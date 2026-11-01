Diện mạo mới của sân vận động lớn bậc nhất Việt Nam

TPO - Sân vận động PVF với quy mô 60.000 chỗ ngồi bước vào giai đoạn hoàn thiện với nhiều hạng mục quan trọng dần thành hình. Sau khi hoàn thành nâng mái vòm, hàng loạt hàng ghế được lắp đặt, hướng tới mục tiêu hoàn thành công trình vào tháng 3/2027.
TPO - Sáng 1/11, Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2026 diễn ra với sự tranh tài của bốn nhà leo núi tại bốn điểm cầu. Trong đó, điểm cầu Hà Nội thu hút sự chú ý với màn rước cờ, kỵ binh cưỡi ngựa và biểu diễn võ thuật cổ truyền, mang đậm màu sắc lịch sử.
TPO - Những thí sinh cao 1,74-1,75 m của Hoa hậu Việt Nam 2026 khoe vóc dáng tại phòng tập, chuẩn bị cho đêm chung kết ngày 7/11 ở Hải Phòng. Các cô gái bước vào giai đoạn tập luyện nước rút, với lịch trình bắt đầu từ 9h và kéo dài đến 23h.
TPO - Được thiết kế dành cho một đôi vợ chồng trẻ, ngôi nhà hai tầng kết hợp hồ bơi ngoài trời với khu vườn nhỏ ngay giữa không gian sống. Cách tổ chức này giúp ánh sáng, gió tự nhiên và cây xanh hiện diện trong các khu vực sinh hoạt hằng ngày.
TPO - Bên trong Chùa Hang ở Đồ Sơn (Hải Phòng) còn lưu giữ bức tượng sư Bần - Phật Quang - nhà sư từ Thiên Trúc sang truyền đạo Phật từ thế kỷ thứ II trước công nguyên. Nơi đây còn được cho là cái nôi, nơi đầu tiên Phật giáo du nhập vào Việt Nam bằng đường biển.
TPO - Quả bí ngô nặng hơn hai tạ từ Đà Lạt được đưa về một biệt thự cổ trên phố Châu Long (Hà Nội), trở thành điểm check-in hút khách dịp Halloween, với hàng trăm lượt người ghé mỗi ngày.
TPO - Siêu du thuyền sang trọng MV Odyssey bị mắc kẹt tại cảng Sihanoukville (Campuchia) do giá nhiên liệu tăng vọt làm đình trệ chuyến đi vòng quanh thế giới của 200 hành khách.
TPO - Không chỉ dừng lại ở việc học bơi, cán bộ, giáo viên và học sinh Thủ đô đã được các chuyên gia Nhật Bản trực tiếp trang bị những kỹ năng sinh tồn, trong đó có việc biến trang phục đang mặc thành phao cứu sinh, kỹ thuật “kết bè” chống chọi với sóng dữ và nguyên tắc vàng thoát hiểm dưới nước.
TPO - Từ hai căn hộ liền kề gồm 5 phòng ngủ tại khu đô thị Starlake, Tây Hồ (Hà Nội), gia chủ cải tạo thành một không gian sống rộng 215m². Thách thức lớn nhất không nằm ở việc kết nối hai căn hộ mà là xử lý hệ thống tường, cột bê tông và hộp kỹ thuật cố định để tạo sự liền mạch trong sinh hoạt.
TPO - Sau khi thông xe kỹ thuật, một số đoạn Vành đai 2,5 (Hà Nội) phục vụ lượng lớn phương tiện lưu thông dù công trường vẫn ngổn ngang. Nhiều nút giao thiếu đèn tín hiệu, mặt đường gồ ghề, máy móc thi công sát dòng xe, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.
TPO - Với gần 16.000 tác phẩm dự thi, triển lãm "Tự hào một dải biên cương" lần thứ IV tiếp tục khẳng định sức hút và tôn vinh vẻ đẹp thiêng liêng của Tổ quốc.
TPO - Không trực tiếp bước vào cuộc đua kiến thức, học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam tiếp lửa cho nhà leo núi của trường theo cách riêng. Nhiều tiết mục biểu diễn và món quà đặc biệt được chuẩn bị dành tặng Đoàn Lê Anh Đức trước thềm Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 26.
TPO - Sau 7 lần đấu giá chưa tìm được người mua, khu vực quanh sân vận động (SVĐ) Chi Lăng ở trung tâm TP Đà Nẵng vẫn ngổn ngang rác thải, xà bần và xe hàng lấn chiếm vỉa hè gây mất mỹ quan đô thị.
TPO - Sau hơn 3 giờ thi công với sự hỗ trợ của sà lan, tàu kéo và nhiều thiết bị chuyên dụng, nhịp giữa cầu chữ S ở Cà Mau bị sà lan đâm lệch 70 cm đã được đưa lại vị trí ban đầu.
TPO - Trong Đền Kiếp Bạc (Hải Phòng), một trong 12 di tích thành phần của Di sản văn hóa thế giới Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc, hiện nay còn lưu giữ đôi xương chân voi, tương truyền là xương chân voi chiến của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn.
Mercedes-Benz CLA 200 với mức giá dưới 1,6 tỷ là mẫu xe dễ tiếp cận nhất của hãng xe Đức tại Việt Nam.
TPO - Sân khấu Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Đồi Rồng, Hải Phòng bắt đầu được thi công từ ngày 26/10. Những khối giàn giáo đang được lắp dựng tại Quảng trường Danh Vọng, chuẩn bị cho sân đêm nhan sắc của 25 thí sinh.