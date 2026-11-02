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Tỉnh ủy Thái Nguyên công bố quyết định nhân sự tại nhiều đơn vị

Thanh Hiếu

TPO - Sáng 2/11, Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, đại diện Ban tổ chức Tỉnh ủy đã công bố các quyết định:

Quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Lường Đức Thắng - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Sông Công nhiệm kỳ 2025 - 2030.

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Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên chúc mừng 4 cán bộ vừa được điều động, luân chuyển

Ông Phạm Văn Thọ - Giám đốc Sở Công Thương, được điều động, phân công giữ chức Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Ông Nguyễn Bá Chính - Phó Giám đốc Sở Công Thương, giữ chức vụ Giám đốc Sở Công Thương.

Ông Phạm Duy Hùng - Bí thư Đảng ủy phường Sông Công, được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế.

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Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường phát biểu giao nhiệm vụ

Phát biểu giao nhiệm vụ, Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường đề nghị bốn cán bộ lãnh đạo vừa được điều động, bổ nhiệm trên cương vị mới nhanh chóng bắt tay vào công việc, nắm chắc tình hình cơ quan, đơn vị, địa phương. Bên cạnh đó, phát huy kinh nghiệm, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm tạo chuyển biến, đột phá trong lĩnh vực được phân công, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao.

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#Nhân sự #Thái Nguyên #Giao nhiệm vụ #Điều động cán bộ #Bí thư Tỉnh ủy #Bổ nhiệm cán bộ

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