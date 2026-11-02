Gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ tái định cư cho người dân vùng thiên tai

TPO - Nhiều dự án tái định cư tại Nghệ An chậm tiến độ do vướng mắc về hồ sơ, thiết kế và thiếu vốn, khiến người dân vùng thiên tai, sạt lở chưa thể an cư. Trước thực trạng này, tỉnh yêu cầu rà soát từng công trình, tập trung tháo gỡ khó khăn, ưu tiên hoàn thiện hạ tầng thiết yếu.

Người dân mòn mỏi chờ nơi ở mới

Sau trận lũ lịch sử năm 2025, gần 200 hộ dân xã Mỹ Lý (Nghệ An) bị mất nhà, phải di dời đến nơi ở khác. Trước thực trạng này, cơ quan chức năng đã triển khai 4 khu tái định cư tại các bản Cha Nga, Xằng Trên, Yên Hòa và Xiềng Tắm, với mục tiêu hoàn thành trước mùa mưa năm 2026. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, nhiều hạng mục vẫn còn dang dở. Trong khi đó, người dân mòn mỏi chờ nơi ở mới để an cư lạc nghiệp.

Trận lũ hồi tháng 7/2025 khiến nhiều bản của xã Mỹ Lý thiệt hại nặng nề.

Tại bản Xằng Trên, công tác đào nền hoàn thành nhưng các hạng mục hạ tầng thiết yếu như kè chắn, thoát nước, điện, nước sinh hoạt chưa đồng bộ. Ở bản Xiềng Tắm, phương án bố trí phải điều chỉnh từ 98 xuống 63 lô để tăng diện tích đất ở, loại bỏ vị trí có nguy cơ sạt lở. Hệ thống hạ tầng phụ trợ đang được triển khai.

Trong khi đó, dự án tại bản Yên Hòa vẫn vướng thủ tục phê duyệt dù khối lượng đào đắp, san nền đạt trên 70%.Tại bản Cha Nga, hơn 30 hộ dân vẫn sống trong những căn nhà tạm. Tại dự án tái định cư này, khối lượng đào đắp, san nền đạt trên 48% nhưng nhà thầu đã tạm dừng thi công chờ hồ sơ điều chỉnh thiết kế.

Theo ông Lương Văn Bảy - Chủ tịch UBND xã Mỹ Lý, địa hình đồi núi phức tạp, khối lượng đá lớn và mưa kéo dài gây nhiều khó khăn cho thi công. Bên cạnh đó, việc hoàn thiện hồ sơ, điều chỉnh thiết kế chưa kịp thời khiến quá trình triển khai một số hạng mục bị gián đoạn.

Người dân bản Cha Nga (xã Mỹ Lý, Nghệ An) sống trong nhà dựng tạm sau khi bị lũ cuốn trôi nhà.

Hiện mặt bằng tại các khu tái định cư Yên Hòa và Xằng Trên cơ bản được giải quyết. Địa phương đang phối hợp tháo gỡ vướng mắc về thiết kế tại Cha Nga và Xiềng Tắm, đồng thời dự kiến tổ chức thi công cuốn chiếu, ưu tiên đường giao thông, điện, nước và các hạng mục thiết yếu, phấn đấu cơ bản hoàn thành trước ngày 30/11/2026.

Không chỉ ở Mỹ Lý, dự án bố trí, sắp xếp dân cư vùng thiên tai, sạt lở tại xã Lạng Khê cũ, nay thuộc xã Châu Khê, cũng kéo dài nhiều năm. Được phê duyệt từ năm 2011 với tổng mức đầu tư hơn 63,5 tỷ đồng, dự án dừng thi công từ năm 2014 do thiếu vốn. Đến nay, công trình mới được bố trí 18,2 tỷ đồng, còn thiếu hơn 45,3 tỷ đồng; nhiều hạng mục giao thông, thoát nước và công trình dân sinh chưa hoàn thành.

Ông Nguyễn Thế Mạnh - Chủ tịch UBND xã Châu Khê, cho biết, địa phương kiến nghị rà soát tổng thể, phân kỳ đầu tư để ưu tiên nguồn lực hoàn thiện những hạng mục thiết yếu, đáp ứng nhu cầu tái định cư cho các hộ dân đủ điều kiện. Giai đoạn tiếp theo sẽ triển khai khi được phê duyệt và bố trí đủ vốn.

Rà soát từng dự án, xác định rõ trách nhiệm

Bên cạnh những công trình chậm tiến độ, dự án bố trí ổn định dân cư tập trung thôn Vĩnh Hoàn (xã Con Cuông), đang được đẩy nhanh thi công, với khối lượng xây lắp đạt trên 80%. Tổng vốn bố trí là 9,9 tỷ đồng, trong đó đã giải ngân hơn 8,1 tỷ đồng. Địa phương đã giao đất đợt đầu cho 7 hộ dân, trong đó 5 hộ đang xây dựng nhà ở; phấn đấu hoàn thành dự án trước ngày 5/11/2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Văn Đệ (thứ 2 từ phải sang) cùng đoàn công tác kiểm tra các dự án tái định cư ở vùng cao của tỉnh.

Cuối tháng 10/2026, ông Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra các công trình bố trí dân cư, tái định cư và chống sạt lở ở các xã vùng cao. Tại đây, ông Nguyễn Văn Đệ yêu cầu các địa phương, đơn vị liên quan rà soát khó khăn, vướng mắc, xác định rõ trách nhiệm và đề xuất giải pháp cụ thể đối với từng công trình.

Đối với các dự án kéo dài nhiều năm, cần đánh giá khối lượng đã thực hiện, nhu cầu vốn còn thiếu và hiệu quả đầu tư để lựa chọn phương án xử lý phù hợp, tránh thất thoát, lãng phí. Công tác chuẩn bị đầu tư phải sát thực tế địa hình, dân cư và nguy cơ thiên tai; hồ sơ, thiết kế cần được phối hợp hoàn thiện sớm, nguồn vốn phải tính toán phù hợp với khả năng triển khai.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu thường xuyên kiểm tra tiến độ từng hạng mục, kịp thời xử lý những phát sinh, không để vướng mắc nhỏ kéo dài thành điểm nghẽn lớn. Những hạng mục đủ điều kiện phải triển khai ngay, ưu tiên hạ tầng thiết yếu, tạo điều kiện để người dân sớm chuyển đến nơi ở an toàn.

Việc tháo gỡ khó khăn cho các dự án tái định cư không chỉ là yêu cầu về tiến độ đầu tư, mà còn là nhiệm vụ cấp thiết nhằm bảo vệ tính mạng, tài sản và giúp người dân vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng thiên tai ổn định cuộc sống lâu dài.