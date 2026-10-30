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Hà Tĩnh:

Sau 'sốt nóng', đấu giá đất vùng quê trầm lắng, nhiều nơi ‘trắng hồ sơ’

Hoài Nam

TPO - Thị trường bất động sản có dấu hiệu chững lại, hoạt động đấu giá đất tại một số địa phương ở Hà Tĩnh kém sôi động, thậm chí có nơi không có người đăng ký tham gia. Đáng chú ý, nhiều lô đất phải giảm giá khởi điểm hàng tỷ đồng sau lần đấu giá bất thành.

Giảm hàng tỷ đồng mỗi lô sau đấu giá bất thành

Tại xã Toàn Lưu (Hà Tĩnh), địa phương vừa thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng 15 lô đất tại vùng Lối Vại, thôn Thạch Vĩnh (thôn Vĩnh An cũ). Đây là đợt đấu giá tiếp theo sau lần tổ chức trước không thành công, với giá khởi điểm các lô đất được điều chỉnh giảm mạnh.

Cụ thể, 13 lô đất có diện tích 200m² được đưa ra đấu giá với giá khởi điểm 2 tỷ đồng/lô, giảm hơn 1 tỷ đồng so với mức 3,096 tỷ đồng/lô trước đó. Tiền đặt trước là 600 triệu đồng/lô, bước giá 100 triệu đồng.

Hai lô đất còn lại cũng được điều chỉnh giảm đáng kể. Lô L-01 rộng 245,8m² có giá khởi điểm mới hơn 2,9 tỷ đồng, giảm khoảng 2,4 tỷ đồng so với mức hơn 5,3 tỷ đồng ban đầu. Lô L-15 rộng 235,2m² có giá khởi điểm hơn 2,8 tỷ đồng, giảm hơn 1,5 tỷ đồng so với mức hơn 4,3 tỷ đồng trước đây.

Trước đó, cuối tháng 7/2026, 15 lô đất tại khu vực này được đưa ra đấu giá với giá khởi điểm từ hơn 3 tỷ đồng đến hơn 5,3 tỷ đồng/lô. Riêng 13 lô diện tích 200m² có giá khởi điểm 3,096 tỷ đồng/lô, tương đương khoảng 15,5 triệu đồng/m². Mức giá này từng gây chú ý bởi khu đất nằm ở khu vực nông thôn, trong khi hạ tầng chưa hoàn thiện, một phần diện tích vẫn được người dân tận dụng để trồng lúa.

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Sau lần đấu giá không thành công, xã Toàn Lưu đã điều chỉnh giá cho 15 lô đất tại vùng Lối Vại, thôn Thạch Vĩnh.

Theo thông tin từ địa phương, 13 lô đất không có người nộp hồ sơ đăng ký tham gia trong đợt đấu giá trước. Hai lô L-01 và L-15 từng phải tạm dừng đấu giá do diện tích thực tế không khớp với thông tin công bố ban đầu.

Sau khi xác định lại diện tích, hai lô này được đưa ra đấu giá cùng đợt với 13 lô còn lại. Một lãnh đạo UBND xã Toàn Lưu cho biết, trước đây giá khởi điểm được xác định trên cơ sở khảo sát thị trường kết hợp với giá đất của tỉnh. Sau lần đấu giá không thành công, địa phương áp dụng bảng giá đất do UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành để xác định lại giá khởi điểm, nhằm bảo đảm phù hợp với quy định hiện hành. Theo thông báo, phiên đấu giá 15 lô đất dự kiến được tổ chức vào ngày 5/11/2026.

Nhiều nơi ‘trắng hồ sơ’

Không chỉ tại Toàn Lưu, hoạt động đấu giá đất ở một số địa phương khác tại Hà Tĩnh cũng ghi nhận dấu hiệu trầm lắng. Tại các xã Nghi Xuân, Cẩm Bình..., một số khu đất được đưa ra đấu giá nhưng không thu hút được người đăng ký. Ở một số nơi khác, tỷ lệ đấu giá thành công chỉ đạt khoảng 30-40% số lô được đưa ra.

Trao đổi với Báo Tiền Phong, đại diện một đơn vị tổ chức đấu giá tài sản tại Hà Tĩnh cho biết, thời gian gần đây, tỷ lệ đấu giá thành công giảm so với trước. Nhiều phiên đấu giá không có hồ sơ đăng ký, trong khi lượng khách hàng tham gia tại các khu đất từng được quan tâm cũng giảm đáng kể.

Theo đại diện đơn vị này, một trong những nguyên nhân là giá khởi điểm tại một số khu vực còn cao so với khả năng tài chính và kỳ vọng của người mua. Bên cạnh đó, những biến động của thị trường bất động sản cùng áp lực chi phí vốn khiến người có nhu cầu mua đất và nhà đầu tư cân nhắc kỹ hơn trước khi xuống tiền.

“Có những vị trí, giá đất theo bảng giá của Nhà nước khoảng 5 triệu đồng/m², nhưng địa phương đưa ra giá khởi điểm đưa ra đấu giá trên 10 triệu đồng/m². Mức giá này khiến nhiều người không còn mặn mà tham gia như trước”, đại diện đơn vị tổ chức đấu giá cho biết.

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Xã Toàn Lưu nơi từng "nóng" tình trạng phân lô bán nền.

Theo người dân, giá đất là yếu tố quan trọng, nhưng người mua cũng quan tâm đến hạ tầng, vị trí và khả năng đáp ứng nhu cầu sinh sống. Khi tổng chi phí vượt quá khả năng tài chính hoặc chưa tương xứng với giá trị sử dụng, việc chờ đợi và cân nhắc thêm là lựa chọn được nhiều người tính đến.

Chị Nguyễn Thị Phương (40 tuổi, trú phường Thành Sen) cho biết, đã tìm hiểu một số khu đất được đưa ra đấu giá với mong muốn mua đất xây nhà. Tuy nhiên, sau khi cân đối thu nhập và số tiền phải chuẩn bị, chị vẫn chưa quyết định tham gia. “Thời điểm này lãi ngân hàng cao lên, giá đất có nhiều biến động nên tôi cũng cân nhắc, chờ những vị trí tốt, giá khởi điểm phù hợp mới nộp hồ sơ tham gia đấu giá ”, chị Phương nói.

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