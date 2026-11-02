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Xã hội

Công trường đường 70 ngổn ngang đất đá, người dân chật vật bắc ván vào nhà

Phùng Linh

TPO - Việc đào hào kỹ thuật tại dự án tuyến đường nối Tố Hữu - đường 70 kéo dài buộc nhiều hộ dân phải bắc cầu tạm để ra vào nhà, cùng với đó là tình trạng đất đá tập kết sát lòng đường, thiếu rào chắn cảnh báo.

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Sau nhiều năm vướng mắc về mặt bằng, dự án mở rộng đường 70 đoạn qua phường Đại Mỗ (Hà Nội) hiện đang được tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công.
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Những ngày qua, khu vực công trường đang đồng loạt triển khai thi công phần rãnh thoát nước và hào kỹ thuật hai bên tuyến.
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Tại các vị trí rãnh đào cắt ngang cửa, người dân buộc phải bắc cầu tạm để duy trì đi lại. Các lối đi tự phát này nằm ngay sát khu vực máy móc đang thi công và dòng phương tiện giao thông qua lại.
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Dọc công trường, lượng lớn đất đào từ các hào kỹ thuật tập kết thành đống, tràn sát lòng đường và chậm được thu dọn.
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Tại nhiều vị trí, vật liệu và ống cống bê tông được tập kết sát mép đường nhưng chỉ được che chắn, rào chắn sơ sài.
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Các phương tiện hiện phải di chuyển sát khu vực ngổn ngang vật liệu. Việc thiếu lối đi riêng cũng buộc người đi bộ phải luồn lách dưới lòng đường cùng ô tô, xe máy, gây mất an toàn giao thông.
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Lối ra từ các ngõ nhỏ rẽ xuống đường chính hiện chỉ được che chắn tạm thời, thiếu các biện pháp rào chắn an toàn.
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Theo ông Nguyễn Duy Trinh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư - Hạ tầng phường Đại Mỗ, toàn bộ mặt bằng dự án sẽ được giải quyết dứt điểm trong tháng 11/2026. Tính đến hiện tại, tiến độ giải tỏa đã đạt 22/23 hộ dân và hoàn tất di dời 13 ngôi mộ. Khối lượng còn lại (gồm 1 hộ dân và 2 phần mộ) đã được lên kế hoạch bàn giao trước ngày 20/11. Sắp tới, ngay khi được liên ngành thành phố cấp phép rào chắn, dự án sẽ tiến hành chặt hạ cây xanh và di chuyển hệ thống điện, nước, viễn thông để mở rộng diện tích thi công.
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Lý giải về những bất cập phát sinh trên công trường, đại diện dự án cho biết quá trình thi công hạ tầng ngầm sát khu dân cư không tránh khỏi xáo trộn tạm thời dù nhận được sự đồng thuận lớn từ người dân. Nhằm giảm thiểu ảnh hưởng, đơn vị thi công sẽ tăng cường tưới nước, đảm bảo hệ thống biển cảnh báo, phản quang, tập trung hoàn thiện rãnh thoát nước, hào kỹ thuật và hỗ trợ đấu nối cho các hộ dân.
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Khởi công từ năm 2016 với tổng mức đầu tư hơn 581 tỷ đồng, tuyến đường nối Tố Hữu - đường 70 kéo dài (hơn 2km) từng được kỳ vọng sẽ giải tỏa áp lực giao thông khu vực. Thế nhưng, sau gần một thập kỷ, dự án vẫn thi công dang dở, biến thành "nút thắt" kéo dài gây cản trở đi lại và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân. Dự kiến tuyến đường sẽ được thông xe kỹ thuật vào cuối năm 2026.

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#đường 70 #Đại Mỗ #Tố Hữu #thi công đường #giao thông Hà Nội #cải tạo #nút Tố Hữu #thi công #GPMB

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