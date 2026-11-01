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Độc đáo cà phê nước mắm, thịt trâu gác bếp

Trạch Dương

TPO - Nước mắm Nam Ô, thịt trâu gác bếp và cảm hứng từ món cá kho nước dừa xuất hiện trong những bài thi của ba thí sinh giành giải cao nhất TasteCraft Masters Championship 2026.

Chiều 31/10, tại TPHCM, Huỳnh Phi Vũ giành quán quân TasteCraft Masters Championship 2026. Nguyễn Duy An và Lê Thị Mèo lần lượt đoạt vị trí á quân, quý quân. Cả ba cùng khai thác nguyên liệu địa phương, ký ức gia đình và ẩm thực vùng miền trong các bài thi.

Nước mắm, thịt trâu gác bếp vào cà phê

Lần đầu dự thi, Nguyễn Duy An chọn nước mắm Nam Ô kết hợp với cà phê ở phần thi sáng tạo. Người pha chế trẻ muốn khai thác vị mặn, đậm đà của nước mắm, đồng thời làm nổi bật vị ngọt trong đồ uống. Anh sử dụng thêm nấm để gợi liên tưởng đến núi rừng Đà Nẵng.

“Tôi thấy đa phần mọi người tới quê mình sẽ nghĩ tới biển nhưng thật ra Đà Nẵng cũng có những ngọn núi rất đẹp, rất đáng để khám phá”, Duy An nói.

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Cuộc thi pha chế gây bất ngờ với nguyên liệu từ nước mắm, thịt trâu gác bếp.

Ở bài thi trước, anh dùng nước mít cô đặc làm syrup cho trà. Ý tưởng bắt nguồn từ ký ức về quê, hái mít cho bà nội. Mới làm nghề chưa lâu, Duy An cho biết đăng ký với tâm thế học hỏi, không nghĩ sẽ tiến xa. Anh bật khóc khi được xướng tên ở vị trí á quân.

Thí sinh Lê Thị Mèo đưa thịt trâu gác bếp vào bài thi cùng cà phê, trà, mắc khén, hạt dổi và chanh vàng Việt Nam. Cô lựa chọn phối hợp nguyên liệu của nhiều địa phương để tạo nên một thức uống có tổng thể hài hòa.

“Tôi muốn nhấn mạnh về việc nguyên liệu Việt Nam cần được sử dụng nhiều hơn và tối ưu hóa nó, tránh việc phụ thuộc vào các nguồn cung nước ngoài”, thí sinh chia sẻ.

Ở phần thi đầu, cô làm trà sữa nhãn từ nhãn tiêu da bò trái mùa của Đồng Tháp, sử dụng loại quả này để tạo lớp foam. Khó khăn nằm ở việc giữ được mùi hương đặc trưng của nhãn khi đưa vào trà và lớp bọt phủ.

Quán quân kể chuyện gian bếp của bà

Với Huỳnh Phi Vũ, cảm hứng cho bài thi đầu tiên đến từ những lần về quê, được bà nấu ăn. Món cá kho nước dừa cùng những nguyên liệu như dừa tươi, cốm trở thành chất liệu để cô phát triển ý tưởng đồ uống.

Đến phần thi sáng tạo, Phi Vũ khai thác hương vị ba miền. Miền Bắc được gợi qua hương sen kết hợp trà ô long, miền Trung qua cảm hứng từ mè xửng Huế, còn miền Nam là vị dừa béo ngọt.

“Ba hương vị hòa trộn trong một món nước, tượng trưng cho sự gắn kết của người dân ba miền và tinh thần đoàn kết của người Việt Nam mình”, Phi Vũ chia sẻ.

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Phần thi lấy cảm hứng từ gian bếp của bà giúp Phi Vũ giành giải quán quân.

Có khoảng 11 năm làm việc trong lĩnh vực ẩm thực, đồ uống, cô cho biết vẫn tiếp tục học kỹ thuật và phương pháp sáng tạo mới. Để chuẩn bị thi quốc tế, Phi Vũ dự định đọc sách, nghiên cứu tài liệu, tìm ý tưởng từ văn hóa Việt Nam. Cô cũng chú trọng tiếng Anh để truyền đạt câu chuyện đằng sau sản phẩm.

TasteCraft Masters Championship mùa thứ hai lấy chủ đề Hương vị bản địa. Qua vòng loại tại Đà Nẵng, Cần Thơ và TPHCM, 12 trong hơn 60 thí sinh được chọn vào chung kết, diễn ra từ 29 đến 31/10 tại SECC, TPHCM.

Thí sinh trải qua phần thi thức uống chỉ định và sáng tạo. Mỗi lượt có 8 phút chuẩn bị, 12 phút pha chế, trình bày và thuyết trình bằng tiếng Anh, hoàn thành sáu ly đồ uống. Xiaoning Zhang - quán quân Trung Quốc cuộc thi pha chế đồ uống thời trang quốc tế lần thứ 11 - làm trưởng ban giám khảo.

Bà Lê Ngọc Xuân Thảo - trưởng ban tổ chức - nhận xét: “Ban tổ chức nhận thấy sự tiến bộ cả về chuyên môn và khả năng trình bày ý tưởng. Các bạn thí sinh cũng thể hiện bản sắc vùng miền khá rõ rệt trong từng bài thi”.

#TasteCraft Masters Championship 2026 #Huỳnh Phi Vũ #Pha chế đồ uống #Nguyên liệu địa phương #Ẩm thực Việt Nam

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