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Diện mạo mới của sân vận động lớn bậc nhất Việt Nam

Trọng Tài Trọng Tài

TPO - Sân vận động PVF với quy mô 60.000 chỗ ngồi bước vào giai đoạn hoàn thiện với nhiều hạng mục quan trọng dần thành hình. Sau khi hoàn thành nâng mái vòm, hàng loạt hàng ghế được lắp đặt, hướng tới mục tiêu hoàn thành công trình vào tháng 3/2027.

VIDEO: Diện mạo mới của SVĐ lớn bậc nhất Việt Nam khi bắt đầu lắp ghế, phủ màng xuyên sáng.
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Dự án sân vận động thuộc Tổ hợp thể thao - dịch vụ PVF tại xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên được khởi công ngày 19/10/2025, do Bộ Công an làm chủ đầu tư, nằm trong Tổ hợp thể thao - dịch vụ PVF có quy mô khoảng 92ha.
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Hiện tại, mái vòm sân vận động PVF đã được nâng lên vị trí và độ cao thiết kế, góp phần ổn định kết cấu hệ mái trong quá trình thi công. Công nghệ nâng mái lần đầu được ứng dụng tại một sân vận động ở Việt Nam, hướng tới tạo không gian khán đài có mái che, phục vụ các trận đấu và sự kiện quy mô lớn.
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Sân vận động PVF còn được thiết kế với hệ mái có khả năng đóng, mở linh hoạt. Hai tấm màng xuyên sáng, mỗi tấm có kích thước 78 x 125 m, có thể đóng hoặc mở hoàn toàn trong khoảng 12-20 phút, giúp chủ động điều chỉnh không gian sử dụng theo điều kiện thời tiết và tính chất từng sự kiện.
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Theo thiết kế, mái chính gồm hai dầm vòm dạng hộp, mỗi dầm dài khoảng 373 m, sâu 10,7 m, rộng 5 m. Tổng khối lượng của hệ kết cấu mái khoảng 8.600 tấn.
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Bên trong sân, các khán đài cũng đang hoàn thiện, bắt đầu công đoạn dọn dẹp, lắp ghế ngồi.
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Tại 4 khán đài A, B, C và D, công nhân đang đồng loạt lắp đặt các hàng ghế màu vàng, đỏ. Những khu vực đã hoàn thiện được che phủ bằng bạt và nylon để hạn chế bụi bẩn, bảo vệ ghế trong quá trình thi công các hạng mục còn lại.
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Sân vận động có diện tích khoảng 55.000 m², với sức chứa dự kiến 60.000 khán giả, lớn gấp khoảng 1,5 lần Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.
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Ngoài ra, công trình được bố trí hệ cửa kính end-zone cao 36 m, rộng 55 m, tạo điểm nhấn kiến trúc và tăng khả năng tận dụng ánh sáng tự nhiên bên trong sân.
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Theo thiết kế, sân vận động gồm 4 khán đài A, B, C và D, cùng hệ thống phòng chức năng phục vụ vận động viên, trọng tài, báo chí, truyền hình, khu VIP và công tác kỹ thuật, an ninh, điều hành. Công trình được xây dựng theo tiêu chuẩn FIFA, đáp ứng nhu cầu tổ chức các trận bóng đá chuyên nghiệp cũng như các sự kiện văn hóa, giải trí quy mô lớn.
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Với sức chứa 60.000 chỗ ngồi, sân vận động PVF được kỳ vọng bổ sung hạ tầng thể thao quy mô lớn cho Việt Nam, đồng thời tạo động lực phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch và kinh tế khu vực Hưng Yên, phía Đông Hà Nội.
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Phối cảnh sân vận động VPF. Đồ hoạ: Ban tổ chức

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#sân vận động PVF #PVF Hưng Yên #sân vận động 60.000 chỗ #mái vòm PVF #lắp ghế sân vận động #màng xuyên sáng #Tổ hợp thể thao PVF

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