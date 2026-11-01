Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Ngôi nhà 2 tầng có hồ bơi và khu vườn dưới khoảng thông tầng

Thúy Hiền

TPO - Được thiết kế dành cho một đôi vợ chồng trẻ, ngôi nhà hai tầng kết hợp hồ bơi ngoài trời với khu vườn nhỏ ngay giữa không gian sống. Cách tổ chức này giúp ánh sáng, gió tự nhiên và cây xanh hiện diện trong các khu vực sinh hoạt hằng ngày.

Điểm nổi bật của ngôi nhà là sự kết nối giữa kiến trúc và cảnh quan nhiệt đới. Thay vì tách biệt hoàn toàn không gian bên trong với sân vườn, thiết kế hướng đến việc tạo ra những khu vực sinh hoạt mở, nơi các thành viên có thể tiếp xúc gần hơn với thiên nhiên.

864951497-2652144921929883-8913814283275957813-n.jpg

Ở vị trí trung tâm công trình, một khu vườn nhỏ được bố trí ngay dưới khoảng thông tầng. Đây là nơi đón ánh sáng mặt trời và tạo điều kiện cho không khí lưu chuyển giữa các tầng, đồng thời trở thành điểm nhấn xanh trong tổng thể ngôi nhà.

867796788-2286745248780520-7907516199356914563-n.jpg
873160376-2215432489328269-1915262127748120111-n.jpg
866320163-3048377115505743-4013759085340766200-n.jpg
867010622-1769045208121362-7410105096777063873-n.jpg
865631570-1616174240209751-6375944222482973408-n.jpg
870148182-1124564606731552-6396726681699712107-n.jpg

Nhờ cách bố trí này, cây xanh không chỉ xuất hiện ở khu vực bên ngoài mà còn hiện diện ngay trong không gian ở. Từ nơi tiếp khách đến các khu vực nghỉ ngơi, sự kết nối với khu vườn góp phần tạo cảm giác thông thoáng và gần gũi.

Bên cạnh khu vườn trung tâm, hồ bơi ngoài trời là một thành phần đáng chú ý trong thiết kế. Nếu các khối kiến trúc sử dụng đường nét vuông vức, bề mặt bê tông vững chắc thì hồ bơi lại có những đường cong mềm mại, tạo sự tương phản về hình khối.

869832755-2327895254730961-7304746385831736273-n.jpg
875433020-1565235962032263-2920050951490872736-n.jpg
876210249-2554602385018619-8399830820645313139-n.jpg
862348400-1688357929325168-5796519417772754800-n.jpg

Sự kết hợp giữa bê tông, cây xanh và mặt nước giúp cân bằng cảm giác của công trình. Những đường nét kiến trúc hiện đại được đặt cạnh cảnh quan nhiệt đới, tạo nên không gian vừa có tính tổ chức rõ ràng, vừa mang vẻ tự nhiên.

Một yêu cầu khác của ngôi nhà là khả năng thích ứng với sinh hoạt của gia đình trẻ. Các khu vực đa năng được tổ chức linh hoạt, có thể thay đổi cách sử dụng theo nhu cầu ở từng thời điểm.

864828933-2342093406616999-7522801766930780896-n.jpg
862434771-1593347679228247-1587207504947004118-n.jpg

Thay vì cố định mọi không gian vào một chức năng duy nhất, phương án này cho phép gia chủ điều chỉnh hoạt động sinh hoạt khi nhu cầu của gia đình thay đổi.

864891293-1483975323796615-1116338059787676873-n.jpg
865870596-865442133292538-5610276671563126863-n.jpg

Với hai tầng nhà, khu vườn dưới khoảng thông tầng và hồ bơi ngoài trời, công trình khai thác sự kết hợp giữa không gian ở và cảnh quan. Cây xanh, ánh sáng và mặt nước trở thành những thành phần của đời sống thường ngày, mang đến cảm giác thư giãn ngay trong chính ngôi nhà.

OTP arquitetura
#nhà hai tầng #nhà có hồ bơi #vườn trong nhà #khoảng thông tầng #kiến trúc nhiệt đới #thiết kế nhà hiện đại

Cùng chuyên mục

Địa ốc 24H: Điều kiện để được mua NOXH không cần bốc thăm; chi phí đất có thể tăng 2,6 lần vì hệ số K

Địa ốc 24H: Điều kiện để được mua NOXH không cần bốc thăm; chi phí đất có thể tăng 2,6 lần vì hệ số K

TPO - Người dân bị thu hồi đất cần điều kiện gì để được mua NƠXH không cần bốc thăm?; Khu nghỉ dưỡng 750 tỷ đồng bỏ hoang nhiều năm bên vịnh Lăng Cô có chủ mới; Lo ngại đề xuất cấm chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai; VARS cảnh báo hệ số K có thể khiến chi phí đất tăng 2,6 lần;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 1/11.

Đấu giá 4 lô 'đất vàng' Thủ Thiêm trên hệ thống của Bộ Công an

Đấu giá 4 lô 'đất vàng' Thủ Thiêm trên hệ thống của Bộ Công an

TPO - TPHCM sẽ tổ chức đấu giá 4 lô đất ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm vào ngày 27/11 trên Hệ thống đấu giá trực tuyến của Bộ Công an, theo phương thức trả giá lên. Tổ chức, cá nhân tham gia phải nộp tiền đặt trước tương đương 20% giá khởi điểm, dao động từ gần 349 tỷ đến hơn 526 tỷ đồng, tuỳ theo giá trị từng lô đất.

Chặn biến tướng đặt cọc mua nhà núp bóng 'ký quỹ, đặt mua'

Chặn biến tướng đặt cọc mua nhà núp bóng 'ký quỹ, đặt mua'

TPO - Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi đề xuất siết giới hạn đặt cọc mua nhà hình thành trong tương lai, song thực tế nhiều chủ đầu tư, đơn vị môi giới vẫn thu tiền khách hàng dưới các hình thức như “ký quỹ”, “booking”, “giữ chỗ”.

Người dân bị thu hồi đất cần điều kiện gì để được mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm?

Người dân bị thu hồi đất cần điều kiện gì để được mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm?

TPO - Người dân Hà Nội bị thu hồi nhà, đất để thực hiện các dự án của Nhà nước sẽ được ưu tiên mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội mà không phải tham gia bốc thăm. Đặc biệt, người dân còn được miễn xét duyệt các điều kiện khắt khe về thu nhập, đối tượng hay tình trạng nhà ở hiện tại.

CC1 ghi nhận doanh thu tăng trưởng tích cực trong 9 tháng năm 2026

CC1 ghi nhận doanh thu tăng trưởng tích cực trong 9 tháng năm 2026

Nối tiếp đà bứt phá từ chính sách đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - CTCP (CC1) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III/2026 với những con số nổi bật về quy mô tài sản, doanh thu cùng sự tăng trưởng của dòng tiền kinh doanh.

Vinhomes Green Paradise chính thức bước vào vòng bình chọn toàn cầu '7 kỳ quan đô thị tương lai'

Vinhomes Green Paradise chính thức bước vào vòng bình chọn toàn cầu '7 kỳ quan đô thị tương lai'

Dự án Vinhomes Green Paradise (Cần Giờ, TP.HCM) chính thức bước vào vòng bình chọn toàn cầu của chiến dịch “7 Kỳ quan Đô thị Tương lai” do New7Wonders khởi xướng. Sự kiện là dịp để Vinhomes khẳng định khát vọng tiên phong kiến tạo những chuẩn mực sống vượt thời đại, góp phần lan tỏa tầm nhìn phát triển đô thị xanh, thông minh và bền vững tới cộng đồng quốc tế.

TPHCM sẽ xây dựng, cải tạo hàng loạt chung cư theo thẩm quyền của Luật Phát triển đô thị

TPHCM sẽ xây dựng, cải tạo hàng loạt chung cư theo thẩm quyền của Luật Phát triển đô thị

TPO - TPHCM hiện có 64 chung cư cũ với 106 lô, tổng cộng 8.577 căn hộ, thuộc diện phải di dời, tháo dỡ. TPHCM đang xây dựng một nghị quyết riêng về cơ chế, chính sách và biện pháp cải tạo, xây dựng lại chung cư. Dự thảo có những đề xuất vượt trội so với quy định hiện hành, dựa trên thẩm quyền được giao tại Luật Phát triển đô thị có hiệu lực từ ngày 1/10.

Địa ốc 24H: Sẽ xây trung tâm thương mại ngầm gần Hồ Gươm; sắp hết hạn nộp thuế đất, người dân lưu ý gì?

Địa ốc 24H: Đấu giá đất vùng quê trầm lắng sau 'sốt nóng'; cấm nhận tiền đặt cọc khi dự án BĐS chưa đủ điều kiện bán

TPO - Cấm nhận tiền đặt cọc khi dự án bất động sản chưa đủ điều kiện bán; Quy định mới thủ tục đất đai ở TPHCM: Không cần đến nơi có nhà đất; Siết bán lại NƠXH sau 5 năm: Quyền lợi người đã mua ra sao?; Sau 'sốt nóng', đấu giá đất vùng quê trầm lắng, nhiều nơi ‘trắng hồ sơ’;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 31/10.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe