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Giới trẻ

Chùa trực tuyến bằng AI gây sốt: 600.000 lượt vào, xếp hàng để thiền online

Chùa trực tuyến Sansa tại Hàn Quốc thu hút hơn 600.000 lượt truy cập chỉ trong 3 ngày, trở thành nơi nhiều người tìm kiếm sự bình yên mà không cần tham gia hay ràng buộc với một cộng đồng tôn giáo.

Sansa là ngôi chùa Phật giáo trực tuyến đang gây chú ý tại Hàn Quốc và trên mạng xã hội châu Á. Người dùng không cần đến một ngôi chùa ngoài đời thực, cũng không phải cài đặt ứng dụng, mà vẫn có thể bước vào không gian mô phỏng chùa chiền ngay trên điện thoại hoặc máy tính.

Chỉ trong vài ngày cuối tháng 10, nền tảng này ghi nhận hơn 600.000 lượt truy cập. Sự quan tâm tăng đột biến khiến hệ thống nhiều lần quá tải, người dùng phải xếp hàng chờ để vào không gian ảo.

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Hình ảnh chùa trực tuyến Sansa tại Hàn Quốc đang gây sốt. Ảnh: The Kite

Tại Sansa, người truy cập có thể đi dạo trong khuôn viên chùa, chắp tay chào những người khác, ngồi trên đệm thực hiện các nghi thức lạy Phật, lần tràng hạt và nghe kinh. Nền tảng còn có tính năng dâng lễ bằng gạo, đáp ứng nhu cầu của những người muốn trải nghiệm các hoạt động tâm linh ngay tại nhà.

Đây là dự án do Park Jin-won (26 tuổi), một người đang tìm việc tại Hàn Quốc, phát triển bằng phương pháp lập trình vibe coding (lập trình theo cảm hứng) với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI).

Sansa được thiết kế như một ngôi chùa nằm giữa rừng, có tượng Phật, đệm ngồi và những nhân vật mang hình dáng nhà sư. Khi truy cập, mỗi người được hệ thống cấp một cái tên ngẫu nhiên, sau đó có thể tự do khám phá không gian và thực hiện các hoạt động mô phỏng việc đến thăm chùa ngoài đời thực.

Nền tảng không có chức năng trò chuyện hay nhắn tin. Người dùng có thể cùng hiện diện trong một không gian, nhìn thấy những người khác nhưng không nhất thiết phải tương tác.

Park cho biết ban đầu anh xây dựng Sansa chỉ để tạo cho bản thân một nơi nghỉ ngơi. Trong quá trình tìm việc, anh muốn đến chùa thư giãn nhưng không có đủ thời gian và năng lượng. Từ nhu cầu đó, anh nảy ra ý tưởng tạo một không gian trực tuyến có thể ghé thăm bất cứ lúc nào.

Dự án nhanh chóng thu hút sự chú ý vượt xa dự tính. Trong một đêm, Sansa ghi nhận khoảng 50.000 lượt truy cập từ Đài Loan (Trung Quốc). Người dùng tại Thái Lan và một số quốc gia châu Á khác cũng góp phần khiến lưu lượng truy cập tăng mạnh.

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Park Jin-won là người đã tạo nên chùa trực tuyến Sansa. Ảnh: X

Để đáp ứng nhu cầu, Park liên tục mở rộng sức chứa. Ban đầu, ngôi chùa chỉ có 20 chỗ ngồi, sau đó tăng lên 100, 1.200 và cuối cùng là 10.000 chỗ. Không gian được chia thành 100 khu điện thờ mang tên Cheongyeondang, mỗi khu có thể tiếp nhận 100 người.

Dù vậy, vào giờ cao điểm, lượng người truy cập vẫn vượt quá khả năng đáp ứng của hệ thống. Máy chủ nhiều lần gặp sự cố, trong khi chi phí duy trì nền tảng ngày càng trở thành gánh nặng đối với người sáng lập.

Theo Park, tính năng dâng lễ bằng gạo được bổ sung sau khi nhận được nhiều đề nghị từ người dùng. Tuy nhiên, ngay cả hoạt động này cũng có thời điểm góp phần làm tăng tải cho hệ thống. Nền tảng từng phải tạm ngừng một số chức năng để xử lý tình trạng quá tải.

Park không phải Phật tử, nhưng có những kỷ niệm đẹp về các chuyến thăm chùa và trải nghiệm lưu trú tại chùa khi còn nhỏ. Hình ảnh nhà sư xuất hiện trong Sansa cũng được lấy cảm hứng từ người cháu nhỏ của anh.

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Không chỉ có cộng đồng mạng Hàn Quốc, cộng đồng mạng tại các quốc gia châu Á cũng xếp hàng để được vào chùa Sansa. Ảnh: Lotte

Sự lan tỏa của Sansa diễn ra trong bối cảnh một bộ phận người trẻ Hàn Quốc ngày càng quan tâm đến các trải nghiệm tâm linh theo cách ít ràng buộc hơn.

Theo giáo sư Sung Hae-young, chuyên ngành nghiên cứu tôn giáo tại Đại học Quốc gia Seoul (Hàn Quốc), Phật giáo có sức hấp dẫn đối với một bộ phận người trẻ đang đối mặt với nhiều bất ổn.

Một số người trẻ có nhu cầu tìm kiếm cảm giác thiêng liêng nhưng không muốn tham gia vào cộng đồng tôn giáo hoặc tuân theo những niềm tin, quy tắc cố định. Không gian trực tuyến cho phép họ tiếp cận các hoạt động tâm linh theo cách riêng, ít áp lực hơn và không phải công khai danh tính.

Hiện tượng này cũng gắn với xu hướng “Hip Buddhism” (Phật giáo thời thượng) tại Hàn Quốc, phản ánh cách tiếp cận mới mẻ và gần gũi hơn của Phật giáo đối với giới trẻ. Những hoạt động gắn với thiền định, trải nghiệm văn hóa và đời sống tinh thần đang được thể hiện bằng nhiều hình thức hiện đại.

Sự xuất hiện của Sansa cho thấy công nghệ có thể mở ra một cánh cửa mới cho đời sống tâm linh. Với một số người, ngôi chùa ảo không thay thế hoàn toàn việc đến chùa ngoài đời thực, nhưng trở thành nơi họ có thể tạm dừng nhịp sống bận rộn, tìm một khoảng lặng và cảm nhận sự bình yên theo cách riêng.

Link gốc: https://dantri.com.vn/doi-song/chua-truc-tuyen-bang-ai-gay-sot-600000-luot-vao-xep-hang-de-thien-online-20261102105052089.htm

Dân trí

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#chùa trực tuyến Sansa #Park Jin-won #trí tuệ nhân tạo (AI) #Hàn Quốc #chùa trực tuyến Sansa #thiền online

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