Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Đồ Sơn: 'Hoa hậu Việt Nam quảng bá văn hóa, du lịch Hải Phòng'

TPO - Ông Phạm Hoàng Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Đồ Sơn - khẳng định rằng cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 lần đầu được tổ chức tại TP Hải Phòng có nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần lan tỏa giá trị nhân văn. Đây cũng là cơ hội để địa phương giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất và người Đồ Sơn nói riêng, TP Hải Phòng nói chung đến với bạn bè, du khách.

Đồ Sơn (TP Hải Phòng) là vùng đất phát triển sớm trên bản đồ du lịch Việt Nam với nhiều lợi thế. Song những năm qua, hạ tầng du lịch Đồ Sơn đã cũ, chưa đáp ứng được nhu cầu của du khách. Chính quyền địa phương đã và đang nỗ lực chuyển mình mạnh mẽ, xây dựng các sản phẩm du lịch mới hiện đại nhằm xóa bỏ định kiến “du lịch một mùa”.

Phóng viên Báo Tiền Phong có buổi trò chuyện với ông Phạm Hoàng Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Đồ Sơn, cán bộ có hàng chục năm công tác trong lĩnh vực du lịch - để làm rõ hơn về thế mạnh văn hóa, lịch sử, cảnh sắc thiên nhiên và định hướng, chiến lược phát triển hướng đến điểm “du lịch 4 mùa”. Đặc biệt, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra tại Đồ Sơn cũng tạo thêm cú hích để quảng bá văn hóa, du lịch địa phương.

Ông Phạm Hoàng Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Đồ Sơn, TP Hải Phòng.

Từ văn hóa, lịch sử đến sản phẩm nghỉ dưỡng cao cấp

- Đồ Sơn là vùng đất du lịch nổi tiếng từ nhiều đời nay với bề dày văn hóa, lịch sử đặc sắc và cảnh quan thiên nhiên đẹp, vậy đâu là lợi thế nổi bật tạo nên sức hấp dẫn riêng của du lịch Đồ Sơn?

- Đồ Sơn là vùng đất được thiên nhiên ưu đãi có cảnh quan rừng biển rất hài hòa, có trầm tích văn hóa lịch sử lâu đời. Vì thế, bao đời nay đã tạo nên những sản phẩm du lịch nổi tiếng cả nước.

Có thể kể đến Tháp Tường Long trên 1.000 năm tuổi, Chùa Hang được xác định là nơi đầu tiên mà Phật giáo du nhập vào Việt Nam bằng đường biển. Đồ Sơn cũng có quần thể các đình, đền theo truyền thống văn hóa tâm linh tín ngưỡng của đồng bằng Bắc Bộ.

Đồ Sơn có những "địa chỉ đỏ" gắn với truyền thống lịch sử cách mạng của dân tộc như kho xăng, Bến K15 là cụm di tích lịch sử quốc gia đặc biệt, còn được gọi là cột mốc số 0 của huyền thoại đường Hồ Chí Minh trên biển. Đó chính là những chất liệu, sản phẩm du lịch để Đồ Sơn có thể khai thác, phát triển.

Bên cạnh những di tích lịch sử, văn hóa truyền thống, Đồ Sơn có những bãi biển trải dài dọc cung đường uốn lượn quanh núi non, biển cả. Ngày nay Đồ Sơn cũng là nơi có cơ sở hạ tầng du lịch được đầu tư, nâng cấp với hệ thống khách sạn nghỉ dưỡng, có thể tổ chức hội nghị, hội thảo, sự kiện lớn.

Toàn cảnh khu vực Bến K15 ở bán đảo Đồ Sơn.

Các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 dâng hương, dâng hoa, tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Bến K15 - cụm di tích lịch sử quốc gia đặc biệt tại Đồ Sơn.

Đặc biệt hơn, Đồ Sơn cũng là vùng đất có thế mạnh để phát huy du lịch thể thao, với những cung đường chạy ven biển, 2 sân golf đạt tiêu chuẩn có thể đăng cai các giải đấu lớn, phục vụ khách du lịch trong nước, quốc tế quanh năm.

Với những trầm tích lịch sử văn hóa lâu đời cùng hệ thống cảnh quan đẹp được thiên nhiên ban tặng thì Đồ Sơn đang hội tụ những yếu tố quan trọng để địa phương có thể phát triển du lịch, xóa bỏ đi định kiến du lịch một mùa và hướng tới du lịch bốn mùa.

- Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng được đưa vào hoạt động vài năm gần đây, đã và đang cho thấy hiệu quả thu hút khách du lịch hạng sang. Để có thêm khu du lịch chất lượng như vậy, chính quyền Đồ Sơn có định hướng, kế hoạch phát triển ra sao, thưa ông?

- Những năm qua, Trung ương và thành phố quan tâm đầu tư cho ngành du lịch nói chung và đặc biệt là đối với Đồ Sơn, nhất là đầu tư kết nối giao thông. Hiện nay có cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, du khách chỉ mất khoảng 70-90 phút từ Thủ đô là về đến Đồ Sơn.

Thành phố cũng đang tiếp tục nâng cấp tuyến đường bộ ven biển trở thành cao tốc, giúp kết nối Đồ Sơn (TP Hải Phòng) với vùng Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình...

Địa phương trân trọng các doanh nghiệp về đầu tư để tạo ra những khu du lịch mới, điển hình như Hòn Dấu, Đồi Rồng.

Một góc khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, Đồ Sơn, TP Hải Phòng.

Với hơn 480 ha tại Đồi Rồng, chủ đầu tư đã xây dựng nên một khu du lịch đầy đủ tiện nghi khách sạn 5 sao, sân golf 27 hố, tổ hợp bãi biển, công viên nước, rừng ngập mặn... xứng tầm với các khu du lịch lớn trong nước. Đây cũng là điểm nhấn mới trong việc phát triển du lịch của Đồ Sơn.

Cấp ủy, chính quyền địa phương cũng xác định, luôn luôn đồng hành tháo gỡ những khó khăn, đồng hành với doanh nghiệp để phát triển. Chúng tôi cũng mong muốn trong thời gian tới, thành phố tiếp tục đầu tư, xây dựng quy hoạch, kêu gọi các nhà đầu tư lớn nhằm thay đổi diện mạo đô thị du lịch, tạo ra thêm các sản phẩm cao cấp để thu hút du khách, đặc biệt là khách hạng sang.

Sức hút từ Hoa hậu Việt Nam 2026

- Lần đầu Hoa hậu Việt Nam được tổ chức tại Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, Đồ Sơn (TP Hải Phòng), địa phương đánh giá như thế nào về quy mô tổ chức, sự lan tỏa, sức hút đối với người dân Hải Phòng cũng như du khách?

- Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam do Báo Tiền Phong tổ chức là cuộc thi sắc đẹp nổi tiếng, uy tín, có thương hiệu hàng chục năm qua. Năm nay là năm đầu cuộc thi về với Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, phường Đồ Sơn, chúng tôi cho rằng đây là sự kiện có ý nghĩa.

Ngay từ những ngày đầu thí sinh về Đồi Rồng đã thu hút sự quan tâm lớn của người dân địa phương và du khách đến Hải Phòng, Đồ Sơn. Điều này thể hiện khá rõ trên các nền tảng mạng xã hội, sân khấu đêm chung khảo tại bãi biển Dragon Beach chật kín chỗ ngồi.

Về chuyên môn, ban tổ chức lựa chọn những thí sinh rất khắt khe, tài sắc vẹn toàn, tôn vinh nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam. Chất lượng thí sinh rất cao, đồng đều về nhan sắc, trình độ học vấn, kỹ năng trình diễn và có đạo đức, lối sống lành mạnh, giàu lòng nhân ái...

Các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 trải nghiệm trồng rừng ngập mặn tại Đồ Sơn. Ảnh: Nguyễn Hồng Vĩnh.

Các hoạt động ghi hình, hoạt động nhân ái, thể thao, du lịch, cộng đồng được tổ chức bài bản qua đó góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn tới nhiều tầng lớp nhân dân địa phương. Đây cũng là cơ hội để địa phương giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất và người Đồ Sơn nói riêng, TP Hải Phòng nói chung đến với bạn bè, du khách.

Bên cạnh đó, các hoạt động trải nghiệm của cuộc thi đã được lan tỏa cũng góp phần trong giáo dục truyền thống, khích lệ thế hệ trẻ nỗ lực học tập rèn luyện, sáng tạo, phát triển bản thân để xây dựng quê hương, đất nước.

Thời gian gần đây, Đồ Sơn liên tiếp đăng cai các sự kiện, hội nghị, hội thảo tầm cỡ quốc gia, quốc tế. Trong đó, Hoa hậu Việt Nam 2026 là một trong những sự kiện lớn diễn ra dài ngày, thu hút lượng lớn người dân, du khách. Điều này chứng minh Đồ Sơn có năng lực đăng cai, tổ chức sự kiện lớn và mật độ tổ chức dày đặc.

- Từ sự lan tỏa của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, sắp tới địa phương có những chương trình gì để thu hút thêm các nhà đầu tư cũng như du khách đến với những trải nghiệm từ văn hóa, danh thắng đến nghỉ dưỡng?

- Đồ Sơn là vùng đất có nhiều sản phẩm du lịch, nhưng chưa tạo thành liên kết để phát huy, thu hút du khách. Địa phương tiếp tục tham mưu cho thành phố để kêu gọi đầu tư những khu du lịch mới, tạo điểm nhấn, thay đổi diện mạo du lịch Đồ Sơn.



Trong đó, nhiều doanh nghiệp đã về khảo sát, nghiên cứu dự án casino Đồ Sơn. Dự án này là hợp kinh doanh dịch vụ du lịch chất lượng cao, đặc biệt là khách du lịch quốc tế.

Địa phương cũng đang rà soát, đề xuất điều chỉnh quy hoạch một số khu vực dọc bán đảo Đồ Sơn để kêu gọi các nhà đầu tư lớn phát triển các khu đô thị ven biển, khách sạn nghỉ dưỡng cao cấp, nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch để thu hút khách du lịch quanh năm.

Chúng tôi sẽ tổ chức nhiều hoạt động, đặc biệt là các chương trình famtrip để thu hút các công ty lữ hành lớn về xây dựng các gói sản phẩm phù hợp với thời gian, điều kiện của du khách, trên cơ sở khai thác tối đa thế mạnh về du lịch văn hóa, lễ hội, tâm linh kết hợp với du lịch sinh thái, du lịch biển, thể thao, hội nghị.

Chùa Hang (Đồ Sơn), được xác định là nơi đầu tiên Phật giáo du nhập vào Việt Nam bằng đường biển

Đón gần 5 triệu lượt khách

- 10 tháng đầu năm 2026, lượng khách du lịch đến với Đồ Sơn so với các năm trước có sự tăng trưởng thế nào về cả chất và lượng?

- Do dư địa phát triển và là vùng đất du lịch sớm, trước đây hạ tầng lưu trú của Đồ Sơn chủ yếu phục vụ các cơ quan, đoàn thể nên chưa đáp ứng được nhu cầu của khách có mức chi trả cao. Đến nay, địa phương đã có những khu du lịch mới, có khách sạn 5 sao và nhiều sản phẩm cao cấp khác, thu hút khách quanh năm.

Năm 2026, địa phương đặt mục tiêu thu hút khoảng 5 triệu lượt khách, đến nay cơ bản đã đạt và vượt chỉ tiêu, đặc biệt lượng khách có mức chi trả cao. Trong 10 tháng đầu năm, đã có khoảng 4,9 triệu lượt khách về Đồ Sơn. Có thể khẳng định cả về số lượng và chất lượng khách năm nay đều tăng cao so với những năm trước.

Lượng khách quốc tế năm nay cũng tăng cao hơn khi địa phương tiếp tục phối hợp với các doanh nghiệp đầu tư khu vực Casino và thu hút khách quốc tế đến với Đồ Sơn. Bình quân mỗi ngày, địa phương tiếp đón khoảng 1.000 khách du lịch Trung Quốc lưu trú.

Xin cảm ơn ông!