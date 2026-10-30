Masterise Group đồng hành cùng Bộ Công an phát triển cơ sở đào tạo của Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh

Lễ công bố Hợp đồng nguyên tắc tài trợ giữa Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh và Masterise Group cho Dự án xây dựng mới Học viện đã diễn ra tại trụ sở Bộ Công an. Việc hợp tác thể hiện sự tin tưởng giữa các bên, đồng thời mở ra cơ hội huy động nguồn lực xã hội để hoàn thiện cơ sở vật chất, nâng cao điều kiện đào tạo và nghiên cứu, phục vụ phát triển nguồn nhân lực an ninh chất lượng cao cho đất nước.

Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Bộ Công an và đại diện các đơn vị chức năng trực thuộc Bộ; về phía Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh có Thiếu tướng, Tiến sĩ Lê Minh Thảo, Giám đốc Học viện, cùng đại diện Ban Giám đốc và các đơn vị trực thuộc.

Hợp tác giữa Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh và Masterise Group hướng tới hoàn thiện cơ sở vật chất, nâng cao điều kiện giảng dạy, học tập, thực hành và nghiên cứu. Trong khuôn khổ Hợp đồng nguyên tắc, Masterise Group đóng góp nguồn lực và kinh nghiệm triển khai các hạng mục theo thỏa thuận, đồng hành cùng Học viện xây dựng môi trường đào tạo hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Sự đồng hành này cũng thể hiện vai trò của doanh nghiệp tư nhân trong việc kết nối nguồn lực xã hội với những nhu cầu phát triển có ý nghĩa lâu dài, góp phần kiến tạo giá trị bền vững cho cộng đồng và quốc gia.

Lễ công bố Hợp đồng nguyên tắc tài trợ tại Trụ sở Bộ Công An

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thiếu tướng, Tiến sĩ Lê Minh Thảo, Giám đốc Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh,đánh giá cao sự đồng hành của Masterise Group đối với Dự án xây dựng mới Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh. Thiếu tướng nhấn mạnh: "Việc Tập đoàn Masterise tham gia tài trợ cho Dự án có ý nghĩa thiết thực. Tôi mong muốn sự hợp tác này không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ nguồn lực, mà còn được triển khai với tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ để góp phần xây dựng Học viện có cơ sở vật chất đồng bộ, đáp ứng tốt hơn yêu cầu công tác giáo dục, đào tạo và nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao sản phẩm khoa học công nghệ.”

Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh là cơ sở đào tạo có vai trò quan trọng trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ lực lượng Công an nhân dân. Dự án xây dựng mới Học viện tại xã Hòa Lạc, thành phố Hà Nội được định hướng phát triển thành cơ sở giáo dục trọng điểm, đạt chuẩn quốc gia, trường học thông minh, với chương trình đào tạo ứng dụng sát thực tiễn công tác của lực lượng Công an nhân dân. Theo thông tin trong dự thảo, Học viện dự kiến đáp ứng quy mô biên chế 400 cán bộ, chiến sĩ, giảng viên và quy mô đào tạo giai đoạn I là 3.000 sinh viên, học viên trong nước và quốc tế.

Masterise Group đồng hành cùng Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh trong Dự án xây mới Học viện

Bà Phùng Thị Minh, Phó Tổng Giám đốc Masterise Group, cho biết: “Với kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản và phát triển hạ tầng, Masterise Group cam kết phối hợp với tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc và tôn trọng các yêu cầu chuyên môn của Học viện cũng như quy định của các cơ quan có thẩm quyền. Chúng tôi tin rằng, giá trị của một công trình không chỉ nằm ở năng lực xây dựng, mà còn ở những đóng góp lâu dài cho con người và đất nước. Masterise Group mong muốn phát huy năng lực chuyên môn và nguồn lực của doanh nghiệp, cùng Học viện hoàn thiện môi trường đào tạo, thực hành và nghiên cứu hiện đại, gắn với yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ và nguồn nhân lực an ninh chất lượng cao”.

Trong khuôn khổ Hợp đồng nguyên tắc, Masterise Group đồng hành cùng Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh triển khai các hạng mục phục vụ hoàn thiện và nâng cao chất lượng công trình thuộc Dự án xây mới Học viện, bao gồm thiết kế, thi công cảnh quan, nội thất, hệ thống cơ điện, hệ thống sát hạch, lái xe và trạm sạc điện. Các hạng mục được định hướng triển khai đồng bộ, đáp ứng yêu cầu chuyên môn và nhu cầu sử dụng thực tế của Học viện. Sự phối hợp giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp góp phần kết nối nguồn lực xã hội với nhu cầu phát triển giáo dục, đào tạo, qua đó đóng góp vào mục tiêu xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao phụng sự đất nước.