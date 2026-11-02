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Multimedia

Dòng xe nhích từng cm trên đường Hà Nội sáng đầu tuần

Duy Phạm - Tùng Đoàn

TPO - Lượng phương tiện lớn di chuyển vào khu vực nội đô khiến giao thông trên nhiều tuyến phố ùn tắc cục bộ vào sáng đầu tuần ngay từ sáng sớm.

VIDEO: Nhích từng cm trên đường phố Hà Nội sáng đầu tuần.
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Khoảng 7h sáng 11/2, trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội như Nguyễn Trãi, Trường Chinh, Láng, Tây Sơn, Cổ Linh, Vành đai 2, Vành đai 2,5..., dòng phương tiện ùn ứ kéo dài.
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Ôtô dàn hàng ngang 8 làn xe trên đường Nguyễn Trãi hướng về nội đô. Giao thông ùn tắc từ nút giao Vành đai 3 đến Ngã Tư Sở.
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Nút giao Nguyễn Trãi - Vành đai 2,5 vào lúc 7h30.
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Đường Vành đai 2,5 đoạn Nguyễn Trãi - Đầm Hồng mới thông xe ken đặc các phương tiện vào giờ cao điểm sáng,
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Hàng loạt xe máy leo lên vỉa hè chưa hoàn thiện, ngổn ngang vật liệu xây dựng để thoát tắc.
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Dòng xe ken đặc ở tuyến đường Cổ Linh, Đàm Quang Trung từ 7h sáng.
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Công trường hầm chui tại nút giao Cổ Linh khiến làn đường lên cầu Vĩnh Tuy, hướng về nội đô bị thu hẹp, thường xuyên xảy ra ùn tắc kéo dài.
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Lực lượng chức năng phân luồng nhưng vẫn không đảm bảo được giao thông thông thoáng trong giờ cao điểm sáng.
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Vật liệu xây dựng, phế liệu ngay sát lòng đường gây mất an toàn giao thông.`
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Xe máy nối đuôi nhau đi ngược chiều để lên cầu Vĩnh Tuy, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông.
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Đường Láng hướng về Ngã Tư Sở rộng 5 làn xe ùn tắc cục bộ vào giờ cao điểm sáng.
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Xe máy luồn qua những khoảng trống giữa các làn phương tiện.
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Phương tiện chôn chân trên cầu vượt Ngã Tư Sở, hướng về nội đô.
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Tình trạng ùn tắc vào cao điểm sáng ảnh hưởng thời gian đi làm, đi học của hàng nghìn người dân Thủ đô.

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#Ùn tắc giao thông #Hà Nội #Giao thông đô thị #Giờ cao điểm #An toàn giao thông

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