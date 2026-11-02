Công trường đường 70 ngổn ngang đất đá, người dân chật vật bắc ván vào nhà

TPO - Việc đào hào kỹ thuật tại dự án tuyến đường nối Tố Hữu - đường 70 kéo dài buộc nhiều hộ dân phải bắc cầu tạm để ra vào nhà, cùng với đó là tình trạng đất đá tập kết sát lòng đường, thiếu rào chắn cảnh báo.
TPO - Tháng 10 năm nay là tháng 10 nóng nhất lịch sử từ khi có số liệu quan trắc năm 1961. Trong đó, miền Bắc có tới 69 trạm khí tượng ghi nhận nhiệt độ trung bình trong tháng 10 cao nhất lịch sử. Trên phạm vi cả nước, có tới 98 điểm đo ghi nhận nhiệt độ kỷ lục.
TPO - Sáng 2/11, cuối phiên thảo luận, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề liên quan đến dự thảo Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi).
TPO - Phương án phân luồng giao thông phục vụ thi công các dự án trọng điểm tại Hà Nội giúp nhiều tuyến đường, nút giao duy trì lưu thông ổn định trong giờ cao điểm đầu tuần. Tuy nhiên, tại khu vực thi công hầm chui Cổ Linh (phường Long Biên), phương tiện vẫn phải di chuyển chậm, ùn ứ kéo dài.
TPO - Viện Địa công nghệ và Môi trường cho rằng nên xem xét lựa chọn phương án giữ lại núi Một, di dời có chọn lọc. Theo đơn vị, giữ địa hình núi không đồng nghĩa với việc giữ nguyên hiện trạng, không can thiệp. Nếu không xử lý, rủi ro vẫn còn và có xu hướng tăng do mưa cực đoan và việc tiếp tục lấn, cắt chân núi.
TPO - Là nữ trưởng thôn 9x người Cơ Ho, Sa Rơ chọn cách vận động người dân thay đổi từ nhận thức, bắt đầu bằng việc khuyến khích học tập và tiếp cận tri thức. Với chị, chỉ khi có sách và kiến thức, người dân mới có thể thay đổi suy nghĩ, vươn lên thoát nghèo, đặc biệt là phụ nữ dân tộc thiểu số.
TPO - Đại biểu Quốc hội cảnh báo tình trạng lợi dụng hoạt động đầu tư để che giấu chủ thể kiểm soát doanh nghiệp, hợp thức hóa dòng tiền bất hợp pháp, rửa tiền và thâu tóm tài sản, lĩnh vực nhạy cảm. Vì vậy, cần bổ sung cơ chế kiểm soát chặt chẽ, ngăn chặn vi phạm ngay từ gốc.
TPO - Khoảng 15 phút chới với giữa dòng sông Hồng do mắc kẹt vào lưới đánh cá, một người đàn ông ở Hà Nội may mắn được lực lượng Cảnh sát đường thủy phát hiện, kịp thời giải cứu.
TPO - Nhiều dự án tái định cư tại Nghệ An chậm tiến độ do vướng mắc về hồ sơ, thiết kế và thiếu vốn, khiến người dân vùng thiên tai, sạt lở chưa thể an cư. Trước thực trạng này, tỉnh yêu cầu rà soát từng công trình, tập trung tháo gỡ khó khăn, ưu tiên hoàn thiện hạ tầng thiết yếu.
TPO - Từ thông tin do người dân cung cấp về những phần mộ liệt sĩ nằm bên bờ ruộng cũ tại thôn Phước Xuyên, lực lượng chức năng TP. Đà Nẵng đã tổ chức tìm kiếm, quy tập được 4 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.
TPO - Trước những lo ngại về nguy cơ trục lợi từ hiến, ghép mô, tạng, các đại biểu Quốc hội đề xuất siết chặt hành lang pháp lý, đặc biệt với người hiến dưới 18 tuổi, nhằm bảo vệ người hiến nhưng không khép lại cơ hội sống của những bệnh nhân đang chờ ghép.
TPO - Sáng 2/11, một người đàn ông chạy qua cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ bị ô tô tông trúng, dẫn đến tử vong.
TPO - Lúc 12h ngày 2/11, Công ty Thủy điện Trị An ngừng xả nước qua đập tràn.
TPO - Ông Phạm Hoàng Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Đồ Sơn - khẳng định rằng cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 lần đầu được tổ chức tại TP Hải Phòng có nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần lan tỏa giá trị nhân văn. Đây cũng là cơ hội để địa phương giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất và người Đồ Sơn nói riêng, TP Hải Phòng nói chung đến với bạn bè, du khách.
TPO - Sáng 2/11, Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ.
TPO - Cao tốc La Sơn - Hòa Liên xuyên rừng Bạch Mã nối Huế với Đà Nẵng đã cơ bản hoàn thành mở rộng 4 làn xe. Tuy nhiên, nút giao lên xuống tại xã Khe Tre phải di dời do sạt lở, hiện vẫn đang thi công tại vị trí mới.
TPO - Sự cố xảy ra khi hai công nhân xuống hầm chứa nhiên liệu tại cửa hàng xăng dầu trên đường Lê Ngô Cát (phường Thuận Hóa, TP. Huế) để tháo lắp thiết bị hút hơi nhưng không may gặp nạn, khiến cả hai tử vong.