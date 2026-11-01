Hai MC 'mát tay' 4 lần dẫn điểm cầu có nhà vô địch Olympia

TPO - Sau chiến thắng của Đoàn Lê Anh Đức tại Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26, MC Sơn Lâm đã san bằng thành tích của một đồng nghiệp: 4 lần dẫn điểm cầu có nhà vô địch cuộc thi trí tuệ này.

Bốn lần dẫn điểm cầu của MC Sơn Lâm

MC Dương Sơn Lâm (SN 1989) gắn bó với sóng truyền hình quốc gia hơn 15 năm, với nhiều chương trình của VTV như Việc tử tế, Cà phê sáng với VTV3, 60 phút mở, Chuyển động 24h, Vua tiếng Việt… và điểm cầu trực tiếp Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia.

MC Sơn Lâm lần đầu dẫn chương trình tại điểm cầu Chung kết Olympia vào năm 2017. Khi đó, anh có mặt tại Trường THPT Hải Lăng (Quảng Trị) là nơi Phan Đăng Nhật Minh – thí sinh được khán giả gọi “cậu bé Google”, theo học. Sau các phần thi trận Chung kết, Phan Đăng Nhật Minh giành vòng nguyệt quế với tổng điểm 300 và trở thành quán quân Olympia thứ 17.

MC Sơn Lâm được khán giả chú ý bởi phong cách dẫn sôi nổi tại các điểm cầu Chung kết Olympia. (Trong ảnh, anh dẫn chương trình tại điểm cầu Hà Nội Chung kết Olympia 26).

﻿Ảnh: Duy Phạm

Năm 2023, MC Sơn Lâm đảm nhận vai trò dẫn chương trình tại điểm cầu Thanh Hóa tiếp sức cho Lê Xuân Mạnh (học sinh THPT Hàm Rồng) trong trận Chung kết năm Olympia 23. Xuân Mạnh cán đích với 220 điểm, giành vòng nguyệt quế và giúp Thanh Hóa lần đầu có nhà vô địch Olympia.

Một năm sau, năm 2024, MC Sơn Lâm đến với điểm cầu Thừa Thiên Huế, cổ vũ cho Võ Quang Phú Đức (học sinh Trường THPT chuyên Quốc học Huế). Phú Đức cũng khép lại trận Chung kết năm với 220 điểm và trở thành quán quân Olympia 24.

MC Sơn Lâm dẫn tại điểm cầu Hà Nội trận Chung kết Olympia 26. Ảnh: Duy Phạm

Đến mùa giải 2026, nam MC dẫn điểm cầu Hà Nội đồng hành với Đoàn Lê Anh Đức (THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam). Đoàn Lê Anh Đức đăng quang với 240 điểm.

Nam sinh trường Ams vô địch không chỉ lập thành tích đặc biệt cho ngôi trường cậu đang theo học, mà còn giúp MC Sơn Lâm ghi dấu ấn 4 lần dẫn tại điểm cầu có quán quân Olympia.

MC Sơn Lâm từng tốt nghiệp ngành Kỹ sư lọc hóa dầu tại Đại học Bách khoa Hà Nội; giành học bổng học Thạc sĩ Hóa học tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, khi về nước anh đã rẽ hướng chọn nghề dẫn chương trình. MC Sơn Lâm từng chia sẻ: “Từ nay hãy gọi tôi là MC mát tay nhất Đường lên đỉnh Olympia” khi hai lần liên tiếp dẫn điểm cầu có nhà vô địch vào năm 2023 và 2024. Đến lần thứ tư này, anh đã hài hước chia sẻ trên trang cá nhân: “Biết ông tư không, bốn lần vô địch đấy, đây này”. MC Sơn Lâm hài hước chia sẻ lần thứ 4 dẫn tại điểm có Quán quân Olympia trên trang cá nhân. Ảnh chụp màn hình

Bốn lần dẫn, ba lần liên tiếp ở điểm cầu có quán quân

Trước MC Sơn Lâm, một nam MC khác cũng “mát tay” với bốn lần dẫn tại điểm cầu có thí sinh giành chức Vô địch Đường lên đỉnh Olympia là MC Trần Ngọc. Đặc biệt MC Trần Ngọc liên tiếp ba năm liền dẫn tại điểm cầu có nhà vô địch Olympia.

Cụ thể, năm 2013: Điểm cầu Bắc Giang – thí sinh Hoàng Thế Anh (THPT Chuyên Bắc Giang, Bắc Giang) giành ngôi quán quân với 285 điểm.

Năm 2014, điểm cầu Tiền Giang, thí sinh Nguyễn Trọng Nhân (THPT Chuyên Tiền Giang, Tiền Giang) giành vòng nguyệt quế với 260 điểm.

Năm 2015, điểm cầu Quảng Trị: thí sinh Văn Viết Đức (THPT Thị xã Quảng Trị, Quảng Trị) vô địch với 250 điểm.

Bảy năm sau, năm 2022, tại điểm cầu Thái Bình, Đặng Lê Nguyên Vũ (THPT Bắc Duyên Hà, Thái Bình) giành chức vô địch với 205 điểm.

MC Trần Ngọc bốn lần dẫn tại điểm cầu có Quán quân Olympia. Ảnh: FBCT