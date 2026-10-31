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TPHCM sẽ xây dựng, cải tạo hàng loạt chung cư theo thẩm quyền của Luật Phát triển đô thị

Duy Quang

TPO - TPHCM hiện có 64 chung cư cũ với 106 lô, tổng cộng 8.577 căn hộ, thuộc diện phải di dời, tháo dỡ. TPHCM đang xây dựng một nghị quyết riêng về cơ chế, chính sách và biện pháp cải tạo, xây dựng lại chung cư. Dự thảo có những đề xuất vượt trội so với quy định hiện hành, dựa trên thẩm quyền được giao tại Luật Phát triển đô thị có hiệu lực từ ngày 1/10.

Theo thông tin từ Sở Xây dựng TPHCM, đối với các chung cư chưa hoàn tất di dời, TPHCM đã yêu cầu UBND các phường khẩn trương rà soát nhu cầu tạm cư, bố trí chỗ ở hoặc hỗ trợ chi phí thuê nhà cho người dân theo quy định.

Các địa phương phải thông báo kết quả kiểm định đến chủ sở hữu, đơn vị quản lý vận hành. Đồng thời, lắp đặt biển cảnh báo tại khu vực có kết cấu hư hỏng nặng, đồng thời tăng cường kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy trong thời gian chờ phá dỡ, cải tạo.

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Chung cư Vĩnh Hội (lô A, B, C) phải di dời khẩn cấp nhưng hiện chưa có chủ đầu tư. Ảnh: Nguyễn Tiến.

Kết quả rà soát, kiểm định trong tháng 10/2026 cho thấy TPHCM có 64 chung cư, gồm 106 lô nhà với 8.577 căn hộ, thuộc diện phải di dời, tháo dỡ. Các công trình nằm rải rác tại 18 phường, từ khu vực trung tâm đến những địa bàn như Bình Quới, Tân Sơn Nhất, Vũng Tàu.

Đối với 16 chung cư cấp D được kiểm định từ năm 2017, TPHCM đã di dời 828/1.194 hộ dân. Trong đó, 12 chung cư đã di dời toàn bộ 608 hộ, 2 chung cư di dời một phần với 220/367 hộ, 2 chung cư còn lại vẫn còn 219 hộ chưa di dời.

Riêng chung cư Vĩnh Hội (lô A, B, C), phường Khánh Hội, công tác di dời, bố trí tạm cư đang được triển khai song song với việc lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, làm cơ sở xây dựng kế hoạch cải tạo và mời gọi nhà đầu tư. Dự án hiện chưa có chủ đầu tư.

Đến nay, Sở Xây dựng đã trình UBND TPHCM dự thảo kế hoạch thực hiện Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ giai đoạn 2026 - 2030. Dự thảo xác định thời hạn và trách nhiệm của từng cơ quan, địa phương đối với việc di dời, tháo dỡ và đầu tư xây mới từng công trình.

Theo lộ trình được đề xuất, TPHCM sẽ cơ bản hoàn tất các bước chuẩn bị đầu tư đối với chung cư xây trước năm 1975 và giai đoạn 1975 - 1994, gồm kiểm định, quy hoạch, lựa chọn nhà đầu tư, giải phóng mặt bằng và các thủ tục xây dựng. Những chung cư không thuộc diện phá dỡ được đặt mục tiêu hoàn thành sửa chữa, nâng cấp, gia cố trong năm 2027.

Đối với 64 chung cư vừa được xác định phải tháo dỡ, Sở Xây dựng đề xuất hoàn tất việc đầu tư, cải tạo hoặc xây dựng lại từ nay đến năm 2030. Riêng 11 dự án đang triển khai thủ tục đầu tư tại 8 phường, trong đó 8 dự án đã có chủ đầu tư, được đặt mục tiêu hoàn thành sớm hơn, vào năm 2028.

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Dự thảo kế hoạch thực hiện Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ giai đoạn 2026 - 2030 được kỳ vọng sẽ thúc đẩy chương trình cải tạo chung cư cũ ở TPHCM. Ảnh: Nguyễn Tiến.

Để thu hút doanh nghiệp, TPHCM đã ban hành Nghị quyết 17/2025/NQ-HĐND với các chính sách hỗ trợ chủ đầu tư tham gia cải tạo chung cư cũ. Cơ chế này hỗ trợ 50% kinh phí xây dựng hạ tầng kỹ thuật, tối đa 10 tỷ đồng mỗi dự án, cùng một phần chi phí di dời, cưỡng chế theo điều kiện quy định.

Tuy nhiên, những ưu đãi này chưa giải quyết ngay khó khăn tại các chung cư chưa có chủ đầu tư như Vĩnh Hội. Sở Xây dựng cho biết, khi dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư và có doanh nghiệp thực hiện, các chính sách hỗ trợ mới được áp dụng theo điều kiện tương ứng.

TPHCM cũng đang xây dựng một nghị quyết riêng về cơ chế, chính sách và biện pháp cải tạo, xây dựng lại chung cư. Dự thảo có những đề xuất vượt trội so với quy định hiện hành, dựa trên thẩm quyền được giao tại Luật Phát triển đô thị có hiệu lực từ ngày 1/10.

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