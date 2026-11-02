Hậu trường lội bùn, nhặt rác trên biển của 25 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Tập 4 chương trình truyền hình thực tế Hoa hậu Việt Nam 2026 - Miền Hương Sắc đưa Top 25 đến với những thử thách bảo vệ môi trường tại Đồ Sơn, Hải Phòng. Không chỉ trực tiếp thu gom rác, trồng cây, các thí sinh còn xây dựng dự án cộng đồng nhằm tìm kiếm chủ nhân danh hiệu Đại sứ Du lịch và Môi trường.

Trong chặng đua nước rút của Hoa hậu Việt Nam 2026 - Miền Hương Sắc, tập 4 mang chủ đề Miền Xanh đưa Top 25 thí sinh đến với những trải nghiệm thực tế tại Đồ Sơn, Hải Phòng.

Thay vì tập trung vào kỹ năng trình diễn hay sắc vóc, chương trình đặt các cô gái trước những thử thách về môi trường, đòi hỏi kiến thức, khả năng làm việc nhóm và tư duy giải quyết vấn đề.

Ngay từ đầu tập, các thí sinh được chia thành hai nhóm thông qua hình thức bốc thăm từ khóa “Sóng” và “Mầm”. Hai từ khóa tương ứng với hai địa điểm trải nghiệm là bãi biển Đồ Sơn và rừng ngập mặn Bàng La, với những nhiệm vụ khác nhau nhưng cùng hướng đến mục tiêu bảo vệ thiên nhiên.

Từ lội bùn trồng cây đến dọn rác trên biển

Với nhóm Mầm, thử thách bắt đầu bằng hành trình chèo thuyền kayak dọc tuyến ngạch chính dài khoảng 600 m giữa hệ sinh thái rừng ngập mặn. Sau đó, các thí sinh trực tiếp trồng cây sú, cây vẹt và cây bần - những loài cây gắn với môi trường đất ngập nước.

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam trải nghiệm chèo thuyền kayak trong rừng ngập mặn.

Dưới sự hướng dẫn chuyên môn, các cô gái di chuyển trên địa hình bùn lầy, đối mặt với điều kiện thời tiết không thuận lợi và tìm hiểu vai trò của thảm thực vật trong bảo vệ hệ sinh thái. Hoạt động không chỉ đòi hỏi sự khéo léo, sức bền mà còn giúp thí sinh tiếp cận kiến thức thực tế về bảo tồn rừng ngập mặn.

Là người sống ở thành phố, Hoàng Thị Hà Phương (SBD 693) cho biết cô ít có cơ hội tiếp xúc gần gũi với thiên nhiên. Thông qua các hoạt động của cuộc thi, thí sinh có thêm hiểu biết về cảnh quan đất nước, vẻ đẹp của rừng ngập mặn và các loài sinh vật nơi đây.

Đinh Hoàng Gia Linh (SBD 116) xem hoạt động trồng cây là cơ hội đóng góp công sức vào việc bảo vệ hệ sinh thái rừng ngập mặn.

“Mỗi chút công sức của chúng tôi có thể thúc đẩy được nhanh hơn quá trình phủ xanh rừng ngập mặn”, Gia Linh nói.

Người đẹp quê Thanh Hóa cũng chia sẻ đã bắt đầu hình thành những ý tưởng sơ khai cho dự án cá nhân, trong đó có bảo vệ rừng ngập mặn và vấn đề xâm nhập mặn.

Các cô gái lội bùn trồng cây phủ xanh rừng ngập mặn. Ảnh: Nguyễn Hồng Vĩnh.

Nhóm Sóng đối diện với thực trạng rác thải tại bãi biển Đồ Sơn, từ chai nhựa, túi nilon đến cốc nhựa dùng một lần. Các thí sinh trực tiếp thu gom rác, khảo sát nguồn xả thải và tìm hiểu nguyên nhân khiến rác xuất hiện trên bãi biển.

Nguyễn Thái Anh Thư (SBD 582) cho rằng việc nhặt rác của cô và các thí sinh chưa thể giải quyết triệt để vấn đề, bởi ngày hôm sau rác vẫn có thể xuất hiện. Tuy nhiên, theo nữ sinh Đồng Tháp, ít nhất bãi biển sẽ có một ngày sạch rác.

Cùng tham gia hoạt động, Nguyễn Thị Hoa (SBD 240) hy vọng những hành động nhỏ của cô và các thí sinh có thể lan tỏa đến cộng đồng, khuyến khích mọi người không xả rác bừa bãi và chung tay bảo vệ môi trường.

Nhóm Sóng cùng nhau nhặt rác làm sạch cảnh quan bãi biển Đồ Sơn.

Hai nhóm trải qua những nhiệm vụ khác nhau, từ trồng cây tại rừng ngập mặn đến thu gom rác trên bãi biển. Qua đó, các cô gái có cơ hội tìm hiểu những vấn đề môi trường gắn với cảnh quan tự nhiên và hoạt động du lịch tại địa phương.

Tìm kiếm Đại sứ Du lịch và Môi trường

Các nhiệm vụ không dừng lại ở hoạt động lao động trực tiếp. Các cô gái còn phải nhìn nhận thực trạng, tìm hiểu nguyên nhân và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường.

Tại khu vực ven biển, các nhóm tự thiết kế poster, vẽ tranh với thông điệp bảo vệ môi trường biển, đồng thời trực tiếp tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh và du khách thay đổi thói quen tiêu dùng. Những đề xuất tập trung vào việc hạn chế sản phẩm nhựa dùng một lần, thay thế bằng vật liệu thân thiện hơn với môi trường như giấy và bã mía.

Bên cạnh tuyên truyền trực tiếp, họ còn đề xuất tận dụng mạng xã hội để lan tỏa video và thông điệp tích cực, đưa vấn đề môi trường đến gần hơn với giới trẻ.

Không chỉ nhặt rác, các cô gái còn thực hiện nhiều ý tưởng để tuyên truyền bảo vệ môi trường biển.

Hoạt động “Đổi rác lấy cây xanh” được triển khai vào buổi chiều cùng ngày, tạo cơ hội để các thí sinh kết nối với người dân địa phương và du khách, khuyến khích cộng đồng tham gia thu gom rác và lan tỏa thông điệp sống xanh.

Sau hoạt động buổi sáng, nhóm Mầm tiếp tục thực hiện hai nhiệm vụ. Ở thử thách tập thể, toàn bộ thành viên phối hợp sản xuất video dài 60 giây nhằm lan tỏa thông điệp trồng cây, bảo vệ môi trường đến cộng đồng.

Với nhiệm vụ cá nhân, mỗi thí sinh phải xây dựng dự án riêng nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường và kiến tạo không gian sống xanh. Qua đó, các cô gái có cơ hội thể hiện ý tưởng, cách tiếp cận vấn đề và khả năng truyền tải thông điệp của mình.

Từ nhận diện vấn đề, tìm hiểu nguyên nhân đến đề xuất giải pháp và vận động cộng đồng, chuỗi nhiệm vụ giúp Top 25 thể hiện khả năng làm việc nhóm, sự chủ động và cách tiếp cận các vấn đề xã hội.

Hoạt động Đổi rác lấy cây xanh thu hút các bạn trẻ tham gia.

Thông qua chủ đề Miền Xanh, Hoa hậu Việt Nam 2026 - Miền Hương Sắc tiếp tục đưa trách nhiệm xã hội vào hành trình đánh giá thí sinh. Những hoạt động tại Đồ Sơn và rừng ngập mặn Bàng La gắn trải nghiệm của các cô gái với cảnh quan thiên nhiên, đời sống cộng đồng và những vấn đề môi trường tại địa phương.

Danh hiệu Đại sứ Du lịch và Môi trường không chỉ đòi hỏi tinh thần nhiệt tình mà còn đặt ra yêu cầu về khả năng nhận diện vấn đề, truyền tải thông điệp và xây dựng sáng kiến khuyến khích cộng đồng cùng hành động. Khán giả sẽ bình chọn gương mặt chiến thắng dựa trên hoạt động tham gia và các dự án của thí sinh.