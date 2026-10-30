Liên minh QT Property, Horizon và Uni Invest chính thức phân phối dự án Happy One Elite

Ghi nhận sức hút mạnh mẽ với mức giá rumor hấp dẫn, dự án Happy One Elite chính thức công bố Liên minh QT Property, Horizon và Uni Invest là một trong những đối tác phân phối chiến lược chủ chốt, hứa hẹn khuấy động thị trường bất động sản sắp tới.

Sự kiện ký kết hợp tác diễn ra trang trọng vào ngày 19/10 đã chính thức thiết lập mối quan hệ đồng hành chiến lược giữa Vạn Xuân Group và hệ thống 12 đại lý & liên minh đại lý phân phối uy tín trên thị trường. Thông qua đó, liên minh QT Property, Horizon và Uni Invest chính thức trở thành đối tác kinh doanh - phân phối dự án Happy One Elite, đảm nhận vai trò “cầu nối” đưa dòng sản phẩm căn hộ chất lượng cao đến với cộng đồng tinh hoa sắp hiện diện tại khu Đông thành phố.

Giải mã sức nóng Happy One Elite qua mức giá “sốc”

Trong bối cảnh thị trường bất động sản bước vào chu kỳ tăng trưởng mới, các tiêu chuẩn lựa chọn nhà ở của khách hàng ngày càng khắt khe, đòi hỏi sự hội tụ đồng thời của vị trí giao thương thuận lợi, pháp lý minh bạch và chất lượng không gian sống giàu trải nghiệm.

Tại phường Tam Bình, nơi hệ thống hạ tầng và đô thị đang phát triển mạnh mẽ - Happy One Elite ra mắt đúng thời điểm thị trường ghi nhận sự quan tâm lớn đối với dòng căn hộ trung, cao cấp.

Đặc biệt, thông tin mức giá rumor chỉ từ 59,8 triệu đồng/m² được công bố ngay tại sự kiện ký kết đã tạo nên sức hút mạnh mẽ, mang đến cơ hội sở hữu và đầu tư hấp dẫn cho khách hàng. Sự đồng hành của mạng lưới 12 đại lý & liên minh đại lý phân phối uy tín cùng đơn vị tư vấn quản lý vận hành Savills; Trong đó, sự liên kết với liên minh QT Property, Horizon và Uni Invest chính là bảo chứng quan trọng đưa những giá trị thực tiếp cận nhanh chóng đến thị trường.

Liên minh QT Property – Horizon – Uni Invest hợp tác phân phối tại Happy One Elite

Sự kết hợp chiến lược giữa Công ty Cổ phần Bất động sản QT Property, Công ty Bất động sản Horizon và Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bất động sản Uni Invest tạo nên liên minh phân phối vững mạnh tại thị trường TP.HCM. Sở hữu bề dày kinh nghiệm thực chiến, uy tín thương hiệu cùng mạng lưới khách hàng rộng khắp qua nhiều dự án đã thành công, 03 đơn vị mang đến sự bổ trợ toàn diện về năng lực triển khai.

Vạn Xuân Group ra mắt sản phẩm đầy tiềm năng tại phường Tam Bình

Happy One Elite do Vạn Xuân Group phát triển là dự án căn hộ tiếp nối chuỗi thương hiệu Happy One thành công trên thị trường. Tọa lạc tại số 218 đường Tam Bình, dự án sở hữu lợi thế kết nối giao thông thuận tiện khi nằm gần các trục huyết mạch như Đại lộ Phạm Văn Đồng, Quốc lộ 1A, Quốc lộ 13, cách tuyến Vành đai 2 và tuyến metro khoảng cách ngắn,... giúp cư dân dễ dàng di chuyển về trung tâm thành phố cũng như các khu vực lân cận.

Lễ ký kết hợp tác phát triển dự án Happy One Elite quy tụ mạng lưới các đại lý hợp tác và liên minh đại lý phân phối uy tín.

Được quy hoạch trên quỹ đất rộng khoảng 8.760 m² với 25 tầng nổi và 2 tầng hầm, Happy One Elite cung cấp ra thị trường 784 sản phẩm căn hộ được thiết kế hiện đại, tối ưu không gian sống. Điểm nhấn kiến trúc của dự án là hồ bơi đáy kính trên cao kết hợp ban công kính góc cong tinh tế cùng việc ứng dụng công nghệ thông minh, mang đến trải nghiệm sống tiện nghi, thời thượng cho gia chủ. Bên cạnh đó, dự án sở hữu hệ thống hơn 39 tiện ích nội khu đa dạng đáp ứng toàn diện nhu cầu thư giãn, rèn luyện sức khỏe của cộng đồng cư dân hiện đại.

Việc hợp tác phân phối Happy One Elite mở ra cơ hội để liên minh QT Property, Horizon và Uni Invest tiếp tục làm phong phú danh mục sản phẩm cung cấp ra thị trường, đồng thời khẳng định năng lực triển khai kinh doanh đối với các dự án có quy mô và tiêu chuẩn phát triển rõ nét. Sự đồng hành giữa liên minh 03 đơn vị và Vạn Xuân Group tại dự án Happy One Elite được kỳ vọng sẽ tạo ra sức lan tỏa tích cực trên thị trường.