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Địa ốc

CC1 ghi nhận doanh thu tăng trưởng tích cực trong 9 tháng năm 2026

Đỗ Hợp

Nối tiếp đà bứt phá từ chính sách đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - CTCP (CC1) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III/2026 với những con số nổi bật về quy mô tài sản, doanh thu cùng sự tăng trưởng của dòng tiền kinh doanh.

Theo Báo cáo, tính đến ngày 30/09/2026, tổng tài sản của CC1 đã đạt mức 25.303,4 tỷ đồng, tăng tới 8.138 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 47,4% so với thời điểm 01/01/2026. Sự gia tăng quy mô tài sản cho thấy năng lực tích lũy và mở rộng quy mô hoạt động của doanh nghiệp trong giai đoạn cao điểm thi công.

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CC1 cùng các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công cầu Hồng Hà

Song hành cùng quy mô tài sản, bức tranh kinh doanh của CC1 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ về mặt doanh thu. Riêng trong Quý III/2026, doanh thu của CC1 đạt 4.762,6 tỷ đồng, tăng mạnh 89% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng năm 2026, doanh thu của CC1 đạt 11.226,6 tỷ đồng, tăng 51% so với cùng kỳ năm 2025. Động lực chính thúc đẩy kết quả doanh thu này đến từ tiến độ thi công thực tế được tăng tốc tại các công trình hạ tầng trọng điểm. Giữa làn sóng đẩy mạnh đầu tư công đang mở ra dư địa tăng trưởng lớn cho các doanh nghiệp xây dựng hạ tầng, CC1 đang tận dụng năng lực thi công để từng bước chuyển hóa backlog thành doanh thu thực tế.

Bên cạnh sự tăng trưởng về quy mô và doanh thu, một điểm sáng tài chính đáng chú ý trong BCTC kỳ này của CC1 là sự cải thiện vượt bậc về mặt dòng tiền. Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong 3 quý năm 2026 đã đảo chiều từ mức âm sang dương, đạt 4.101,8 tỷ đồng. Theo doanh nghiệp, kết quả này chủ yếu đến từ sự gia tăng các khoản thu từ khách hàng, gắn với tiến độ nghiệm thu, thanh toán tại các dự án và việc mở rộng danh mục hợp đồng xây lắp.

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CC1 triển khai thi công đoạn tuyến thuộc Đại lộ Thăng Long - nằm trong dự án đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô Hà Nội

Đặc biệt, cơ cấu tài sản ghi nhận khoản mục trả trước cho người bán gia tăng đáng kể so với đầu năm. Điều này gắn liền với việc CC1 đang triển khai danh mục hợp đồng quy mô lớn gồm hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia như Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội, cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương, cầu Cát Lái hay cầu Long Hưng (Đồng Nai 2),… Khối lượng công việc lớn đòi hỏi nhu cầu huy động vật tư, nhân công và năng lực thi công ngay từ giai đoạn đầu. Việc gia tăng trả trước cho nhà cung cấp và nhà thầu phụ được xem là bước đi chiến lược nhằm đảm bảo tiến độ triển khai đồng loạt các dự án, đáp ứng yêu cầu từ phía chủ đầu tư.

Đại diện doanh nghiệp cũng cho biết, trong bối cảnh giá vật liệu xây dựng biến động mạnh dưới tác động của chi phí năng lượng và chuỗi cung ứng, việc chủ động tạm ứng trước giúp doanh nghiệp ổn định giá đầu vào, giảm rủi ro trượt giá và đảm bảo nguồn cung vật tư liên tục. Cơ chế này giúp CC1 duy trì nhịp độ và chất lượng thi công tại công trường. Quy mô trả trước tăng cao cũng hoàn toàn phù hợp với khối lượng hợp đồng đang triển khai và đặc thù tạm ứng trong ngành xây dựng, đồng thời cho thấy CC1 đang chủ động chuẩn bị nguồn lực đầu vào để đáp ứng tiến độ thi công tại các dự án trong thời gian tới.

Xét về hiệu quả vận hành, mặc dù biên lợi nhuận gộp chịu áp lực giảm so với cùng kỳ năm trước do mặt bằng chi phí chung, nhưng đã ghi nhận sự cải thiện rõ rệt so với quý liền trước. Sự phục hồi của biên lợi nhuận gộp đến từ việc doanh nghiệp chủ động kiểm soát chi phí nguyên vật liệu và nhân công trong quá trình thi công. Mặc dù áp lực chi phí vẫn xuất hiện cục bộ ở một số dự án cũ, các dự án mới phát sinh hoặc triển khai trong Quý III/2026 sở hữu mức biên lợi nhuận tốt hơn, đóng vai trò đòn bẩy kéo hiệu quả kinh doanh chung đi lên.

Về chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế, BCTC Quý III/2026 ghi nhận mức giảm so với cùng kỳ năm 2025. Sự chênh lệch này xuất phát từ yếu tố nền so sánh cao của kỳ trước, khi Quý III/2025 từng ghi nhận khoản thu nhập khác tăng đột biến từ việc đánh giá lại giá trị tài sản mang đi đầu tư. Bên cạnh đó, giá nguyên vật liệu và chi phí nhân công tăng trong ngắn hạn, cùng với tiến độ nghiệm thu và ghi nhận doanh thu tại các dự án, đã tạo áp lực lên lợi nhuận gộp trong kỳ.

Nhìn tổng thể, BCTC Quý III/2026 phản ánh bức tranh CC1 đang tích cực mở rộng quy mô và chuẩn bị nguồn lực toàn diện cho giai đoạn bứt phá tiếp theo. Với tổng tài sản và doanh thu, dòng tiền kinh doanh tăng trưởng mạnh mẽ cùng chiến lược quản trị chi phí và vật tư chủ động tại các dự án trọng điểm, CC1 đang không ngừng khẳng định vị thế hàng đầu và sẵn sàng gặt hái kết quả tích cực trong các kỳ tài chính tới.

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#CC1 #doanh thu CC1 #báo cáo tài chính #đầu tư công #dòng tiền kinh doanh #dự án hạ tầng #Vành đai 4

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