ nhận cơ hội mà Hàn Quốc hay công ty quản lý từng trao cho cô.

Họ chỉ ra một bộ phận cư dân mạng cố tình cắt chia sẻ ra khỏi ngữ cảnh nói, phớt lờ phần chia sẻ tiếp theo đó của em út BlackPink. Theo đó, Lisa thừa nhận phương pháp nghiêm khắc đó thực sự mang lại hiệu quả.

Nữ ca sĩ cho biết cách học hoàn toàn bằng tiếng Hàn giúp cô tiến bộ nhanh. Những cuộc trò chuyện hằng ngày với Jisoo, từ lúc đi mua sắm đến khi đi tàu điện ngầm, cũng góp phần cải thiện khả năng ngôn ngữ của cô. Lisa hiện cảm thấy nói tiếng Hàn còn thoải mái hơn tiếng Anh.

“Lisa từ Thái Lan đến Hàn Quốc vào năm 14 tuổi, hoàn toàn không biết tiếng Hàn. Đó là trải nghiệm khó khăn đối với cô bé ở độ tuổi còn quá nhỏ. Tuy nhiên, quá trình ấy giúp cô thành thạo tiếng Hàn. Đến mức hiện tại, nữ ca sĩ cho biết cảm thấy giao tiếp bằng tiếng Hàn thoải mái hơn cả tiếng Anh. Vì vậy, đừng vội chỉ trích Lisa chỉ dựa trên đoạn video ngắn bị cắt rời khỏi ngữ cảnh”, fan kêu gọi.

Đây không phải lần đầu chủ nhân hit Rockstar nhắc đến trải nghiệm trên. Trong cuộc phỏng vấn với Rolling Stone năm 2021, Lisa từng kể về những buổi học chỉ sử dụng tiếng Hàn và ghi nhận công lao của giáo viên trong việc giúp cô tiến bộ nhanh chóng.

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