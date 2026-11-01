Kho báu cổ vật ở chùa di sản Nhẫm Dương

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Ngôi chùa được cho là khởi dựng từ thời Trần (thế kỷ XIII) thuộc Thiền phái Phật giáo Trúc Lâm. Đến thế kỷ XVII, chùa trở thành chốn tổ phái Tào Động Việt Nam do thiền sư Thủy Nguyệt trụ trì.
Qua thăng trầm lịch sử cách mạng hàng trăm năm, ngôi chùa nhiều lần được chính quyền, nhân dân địa phương trùng tu, tôn tạo và hiện nay có kiến trúc theo hình chữ công, gồm: tiền đường, thiêu hương và thượng điện.
Chùa Nhẫm Dương có gần 30 hang động trong lòng núi đá vôi. Điển hình là hang Tĩnh Niệm và hang Thánh Hóa (ảnh phải).
Trong động Thánh Hóa còn lưu giữ tầng văn hóa cổ sinh, khảo cổ học dày tới 4 m. Các nhà khảo cổ đã khai quật, tìm thấy xương, răng của nhiều động vật cổ sinh như: tê giác, voi, nai, lợn rừng, nhím, gấu... Đặc biệt là đười ươi có niên đại 30.000-50.000 năm tuổi.
Nhiều di vật, cổ vật thời kỳ từ Đông Sơn, Đông Hán đến Đinh - Tiền Lê, Lý - Trần, Lê sơ - Mạc - Lê Trung Hưng - Hậu Lê, Nguyễn... được phát hiện, khai quật.
Bên cạnh những giá trị về văn hóa, lịch sử, di chỉ khảo cổ, cổ vật, chùa Nhẫm Dương nằm dưới chân núi đá vôi còn có phong cảnh thiên nhiên kỳ vĩ, thơ mộng.
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