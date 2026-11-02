Công trường đường 70 ngổn ngang đất đá, người dân chật vật bắc ván vào nhà

TPO - Tháng 10 năm nay là tháng 10 nóng nhất lịch sử từ khi có số liệu quan trắc năm 1961. Trong đó, miền Bắc có tới 69 trạm khí tượng ghi nhận nhiệt độ trung bình trong tháng 10 cao nhất lịch sử. Trên phạm vi cả nước, có tới 98 điểm đo ghi nhận nhiệt độ kỷ lục.