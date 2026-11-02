Dòng xe nhích từng cm trên đường Hà Nội sáng đầu tuần

TPO - Lượng phương tiện lớn di chuyển vào khu vực nội đô khiến giao thông trên nhiều tuyến phố ùn tắc cục bộ vào sáng đầu tuần ngay từ sáng sớm.
TPO - Vượt tiến độ khoảng 1 tháng, dự án nâng cấp Quốc lộ 21B qua xã Bình Minh và Thanh Oai đã thông xe kỹ thuật trong ngày 1/11, thay thế cho mặt đường hẹp 4-5m thường xuyên quá tải trước đây.
TPO - Lần đầu tiên Giải Vô địch Golf Quốc gia nằm trong chương trình Đại hội Thể thao toàn quốc 2026, các golfer sẽ tranh tài ở bốn nội dung cá nhân và đồng đội tại Vinpearl Golf Léman. Năm ngày thi đấu mở ra cuộc đua đỉnh cao, nơi mỗi màn trình diễn góp phần làm nên thành tích chung của các đoàn.
TPO - Nhìn lại chặng đường 10 năm, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Tiền Phong Golf Championship cho biết, Ban tổ chức trân trọng và tri ân sự đồng hành của các nhà tài trợ, cộng đồng golfer và đơn vị truyền thông. Ông kỳ vọng giải tiếp tục lan tỏa sứ mệnh tiếp sức tài năng trẻ Việt Nam trong thập kỷ tới.
TPO - Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 Đoàn Lê Anh Đức (học sinh lớp 12 Sử 1, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam) được người thân và bạn bè miêu tả là một chàng trai kiên trì, quyết đoán, bản lĩnh và có tình yêu đặc biệt với tri thức.
TPO - Vượt sông trong tình huống đối phương trinh sát, đánh phá; hiệp đồng đánh địch đổ bộ đường không với sự chi viện của Su-30MK2, Mi-17… Đó là những thử thách đặt ra với bộ đội Sư đoàn 324 và các lực lượng phối hợp trong diễn tập tác chiến phòng thủ Quân khu 4 năm 2026 (Diễn tập PT-26).
TPO - Các cuộc biểu tình phản đối chi phí sinh hoạt tăng cao tại Đức và Pháp biến thành bạo loạn, với nhiều cửa hàng bị cướp phá, cảnh sát bị tấn công và hàng trăm người bị bắt giữ.
TPO - Sáng 1/11, Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 diễn ra với sự tranh tài của bốn thí sinh đến từ các điểm cầu trên cả nước. Trong cuộc đua giành vòng nguyệt quế, Đoàn Lê Anh Đức đã có những phần thể hiện nổi bật, khép lại hành trình Olympia 2026 bằng chiến thắng thuyết phục.
TPO - Sân vận động PVF với quy mô 60.000 chỗ ngồi bước vào giai đoạn hoàn thiện với nhiều hạng mục quan trọng dần thành hình. Sau khi hoàn thành nâng mái vòm, hàng loạt hàng ghế được lắp đặt, hướng tới mục tiêu hoàn thành công trình vào tháng 3/2027.
TPO - Những trận đấu gay cấn, những pha bóng đẹp mắt cùng tinh thần fair-play đã tạo nên một mùa giải Pickleball Tiền Phong Open Cup 2026 sôi động và đáng nhớ.
TPO - Sáng 1/11, Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2026 diễn ra với sự tranh tài của bốn nhà leo núi tại bốn điểm cầu. Trong đó, điểm cầu Hà Nội thu hút sự chú ý với màn rước cờ, kỵ binh cưỡi ngựa và biểu diễn võ thuật cổ truyền, mang đậm màu sắc lịch sử.
TPO - Ăn một quả táo mỗi ngày, thói quen tưởng chừng quen thuộc này ẩn chứa những điều bất ngờ với sức khỏe dưới góc nhìn y khoa.
TPO - Huấn luyện viên Velizar Popov vừa chính thức chia tay Thể Công Viettel để lại nhiều nuối tiếc. Cuộc chia tay gợi nhớ đến những ngày tháng cuối cùng khi ông còn ở Thanh Hóa FC. Vì sao có thể khẳng định điều này?
TPO - Ra đời năm 2005, Giải Vô địch Golf Quốc gia đã nhiều lần đổi mới để song hành với sự phát triển của golf Việt Nam. Từ bước ngoặt gia nhập VGA Tour năm 2022 đến dấu mốc lần đầu gắn với chương trình Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2026, giải tiếp tục là nơi tìm ra nhà vô địch, thử thách tài năng và tạo cơ hội để các đoàn khẳng định lực lượng.
TPO - Khép lại tuần xét xử sơ thẩm đầu tiên với 188 bị cáo hầu tòa, đại án lừa đảo nghìn tỷ liên quan đến Mr Pips tiếp tục hé lộ nhiều tình tiết bất ngờ: từ bệnh án và trạng thái tâm lý của kẻ cầm đầu, lời xin định giá lại khối vàng trăm tỷ để khắc phục hậu quả, cho đến thái độ gây xôn xao dư luận của các bị cáo liên quan.
TPO - Từ những tạo hình ma mị, trang phục cầu kỳ đến phong cách trang điểm ấn tượng, giới trẻ Hà Nội hào hứng hóa thân thành nhiều nhân vật khác nhau trong dịp lễ Halloween.
TPO - Bên trong Chùa Hang ở Đồ Sơn (Hải Phòng) còn lưu giữ bức tượng sư Bần - Phật Quang - nhà sư từ Thiên Trúc sang truyền đạo Phật từ thế kỷ thứ II trước công nguyên. Nơi đây còn được cho là cái nôi, nơi đầu tiên Phật giáo du nhập vào Việt Nam bằng đường biển.