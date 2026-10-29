Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Quảng Ninh chấn chỉnh việc vận động người dân rút hồ sơ đất đai để "né" quá hạn

Hoàng Dương

TPO - Lãnh đạo thành phố Quảng Ninh yêu cầu chấm dứt tình trạng vận động người dân rút hồ sơ, tự nguyện xin bổ sung hoặc trả hồ sơ đất đai để nộp lại nhằm né quá hạn, đồng thời làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, cá nhân để xảy ra tình trạng này.

Văn phòng UBND thành phố Quảng Ninh vừa ban hành thông báo kết luận của ông Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND thành phố, tại cuộc họp về giải quyết hồ sơ đất đai tồn đọng, quản lý quỹ đất công ích và cắt giảm thời gian thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai.

1000027737.jpg
Người dân đến làm thủ tục đất đai tại Trung Tâm hành chính công Quảng Yên.

Theo thông báo, thời gian qua, công tác quản lý đất đai và giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn đã có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, việc triển khai tại một số cơ quan, địa phương còn chậm, thiếu quyết liệt.

Đáng chú ý, đa số địa phương báo cáo không có hồ sơ quá hạn, tồn đọng nhưng thực tế người dân vẫn phản ánh việc nộp hồ sơ chưa được tiếp nhận đúng quy trình Một cửa, còn tình trạng hướng dẫn sai quy định. Việc rà soát hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đăng ký đất đai tại một số nơi chưa đầy đủ, thiếu thực chất.

Lãnh đạo thành phố cũng chỉ rõ tình trạng một số cán bộ đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, trong khi người đứng đầu đơn vị, địa phương chưa nghiêm túc quán triệt tinh thần phục vụ người dân.

Trước thực trạng trên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Công yêu cầu Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố rà soát toàn bộ danh sách hồ sơ quá hạn, xác định rõ số ngày chậm, khâu xử lý chậm, trách nhiệm của từng cơ quan, cá nhân và thời hạn khắc phục.

Đặc biệt, phải chấn chỉnh dứt điểm tình trạng vận động người dân rút hồ sơ, tự nguyện xin bổ sung hoặc trả hồ sơ để nộp lại nhằm né quá hạn. Các đơn vị phải thực hiện nghiêm quy định về xin lỗi, hẹn lại thời gian trả kết quả và báo cáo kết quả chấn chỉnh đợt đầu trước ngày 5/11.

1000027738.jpg
Cán bộ Trung tâm hành chính công xử lý thủ tục đất đai cho người dân.

UBND các xã, phường, đặc khu được yêu cầu rà soát đến từng thôn, khu phố, thống kê đầy đủ hồ sơ chưa được giải quyết, hồ sơ quá hạn, vướng mắc, kể cả những trường hợp đã được trả kết quả trên hệ thống nhưng thực tế chưa giải quyết xong.

Đối với những hồ sơ đủ điều kiện phải giải quyết ngay, không chờ xây dựng kế hoạch. Các địa phương không được tự ý đặt thêm điều kiện, từ chối tiếp nhận hoặc dừng giải quyết hồ sơ khi thiếu căn cứ pháp lý.

Đáng chú ý, Tổ công tác lưu động hỗ trợ thủ tục hành chính đất đai được giao kiểm tra toàn bộ hồ sơ bị yêu cầu bổ sung hoặc từ chối kể từ thời điểm phân cấp thẩm quyền đến nay; lập danh sách cán bộ, đơn vị có biểu hiện nhũng nhiễu, đùn đẩy để báo cáo Chủ tịch UBND thành phố và Sở Nội vụ xử lý nghiêm trước ngày 10/11.

Sở Nội vụ được giao tổ chức kiểm tra công vụ đột xuất tại các đơn vị có nhiều hồ sơ trễ hạn, hướng dẫn trái quy định, đùn đẩy trách nhiệm; báo cáo kết quả bước đầu trước ngày 12/11 để xử lý nghiêm, không chờ bình xét cuối năm.

Cùng với việc chấn chỉnh trách nhiệm cán bộ, thành phố yêu cầu xây dựng phương án phấn đấu cắt giảm tối thiểu 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính về đất đai, tăng cường liên thông dữ liệu, không yêu cầu người dân nộp lại giấy tờ đã có trong cơ sở dữ liệu.

Lãnh đạo thành phố nhấn mạnh, người đứng đầu các đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng giải quyết hồ sơ và tính trung thực của báo cáo. Kết quả thực hiện sẽ là tiêu chí bắt buộc trong đánh giá, xếp loại cán bộ năm 2026.

Xem thêm

#hồ sơ đất đai #Quảng Ninh #né hồ sơ quá hạn #Nguyễn Văn Công #thủ tục hành chính #quản lý đất đai

Cùng chuyên mục

Mua nhà Ocean City, chủ động tài chính, an tâm nắm giữ lâu dài

Mua nhà Ocean City, chủ động tài chính, an tâm nắm giữ lâu dài

Với lãi suất ưu đãi chỉ 3%/năm trong 18 tháng hoặc “khóa trần” ở mức 9%/năm suốt 5 năm, chính sách của Vinhomes giúp người mua chủ động dòng tiền, giảm áp lực tài chính khi sở hữu nhà tại Ocean City. Khi bài toán lãi vay được tính toán rõ ràng, rủi ro tài chính được triệt tiêu, khách hàng có thêm điều kiện nắm giữ tài sản dài hạn, đón đầu triển vọng phát triển của cực tăng trưởng mới phía Đông Hà Nội.

Thế hệ nhà phát triển mới định hình cuộc chơi trên thị trường bất động sản hạng sang

Thế hệ nhà phát triển mới định hình cuộc chơi trên thị trường bất động sản hạng sang

Lấy chất lượng công trình, khả năng duy trì giá trị tài sản qua các chu kỳ thị trường và trải nghiệm sống của cư dân làm chuẩn mực phát triển sản phẩm, một thế hệ nhà phát triển bất động sản đang góp phần định hình những tiêu chuẩn mới trên thị trường bất động sản hạng sang.

Địa ốc 24H: Sẽ xây trung tâm thương mại ngầm gần Hồ Gươm; sắp hết hạn nộp thuế đất, người dân lưu ý gì?

Địa ốc 24H: Sẽ xây trung tâm thương mại ngầm gần Hồ Gươm; sắp hết hạn nộp thuế đất, người dân lưu ý gì?

TPO - Hà Nội sẽ xây trung tâm thương mại ngầm, quảng trường 4.611 tỷ đồng gần hồ Hoàn Kiếm; Hà Nội thông qua cơ chế xử lý vi phạm tại 12 dự án Mường Thanh; Sát hạn nộp thuế đất phi nông nghiệp: Người dân cần làm gì?; Nơi nhiều dự án nhà ở xã hội mở bán nhiều lần vẫn chưa bán hết;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 29/10.

Đồng Nai cưỡng chế khu 'đất vàng'

Đồng Nai cưỡng chế khu 'đất vàng'

TPO - UBND phường Trấn Biên, TP. Đồng Nai vừa tổ chức cưỡng chế 'khu đất vàng' có diện tích gần 1,6 ha của Công ty Cổ phần Bất động sản Tân Mai đã trúng đấu giá 270 tỷ đồng từ năm 2015.

'Mua nhà 0 đồng' tái xuất

'Mua nhà 0 đồng' tái xuất

Các chương trình được quảng bá "mua nhà 0 đồng", "mua nhà 3 không" đang thu hút sự chú ý trên thị trường bất động sản nhờ cho phép khách hàng chia nhỏ nghĩa vụ thanh toán.

The Win City ra mắt Victory Gallery – Gallery trên cao độc bản tại Tây TPHCM

The Win City ra mắt Victory Gallery – Gallery trên cao độc bản tại Tây TPHCM

Ngày 26/10/2026, tại sự kiện Kick-off “Rise to Zenith – Định danh thiên đỉnh, định tầm vị thế”, The Win City chính thức ra mắt Victory Gallery thông qua màn trình diễn nghệ thuật “The Art of Coming Home – Nghệ thuật trở về”, giới thiệu bộ sưu tập 24 căn hộ hoàn thiện với 24 phong cách sống định vị chủ nhân.

Chỉ mới đạt 24%, Cần Thơ xin kéo dài thời hạn hoàn thành chỉ tiêu nhà ở xã hội

Chỉ mới đạt 24%, Cần Thơ xin kéo dài thời hạn hoàn thành chỉ tiêu nhà ở xã hội

TPO - Trong 10 tháng năm 2026, TP. Cần Thơ mới hoàn thành 724 căn nhà ở xã hội, đạt 24% chỉ tiêu năm. Để đạt mục tiêu hoàn thành 3.000 căn nhà ở xã hội, thành phố kiến nghị kéo dài thời gian thực hiện đến hết quý 1/2027, đi kèm tháo gỡ vướng mắc về thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng và nguồn vốn cho người mua nhà.

Hàng trăm người 'bám trụ' trong khu chung cư chờ sập ở TPHCM

Hàng trăm người 'bám trụ' trong khu chung cư chờ sập ở TPHCM

TPO - Chung cư Vĩnh Hội ở TPHCM đã xuống cấp nghiêm trọng với kết quả kiểm định cấp D - mức nguy hiểm nhất. Tuy nhiên, đến cuối tháng 10/2026, nơi đây vẫn còn 141 hộ dân đang sinh sống trong tòa nhà có thể đổ sập bất kỳ lúc nào.

Xử lý 12 dự án vi phạm của Mường Thanh: Xác định lợi ích bất hợp pháp của chủ đầu tư ra sao?

Xử lý 12 dự án vi phạm của Mường Thanh: Xác định lợi ích bất hợp pháp của chủ đầu tư ra sao?

TPO - Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù xử lý vi phạm tại 12 dự án, công trình của Tập đoàn Mường Thanh quy định cụ thể phương pháp xác định lợi ích bất hợp pháp từ hành vi vi phạm trật tự xây dựng, đồng thời làm rõ nghĩa vụ tài chính về đất đai mà chủ đầu tư phải thực hiện...

Epic Holdings ra mắt 5 dự án bất động sản hạng sang giữa nội đô Hà Nội

Epic Holdings ra mắt 5 dự án bất động sản hạng sang giữa nội đô Hà Nội

Ngày 28/10, Epic Holdings công bố phát triển hệ sinh thái bất động sản hạng sang Timeless Collection với 5 dự án sở hữu quỹ đất tại các vị trí trung tâm Hà Nội. Trong đó, Tara Maison Mỹ Đình là dự án đầu tiên được giới thiệu, hướng tới phân khúc khách hàng đề cao tính riêng tư, chất lượng kiến trúc và trải nghiệm sống.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe