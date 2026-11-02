Bộ trưởng Văn hóa: Bản đồ số Văn hóa Việt Nam cần dễ tiếp cận

TPO - Tối 1/11, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức chương trình nghệ thuật số “Tinh hoa đạo học” và ra mắt Nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam (CMAP). Nền tảng cung cấp thông tin về các sự kiện, di sản và hoạt động văn hóa trên cả nước, giúp người dân, du khách thuận tiện tra cứu và lựa chọn trải nghiệm.

Nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam được triển khai tại địa chỉ cmap.vn, hướng tới số hóa và kết nối các nguồn lực văn hóa trên cùng một hệ thống.

Tính đến 12h ngày 1/11, nền tảng đã công bố 391 sự kiện tại 34/34 tỉnh, thành phố. Các thiết chế văn hóa thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) công bố 33 sự kiện hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam. Ảnh: Việt Hùng.

CMAP được xây dựng nhằm cung cấp thông tin về các sự kiện văn hóa, di sản, bảo tàng, lễ hội truyền thống, hoạt động nghệ thuật, thể thao và các hành trình du lịch di sản.

Người dân và du khách có thể tìm kiếm hoạt động văn hóa theo địa điểm, thời gian và chủ đề. Hệ thống cho phép định vị, tìm kiếm các sự kiện văn hóa, thể thao diễn ra xung quanh vị trí địa lý của người sử dụng.

Các địa phương, thiết chế văn hóa và đơn vị hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch cũng có thêm kênh công bố, cập nhật thông tin và giới thiệu hoạt động đến công chúng.

Phát biểu tại lễ ra mắt, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh mục tiêu xây dựng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam là giúp người dân, du khách dễ dàng tiếp cận các hoạt động văn hóa, từ đó lựa chọn những trải nghiệm phù hợp cho bản thân, gia đình và bạn bè.

Bộ trưởng đề nghị các địa phương, đơn vị văn hóa trên cả nước chủ động cập nhật thông tin, xác định rõ trách nhiệm trong quá trình cung cấp dữ liệu và duy trì công việc này thường xuyên.

Mỗi thông tin được công bố cần giúp người dân biết rõ hoạt động gì đang diễn ra, ở đâu, vào thời gian nào và cách thức tham gia.

Bản đồ số Văn hóa Việt Nam được xây dựng với mong muốn giúp người dân và du khách dễ dàng tìm kiếm các hoạt động văn hóa theo địa điểm, thời gian, chủ đề. Ảnh: Việt Hùng.

"Sự tham gia của mỗi người mang đến những trải nghiệm riêng. Một em nhỏ lần đầu đến với bảo tàng, một gia đình cùng xem biểu diễn nghệ thuật, người trẻ tìm hiểu về nghề truyền thống, về nghệ thuật truyền thống của quê hương mình. Mỗi trải nghiệm ấy đều mang những giá trị riêng, góp phần nuôi dưỡng tâm hồn, bồi đắp bản sắc, tình yêu và sự gắn kết cộng đồng để những giá trị văn hóa được trân trọng, gìn giữ và lan tỏa đến gần hơn với mỗi người dân”, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh nhận định.

Bộ trưởng kêu gọi các nghệ sĩ, nghệ nhân, người sáng tạo và doanh nghiệp tham gia phát triển những sản phẩm, hoạt động văn hóa có chất lượng, thu hút công chúng đến với các điểm di sản và không gian văn hóa.

Văn Miếu - Quốc Tử Giám là một trong những địa điểm tại Hà Nội đã ứng dụng công nghệ vào phát triển sản phẩm văn hóa, trong đó có tour đêm Tinh hoa đạo học và các hoạt động trải nghiệm gắn với làng nghề truyền thống, ẩm thực địa phương.

Những sản phẩm và hoạt động trải nghiệm này có thể được tích hợp, cập nhật trên CMAP để công chúng thuận tiện tìm hiểu, tiếp cận khi dữ liệu được hoàn thiện.

Trong giai đoạn vận hành tiếp theo, Bộ VHTTDL xác định việc chuẩn hóa, cập nhật dữ liệu là nhiệm vụ quan trọng. Các cơ quan, đơn vị và địa phương được yêu cầu bảo đảm dữ liệu theo tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống”, có nguồn rõ ràng và được cập nhật thường xuyên.