Dòng xe nhích từng cm trên đường Hà Nội sáng đầu tuần

TPO - Ra đời năm 2005, Giải Vô địch Golf Quốc gia đã nhiều lần đổi mới để song hành với sự phát triển của golf Việt Nam. Từ bước ngoặt gia nhập VGA Tour năm 2022 đến dấu mốc lần đầu gắn với chương trình Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2026, giải tiếp tục là nơi tìm ra nhà vô địch, thử thách tài năng và tạo cơ hội để các đoàn khẳng định lực lượng.