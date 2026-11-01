Ngôi đền thờ ông tổ nghề trồng dưa hấu

TPO - Dưới chân núi An Tiêm, ngôi đền cổ lưu giữ truyền thuyết về Mai An Tiêm - người gắn với sự tích quả dưa hấu đỏ và câu chuyện về ý chí tự lực, vượt khó của người Việt từ thuở xa xưa.
TPO - Chùa Nhẫm Dương - Thánh Quang tự (TP Hải Phòng), một trong 12 di tích thành phần thuộc Di sản văn hóa thế giới Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc. Danh lam cổ tự này nổi bật với các di chỉ khảo cổ xương, răng hóa thạch các loài động vật có niên đại cách đây 30.000-50.000 năm và nhiều di vật từ thời kỳ Đông Sơn, Đông Hán đến Đinh - Lý - Trần - Lê...
TPO - Nước mắm Nam Ô, thịt trâu gác bếp và cảm hứng từ món cá kho nước dừa xuất hiện trong những bài thi của ba thí sinh giành giải cao nhất TasteCraft Masters Championship 2026.
TP - Được Domus bình chọn vào nhóm công trình kiến trúc nổi bật năm 2023, Bảo tàng đạo Mẫu của danh hài Xuân Hinh còn góp phần đưa kiến trúc sư Nguyễn Hà đến giải Moira Gemmill 2024 và vẫn không ngừng được giới kiến trúc quốc tế chú ý.
Tối 29 và 30/10 tại Nhà hát Hồ Gươm, hai đêm diễn của Four Seasons with Love – Bốn mùa yêu do Techcombank và Masterise Group đồng tài trợ độc quyền đã để lại nhiều dư âm và cảm xúc sâu lắng trong lòng khán giả Thủ đô.
TP - Khi máy nghe CD ngày càng được săn đón trở lại, người hâm mộ âm nhạc chia sẻ lý do họ quyết định từ bỏ việc nghe nhạc trực tuyến.
Những năm 80 của thế kỷ trước, nhà tôi sinh sống ở gần ga. Hằng ngày có hàng chục chuyến tàu chạy ngang qua nhà. Người dân xóm tôi chủ yếu sống bằng nghề bán hàng rong hoặc bốc vác.
TPO - Bên trong Chùa Hang ở Đồ Sơn (Hải Phòng) còn lưu giữ bức tượng sư Bần - Phật Quang - nhà sư từ Thiên Trúc sang truyền đạo Phật từ thế kỷ thứ II trước công nguyên. Nơi đây còn được cho là cái nôi, nơi đầu tiên Phật giáo du nhập vào Việt Nam bằng đường biển.
TPO - Chia sẻ tại sự kiện Korea Spotlight 2026, chị Đinh Thị Nam Phương - Thành viên Hội đồng Quản trị DatVietVAC Group Holdings - nhấn mạnh vai trò của IP nguyên bản, phát triển nghệ sĩ và bảo vệ bản quyền trong hành trình đưa công nghiệp âm nhạc Việt Nam vươn ra thị trường quốc tế.
Có những hành trình không được bắt đầu bằng một chuyến đi. Không có những con đường xa, không có những vùng đất mới, cũng chẳng có một chiếc vali được kéo theo cả hành trình ấy.
TPO - Triển lãm Thái Nguyên 195 năm - Thành tựu hội nhập và phát triển giới thiệu hơn 700 hình ảnh, hiện vật, tư liệu, tái hiện chặng đường lịch sử và những thành tựu nổi bật của tỉnh Thái Nguyên qua 195 năm hình thành, phát triển.
Thời điểm xảy ra, tôi nghĩ đó chỉ là một trải nghiệm bình thường. Nhưng nhiều năm sau nhìn lại, tôi mới nhận ra buổi sáng đi bán báo khi còn là sinh viên đã để lại trong mình một bài học mà đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ.
Tôi từng nghĩ hạnh phúc phải là một điều gì đó rất đẹp. Cho đến khi tôi nhìn thấy mẹ tôi tóc bết vì sữa, quần áo nhàu nhĩ, tay bế em gái út của tôi, mắt thâm quầng vì mất ngủ - và cha tôi vẫn nhìn mẹ bằng ánh mắt của một chàng trai đang yêu.
TPO - Hệ thống 10 lăng chúa Nguyễn tại Huế, trong đó có nhiều di tích xuống cấp nghiêm trọng, dự kiến được tu bổ, phục hồi với tổng kinh phí khoảng 60 tỷ đồng.
TPO - Trong Đền Kiếp Bạc (Hải Phòng), một trong 12 di tích thành phần của Di sản văn hóa thế giới Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc, hiện nay còn lưu giữ đôi xương chân voi, tương truyền là xương chân voi chiến của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn.
TPO - Bốn thí sinh chủ nhà tại vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 mong muốn được lan tỏa văn hóa, lịch sử truyền thống của mảnh đất và con người Hải Phòng tới bạn bè, du khách.
TPO - Hai đêm concert Big Bang thu hút khoảng 90.000 lượt khán giả, tổng thu du lịch Hà Nội trong dịp sự kiện ước đạt 750 tỷ đồng. Từ sức hút này, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Trường phân tích cơ hội phát triển kinh tế concert, khi mỗi chuyến đi xem biểu diễn tạo nguồn thu cho nhiều ngành dịch vụ.