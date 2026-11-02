Tháng 10 năm nay nóng nhất lịch sử, gần 100 kỷ lục nhiệt độ

TPO - Tháng 10 năm nay là tháng 10 nóng nhất lịch sử từ khi có số liệu quan trắc năm 1961. Trong đó, miền Bắc có tới 69 trạm khí tượng ghi nhận nhiệt độ trung bình trong tháng 10 cao nhất lịch sử. Trên phạm vi cả nước, có tới 98 điểm đo ghi nhận nhiệt độ kỷ lục.

Miền Bắc bắt đầu tháng 10 năm nay bằng một đợt nắng nóng diện rộng 35 năm mới có, với nền nhiệt cao nhất từ 35-37 độ, đáng lưu ý có nơi ghi nhận mức nhiệt trên 38 độ như tại Sơn La - đây là mức nhiệt cực kỳ hiếm gặp trong thời điểm giao mùa vào tháng 10 hàng năm.

Trong suốt tháng 10, miền Bắc chỉ đón một đợt không khí lạnh vào đêm 4/10, sau đó nền nhiệt tăng nhanh trở lại từ ngày 6/10. Gần như cả tháng, miền Bắc duy trì nền nhiệt cao nhất trên 30 độ.

Số liệu thống kê của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho thấy, trong tháng 10, tại miền Bắc có tới 69 điểm đo ghi nhận nhiệt độ trung bình tháng cao nhất lịch sử.

Đáng lưu ý, nơi nóng nhất là các tỉnh đồng bằng sông Hồng, trong đó có Hà Nội. Địa phương ghi nhận nhiệt độ cao nhất cả nước trong tháng 10/2026 là Phú Thọ với điểm đo ở Vĩnh Yên lên tới 32.1 độ, Việt Trì 31.6 độ.

Miền Bắc vừa trải qua một trong những tháng 10 nóng nhất lịch sử.

Hà Nội cũng là một trong những địa phương ghi nhận nhiệt độ trung bình tháng 10 năm nay ở top đầu cả nước với tất cả các trạm đo trên 30 độ, trong đó trạm đo Láng lên tới 31,7 độ - cao thứ hai cả nước, chỉ sau Vĩnh Yên (Phú Thọ).

Danh sách các tỉnh nóng nhất tháng 10 năm nay còn có Ninh Bình, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hưng Yên và Tuyên Quang.

Tại một số điểm đo ghi nhận kỷ lục nhiệt độ hàng chục năm bị vượt qua như tại Trùng Khánh, Cao Bằng. Nhiệt độ tháng 10 năm nay tại đây đã phá vỡ kỷ lục suốt 60 năm. Tại Lục Yên (Lào Cai) cũng phá vỡ kỷ lục 45 năm, Hàm Yên (Tuyên Quang) là 39 năm.

Trên phạm vi cả nước, các điểm đo ở nhiều tỉnh/thành phố cũng ghi nhận mức nhiệt trung bình tháng 10 cao kỷ lục. Trong đó, tại Tam Kỳ (Đà Nẵng), nhiệt độ tháng 10 năm nay cũng phá vỡ kỷ lục suốt 45 năm, Trà My (Đà Nẵng) 39 năm, Khe Sanh (Quảng Trị) 39 năm.

Tính chung trên cả nước, nhiệt độ trung bình tháng 10/2026 trên phạm vi toàn quốc là 26.3 độ, cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ là 1,74 độ. Trong đó, khu vực miền Bắc cao hơn từ 2-3 độ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, đây là giá trị cao nhất từng ghi nhận được trong chuỗi số liệu quan trắc kể từ năm 1961.

Nguyên nhân của tình trạng này là do tác động của biến đổi khí hậu. Xu thế nóng lên toàn cầu làm gia tăng nền nhiệt, tăng nguy cơ xảy ra các đợt nắng nóng gay gắt và nhiệt độ cực đoan.

Một nguyên nhân khác là El Nino đang diễn ra với cường độ rất mạnh. Thống kê cho thấy, vào những năm El Nino có cường độ rất mạnh, nhiệt độ không khí trung bình tháng trong các tháng từ mùa thu năm trước đến mùa hè năm sau thường cao hơn trung bình nhiều năm, có tháng cao hơn từ 1 - 2 độ.

Dự báo trong nửa đầu tháng 11, miền Bắc sẽ đón hai đợt không khí lạnh vào khoảng ngày 5/11 và 10/11 khiến nền nhiệt giảm, trời có thể chuyển rét.

Tuy nhiên, so với trung bình nhiều năm, nhiệt độ trên toàn quốc trong tháng 11 năm nay vẫn cao hơn từ 1 - 2 độ, riêng Nam Bộ từ 0,5 - 1 độ. Các đợt không khí lạnh cũng hoạt động yếu hơn.