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Văn hóa

Biển người phủ đỏ sân vận động Thái Nguyên

Thanh Hiếu

TPO - Hàng vạn khán giả tham dự concert Nối vòng tay lớn tại Thái Nguyên tối 1/11 mặc áo cờ đỏ sao vàng tạo nên hình ảnh đẹp, ấn tượng và đầy cảm xúc, lan tỏa thông điệp đoàn kết, gắn bó và tình yêu quê hương, đất nước.

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Tối 1/11, tỉnh Thái Nguyên tổ chức chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt Nối vòng tay lớn, thuộc chuỗi chương trình concert quốc gia Tự hào là người Việt Nam. Chương trình là một trong 16 hoạt động trong dịp kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh Thái Nguyên gắn với Festival trà quốc tế Thái Nguyên 2026.
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Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà tới dự concert quốc gia Tự hào là người Việt Nam tại SVĐ Thái Nguyên.
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Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường tới dự chương trình.
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Concert quy tụ nhiều nghệ sĩ thuộc các dòng nhạc và phong cách biểu diễn khác nhau, trong đó có NSƯT Đăng Dương, NSƯT Hoàng Tùng, Tùng Dương, Noo Phước Thịnh, Hòa Minzy, Võ Hạ Trâm, Lâm Bảo Ngọc, Phạm Anh Khoa, Hương Ly, Tố My và Bảo Trâm Idol.
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Hưởng ứng lời kêu gọi của ban tổ chức, hàng vạn khán giả tham dự chương trình lựa chọn áo cờ đỏ sao vàng - biểu tượng thiêng liêng của lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết và niềm tự hào Việt Nam.
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Chương trình nghệ thuật gồm 3 chương. Trong đó, chương 1 Chung một nguồn cội - Chung một cơ đồ kể câu chuyện đoàn kết của Người Việt Nam trong những năm tháng gian khó nhưng hào hùng. Chương 2 Chung một đất nước - Chung một niềm tin khắc họa hành trình hồi sinh và dựng xây đất nước sau ngày thống nhất. Chương 3 Chung một khát vọng - Chung một tương lai là lời khẳng định về thế hệ trẻ mang trí tuệ, nhiệt huyết, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới.
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Ban tổ chức cho biết chương trình được sử dụng nhiều thủ pháp trình diễn nghệ thuật mới. Ví dụ về âm nhạc, các ca khúc đi cùng năm tháng được hòa âm phối khí mới lạ, kết hợp giữa âm nhạc đương đại, giao hưởng. Sân khấu sẽ áp dụng 3D Mapping, hệ thống laser, ánh sáng hiện đại và hiệu ứng sân khấu quy mô lớn.

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#Festival Trà Thái Nguyên #Thái Nguyên #concert Thái Nguyên #Concert Nối vòng tay lớn #Cờ đỏ sao vàng

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