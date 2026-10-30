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Quy định mới thủ tục đất đai ở TPHCM: Không cần đến nơi có nhà đất

Duy Quang

TPO - Với 4 thủ tục đất đai có tần suất phát sinh hồ sơ cao thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND TPHCM cho phép giải quyết thủ tục hành chính mà không phụ thuộc địa giới hành chính.

UBND TPHCM vừa ban hành quyết định 7069/QĐ-UBND phê duyệt 4 quy trình nội bộ liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, có tần suất phát sinh hồ sơ cao thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM.

Theo đó, 4 quy trình được phê duyệt gồm:

Thứ nhất, Quy trình đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (mã thủ tục hành chính 1.115924).

Thứ hai, Quy trình đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất khi tổ chức thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập (mã thủ tục hành chính 1.115923).

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Người dân có thể thực hiện tại bất kỳ chi nhánh nào hoặc tại Văn phòng đăng ký đất đai TPHCM.

Thứ ba, Quy trình đăng ký tài sản gắn liền với thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận, đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất và gia hạn thời hạn sở hữu nhà ở của tổ chức, cá nhân nước ngoài (mã thủ tục hành chính 1.115927).

Thứ tư, Quy trình đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo thỏa thuận của vợ chồng, thành viên hộ gia đình hoặc theo bản án, quyết định của tòa án (mã thủ tục hành chính 1.115928).

UBND TPHCM yêu cầu, cơ quan, đơn vị giải quyết thủ tục hành chính có trách nhiệm thực hiện đúng quy trình đã được phê duyệt, không tự đặt thêm giấy tờ ngoài quy định. Điều này tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp thuận tiện thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Như vậy, với quyết định 7069/QĐ-UBND, người dân không còn phải đến đúng chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai phụ trách địa bàn nơi có nhà đất để thực hiện các thủ tục trên.

Ví dụ, trước đây, người dân sống ở xã Củ Chi có đất đai ở khu vực tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) muốn thực hiện một trong 4 thủ tục như trên bắt buộc phải đến chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai phụ trách địa bàn Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) để thực hiện. Còn nay, người dân có thể thực hiện tại bất kỳ chi nhánh nào hoặc tại Văn phòng đăng ký đất đai TPHCM.

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