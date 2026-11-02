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Nhịp sống Thủ đô

Nút giao cầu Tứ Liên, Trần Hưng Đạo thông thoáng bất ngờ, phương tiện qua Cổ Linh chật vật

Trần Hoàng

TPO - Phương án phân luồng giao thông phục vụ thi công các dự án trọng điểm tại Hà Nội giúp nhiều tuyến đường, nút giao duy trì lưu thông ổn định trong giờ cao điểm đầu tuần. Tuy nhiên, tại khu vực thi công hầm chui Cổ Linh (phường Long Biên), phương tiện vẫn phải di chuyển chậm, ùn ứ kéo dài.

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Ghi nhận của PV Tiền Phong vào giờ cao điểm sáng thứ Hai (2/11) cho thấy, tại nhiều dự án giao thông trọng điểm, việc điều chỉnh luồng giao thông để thi công công trình đã phát huy tác dụng, giúp người dân "dễ thở" hơn trong ngày đầu tuần
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Biển báo phân luồng phục vụ thi công cầu Trần Hưng Đạo được bố trí tại khu vực ngã tư trên phố Trần Hưng Đạo.
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Từ giữa tháng 8, giao thông trên các tuyến Trần Khánh Dư, đê Nguyễn Khoái, Lê Quý Đôn và Nguyễn Huy Tự được tổ chức theo hướng một chiều để phục vụ thi công Dự án thành phần 3 cầu Trần Hưng Đạo.
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Tại các nút giao, lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp với công nhân nhà thầu điều tiết phương tiện. Dù một phần mặt đường được quây rào phục vụ thi công, các phương tiện tại khu vực này vẫn lưu thông tương đối ổn định.
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Rào chắn phục vụ thi công thu hẹp một phần mặt đường, song các phương tiện vẫn có thể lưu thông qua khu vực.
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Tuyến đê Nguyễn Khoái được tổ chức lưu thông một chiều, các phương tiện vẫn di chuyển ổn định trong giờ cao điểm.
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Trên trục Nghi Tàm – Âu Cơ và khu vực nút giao Thanh Niên – Yên Phụ, nơi đang thi công đường dẫn cầu Tứ Liên, phương tiện nhìn chung vẫn lưu thông ổn định.
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Dù Sở Xây dựng Hà Nội vừa bổ sung rào chắn trên dải phân cách giữa kéo dài 150m từ ngày 21/10 để thi công mố, trụ cầu Tứ Liên, các phương tiện vẫn lưu thông ổn định. Việc cấm xe khách trên 16 chỗ và xe tải lớn đi vào đường Nghi Tàm, cùng hệ thống biển báo hướng dẫn lộ trình từ xa qua cầu Nhật Tân, Vành đai 3 đã "chia lửa" đáng kể cho đại công trường này
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Luồng phương tiện hướng vào trung tâm xuất hiện tình trạng ùn ứ nhẹ khi nhiều xe phải di chuyển qua đường Yên Phụ.
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Đường Yên Phụ có hai làn xe, nên lượng phương tiện dồn về tuyến này khiến việc lưu thông gặp khó khăn.
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Phương tiện từ hướng Âu Cơ, Xuân Diệu dồn về đường Yên Phụ, tạo thành điểm ùn ứ tại đoạn đường hẹp.
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Trái ngược với nhiều tuyến đường khác, nút giao Cổ Linh – Đàm Quang Trung (phường Long Biên), phía Đông Hà Nội, ghi nhận tình trạng ùn ứ trong giờ cao điểm.
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Nhiều đoạn trên đường Đàm Quang Trung và Cổ Linh được quây rào tôn phục vụ thi công hầm chui, khiến mặt đường bị thu hẹp. Tại 6 vị trí rào chắn, các luồng phương tiện phải di chuyển qua những lối đi hẹp, ô tô, xe máy và xe buýt nối đuôi, di chuyển chậm về hướng cầu Vĩnh Tuy.
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Nhiều người dân cho biết, quãng đường dẫn lên cầu Vĩnh Tuy dài hơn 1 km nhưng vào các buổi sáng đầu tuần, họ có thể mất 45-60 phút mới di chuyển qua được.

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#Cầu Tứ Liên #Cầu Trần Hưng Đạo #Hầm chui Cổ Linh #Điều tiết giao thông #Ùn tắc giao thông #cổ linh #giao thông #sở xây dựng Hà Nội

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