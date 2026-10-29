Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

Capital Square: Giá trị khác biệt từ vị trí trung tâm bên sông Hàn

P.V

Tọa lạc giữa cầu Rồng và cầu Sông Hàn, Capital Square sở hữu vị trí nổi bật tại trung tâm Đà Nẵng. Lợi thế “kề sông, hướng biển”, kết nối thuận tiện với các trục giao thông cùng hệ tiện ích được quy hoạch đồng bộ tạo nên sức hấp dẫn của dự án đối với khách hàng tìm kiếm không gian sống cao cấp và tài sản có giá trị dài hạn.

Lợi thế kép từ vị trí trung tâm và cảnh quan sông Hàn

Nằm giữa hai cây cầu biểu tượng của Đà Nẵng, Capital Square sở hữu tọa độ chiến lược ngay “trái tim” thành phố, nơi tập trung các hoạt động du lịch, lễ hội, thương mại và sự kiện quốc tế. Dự án tiếp giáp các tuyến đường huyết mạch Ngô Quyền - Trần Hưng Đạo - Nguyễn Công Trứ, giúp cư dân di chuyển thuận tiện đến trung tâm hành chính, tài chính, thương mại, sân bay quốc tế.

Dự án sở hữu vị thế “kề sông - hướng biển” và kết nối giao thông thuận tiện
Dự án sở hữu vị thế “kề sông - hướng biển” và kết nối giao thông thuận tiện

Bên cạnh khả năng kết nối, địa thế “kề sông, hướng biển” mang đến cho Capital Square lợi thế về không gian sống cân bằng giữa thiên nhiên và những trải nghiệm sống hiếm có. Cư dân được tận hưởng không khí trong lành và tầm nhìn rộng mở bên sông Hàn tạo khoảng thoáng giữa lòng đô thị; biển Mỹ Khê ở khoảng cách thuận tiện bổ sung những trải nghiệm nghỉ ngơi, thư giãn và vận động ngoài trời.

Đặc biệt, với vị trí bên sông Hàn mang đến cho Capital Square một đặc quyền nổi bật: những “khán đài VIP” riêng tư trên cao để thưởng lãm Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF). Từ ban công các căn hộ, cư dân sở hữu vị trí thưởng ngoạn hàng đầu, chiêm ngưỡng những màn trình diễn pháo hoa mãn nhãn thắp sáng bầu trời thành phố. Nghệ thuật ánh sáng đỉnh cao hòa cùng cảnh quan sông Hàn tạo nên trải nghiệm đáng nhớ ngay tại không gian sống, nâng tầm giá trị của căn hộ.

Lợi thế tầm view đem đến trải nghiệm sống giao hòa cùng thiên nhiên và đặc quyền thưởng lãm lễ hội Pháo hoa quốc tế
Lợi thế tầm view đem đến trải nghiệm sống giao hòa cùng thiên nhiên và đặc quyền thưởng lãm lễ hội Pháo hoa quốc tế

Sự kết hợp giữa vị trí trung tâm, cảnh quan ven sông và khả năng tiếp cận biển tạo nên lợi thế riêng của Capital Square. Những ưu việt này góp nâng tầm chất lượng sống của cư dân, đồng thời định vị sức hấp dẫn của tài sản trong dài hạn và mở ra tiềm năng khai thác thực.

Hệ tiện ích đa dạng kiến tạo chuẩn sống mới

Song hành với lợi thế vượt trội về vị trí và tiềm năng gia tăng giá trị, Capital Square còn khẳng định dấu ấn của bất động sản dẫn dắt thị trường Đà Nẵng khi mở ra không gian sống tiện nghi và kiến tạo chuẩn sống tinh hoa.

Dự án được quy hoạch bài bản với hai phân khu chính Capital State và Square District mang đến lựa chọn đa dạng về phong cách sống. Tại Capital State, nổi bật với quảng trường rộng hơn 2.000 m² cùng hệ thống cảnh quan xanh, sân chơi thể thao mở ra không gian giao lưu, vận động, thư giãn. Trong khi đó, Square District mang nhịp sống hiện đại với trung tâm thương mại Grand Central Mall, tuyến phố Park Boulevard sôi động, bể bơi 500 m2 và các không gian nghệ thuật đặc sắc...

Hai phân khu sở hữu hệ tiện ích mang sắc thái riêng biệt cùng hội tụ trong một tổng thể, mang đến nhịp sống năng động và thịnh vượng đáp ứng toàn diện các nhu cầu cuộc sống, đồng thời mở ra tiềm năng khai thác cho thuê, tạo dòng tiền ổn định.

Các không gian được thiết kế mang bản sắc riêng cùng hệ tiện ích đa dạng mang đến nhịp sống giàu trải nghiệm trong cùng một quần thể.
Các không gian được thiết kế mang bản sắc riêng cùng hệ tiện ích đa dạng mang đến nhịp sống giàu trải nghiệm trong cùng một quần thể.

Sự bổ trợ giữa hai phân khu nâng tầm giá trị sở hữu tại Capital Square. Cư dân có thể lựa chọn khoảng xanh để nghỉ ngơi, không gian thể thao để rèn luyện sức khỏe hay tuyến phố thương mại để mua sắm, gặp gỡ. Hệ tiện ích phong phú phục vụ nhiều nhu cầu trong ngày giúp dự án gia tăng sức hấp dẫn đối với các gia đình, doanh nhân và chuyên gia tìm kiếm nơi ở tại trung tâm Đà Nẵng

Đây cũng là nền tảng để Capital Square hình thành cộng đồng cư dân tinh hoa, đồng điệu về phong cách sống và chất lượng. Vị trí, tiện ích và chất lượng cộng đồng cùng góp phần tạo nên sức hút lâu dài của một nơi an cư, đồng thời là những yếu tố khách hàng quan tâm khi lựa chọn bất động sản để nắm giữ và khai thác.

Mang đến cho khách hàng và nhà đầu tư góc nhìn toàn diện về dự án cùng cơ hội khám phá những sản phẩm căn hộ cao cấp bên bờ sông Hàn, Chủ đầu tư tổ chức sự kiện “The Front Row of Da Nang” Thời gian: 9h00 - Ngày 31/10/2026

Địa điểm: Khách sạn Hilton Đà Nẵng, số 50 Bạch Đằng, Hải Châu, Đà Nẵng

Tham dự sự kiện, khách mời và nhà đầu tư sẽ có cơ hội tìm hiểu tổng thể dự án, khám phá các chương trình ưu đãi đặc biệt, hòa mình vào không gian nghệ thuật, âm nhạc mang đậm dấu ấn của Capital Square cùng cơ hội bốc thăm trúng thưởng nhiều phần quà giá trị.

#Capital Square #bất động sản Đà Nẵng

Cùng chuyên mục

Mua nhà Ocean City, chủ động tài chính, an tâm nắm giữ lâu dài

Mua nhà Ocean City, chủ động tài chính, an tâm nắm giữ lâu dài

Với lãi suất ưu đãi chỉ 3%/năm trong 18 tháng hoặc “khóa trần” ở mức 9%/năm suốt 5 năm, chính sách của Vinhomes giúp người mua chủ động dòng tiền, giảm áp lực tài chính khi sở hữu nhà tại Ocean City. Khi bài toán lãi vay được tính toán rõ ràng, rủi ro tài chính được triệt tiêu, khách hàng có thêm điều kiện nắm giữ tài sản dài hạn, đón đầu triển vọng phát triển của cực tăng trưởng mới phía Đông Hà Nội.

Thế hệ nhà phát triển mới định hình cuộc chơi trên thị trường bất động sản hạng sang

Thế hệ nhà phát triển mới định hình cuộc chơi trên thị trường bất động sản hạng sang

Lấy chất lượng công trình, khả năng duy trì giá trị tài sản qua các chu kỳ thị trường và trải nghiệm sống của cư dân làm chuẩn mực phát triển sản phẩm, một thế hệ nhà phát triển bất động sản đang góp phần định hình những tiêu chuẩn mới trên thị trường bất động sản hạng sang.

Địa ốc 24H: Sẽ xây trung tâm thương mại ngầm gần Hồ Gươm; sắp hết hạn nộp thuế đất, người dân lưu ý gì?

Địa ốc 24H: Sẽ xây trung tâm thương mại ngầm gần Hồ Gươm; sắp hết hạn nộp thuế đất, người dân lưu ý gì?

TPO - Hà Nội sẽ xây trung tâm thương mại ngầm, quảng trường 4.611 tỷ đồng gần hồ Hoàn Kiếm; Hà Nội thông qua cơ chế xử lý vi phạm tại 12 dự án Mường Thanh; Sát hạn nộp thuế đất phi nông nghiệp: Người dân cần làm gì?; Nơi nhiều dự án nhà ở xã hội mở bán nhiều lần vẫn chưa bán hết;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 29/10.

Đồng Nai cưỡng chế khu 'đất vàng'

Đồng Nai cưỡng chế khu 'đất vàng'

TPO - UBND phường Trấn Biên, TP. Đồng Nai vừa tổ chức cưỡng chế 'khu đất vàng' có diện tích gần 1,6 ha của Công ty Cổ phần Bất động sản Tân Mai đã trúng đấu giá 270 tỷ đồng từ năm 2015.

'Mua nhà 0 đồng' tái xuất

'Mua nhà 0 đồng' tái xuất

Các chương trình được quảng bá "mua nhà 0 đồng", "mua nhà 3 không" đang thu hút sự chú ý trên thị trường bất động sản nhờ cho phép khách hàng chia nhỏ nghĩa vụ thanh toán.

The Win City ra mắt Victory Gallery – Gallery trên cao độc bản tại Tây TPHCM

The Win City ra mắt Victory Gallery – Gallery trên cao độc bản tại Tây TPHCM

Ngày 26/10/2026, tại sự kiện Kick-off “Rise to Zenith – Định danh thiên đỉnh, định tầm vị thế”, The Win City chính thức ra mắt Victory Gallery thông qua màn trình diễn nghệ thuật “The Art of Coming Home – Nghệ thuật trở về”, giới thiệu bộ sưu tập 24 căn hộ hoàn thiện với 24 phong cách sống định vị chủ nhân.

Chỉ mới đạt 24%, Cần Thơ xin kéo dài thời hạn hoàn thành chỉ tiêu nhà ở xã hội

Chỉ mới đạt 24%, Cần Thơ xin kéo dài thời hạn hoàn thành chỉ tiêu nhà ở xã hội

TPO - Trong 10 tháng năm 2026, TP. Cần Thơ mới hoàn thành 724 căn nhà ở xã hội, đạt 24% chỉ tiêu năm. Để đạt mục tiêu hoàn thành 3.000 căn nhà ở xã hội, thành phố kiến nghị kéo dài thời gian thực hiện đến hết quý 1/2027, đi kèm tháo gỡ vướng mắc về thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng và nguồn vốn cho người mua nhà.

Hàng trăm người 'bám trụ' trong khu chung cư chờ sập ở TPHCM

Hàng trăm người 'bám trụ' trong khu chung cư chờ sập ở TPHCM

TPO - Chung cư Vĩnh Hội ở TPHCM đã xuống cấp nghiêm trọng với kết quả kiểm định cấp D - mức nguy hiểm nhất. Tuy nhiên, đến cuối tháng 10/2026, nơi đây vẫn còn 141 hộ dân đang sinh sống trong tòa nhà có thể đổ sập bất kỳ lúc nào.

Xử lý 12 dự án vi phạm của Mường Thanh: Xác định lợi ích bất hợp pháp của chủ đầu tư ra sao?

Xử lý 12 dự án vi phạm của Mường Thanh: Xác định lợi ích bất hợp pháp của chủ đầu tư ra sao?

TPO - Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù xử lý vi phạm tại 12 dự án, công trình của Tập đoàn Mường Thanh quy định cụ thể phương pháp xác định lợi ích bất hợp pháp từ hành vi vi phạm trật tự xây dựng, đồng thời làm rõ nghĩa vụ tài chính về đất đai mà chủ đầu tư phải thực hiện...

Epic Holdings ra mắt 5 dự án bất động sản hạng sang giữa nội đô Hà Nội

Epic Holdings ra mắt 5 dự án bất động sản hạng sang giữa nội đô Hà Nội

Ngày 28/10, Epic Holdings công bố phát triển hệ sinh thái bất động sản hạng sang Timeless Collection với 5 dự án sở hữu quỹ đất tại các vị trí trung tâm Hà Nội. Trong đó, Tara Maison Mỹ Đình là dự án đầu tiên được giới thiệu, hướng tới phân khúc khách hàng đề cao tính riêng tư, chất lượng kiến trúc và trải nghiệm sống.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe