Mua nhà Vịnh Tiên, sở hữu khả năng làm chủ thời gian, toàn quyền lựa chọn nhịp sống

Định nghĩa về một trung tâm đô thị đích thực trong thế kỷ mới đang vượt qua giới hạn của những tòa cao ốc san sát. Tại siêu đô thị Vinhomes Green Paradise Cần Giờ, khu Vịnh Tiên định hình vóc dáng một “Quận Nhất mới” hướng biển, nơi con người nắm giữ đặc quyền làm chủ thời gian và toàn quyền lựa chọn nhịp sống để tận hưởng chuỗi trải nghiệm đỉnh cao từ sáng đến đêm.

Làm chủ thời gian nhờ hạ tầng siêu kết nối

Điều khiến một trung tâm đô thị trở nên hấp dẫn là quyền lựa chọn trải nghiệm và khả năng tiếp cận linh hoạt. Tại Vịnh Tiên thuộc Vinhomes Green Paradise, khả năng ấy thoát khỏi mọi rào cản địa lý nhờ tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ vận hành với tần suất liên tục, dự kiến 5 phút mỗi chuyến trong khung giờ cao điểm. Nhịp nối thần tốc rút ngắn hành trình xuống khoảng 13 phút biến việc di chuyển giữa lõi nội đô và biển trở nên dễ dàng như một chuyến dạo bộ.

Nhà ga đường sắt tốc độ cao ngay cửa ngõ Vịnh Tiên, với nhịp di chuyển 5 phút mỗi chuyến, giúp cư dân kết nối dễ dàng với trung tâm TP.HCM.

Người đến TP.HCM vì công việc có thể thong thả dành thời gian cho cuộc họp tại trung tâm rồi bắt tàu ra Vịnh Tiên cho một cuộc hẹn mua sắm, ăn tối hay thưởng thức đêm nghệ thuật. Người sống tại Vịnh Tiên hoàn toàn làm chủ quỹ thời gian, dễ dàng thay đổi nhịp sinh hoạt theo nhu cầu để tận hưởng những trải nghiệm mới mẻ ngay trong ngày mà không ngại đường xa.

Hệ sinh thái tiện ích tại Vịnh Tiên đang được kiến tạo quanh sự phong phú và thuận tiện ấy. Trên quy mô 1.067 ha, “Quận Nhất mới” tập trung chuỗi chức năng phục vụ trọn vẹn cộng đồng cư dân và du khách. Sự giao thoa nhịp nhàng giữa thiên nhiên, thương mại, nghỉ dưỡng, thể thao và văn hóa liên tục bổ sung sức sống cho nhau, tạo ra một vòng tuần hoàn sinh hoạt không gián đoạn.

Tự chọn nhịp sống với chuỗi trải nghiệm giải trí, nghệ thuật, thể thao đa sắc

Một ngày sống dễ chịu ở Vịnh Tiên bắt đầu bằng khoảng thời gian thư thái dành riêng cho bản thân. Bộ năm công viên nội khu chuyên biệt mở ra không gian dạo bộ, vận động và nghỉ ngơi an yên cho nhiều nhóm tuổi.

Cảnh quan thiên nhiên được tiếp nối qua trải nghiệm mặt nước tại Paradise Lagoon 800 ha cùng thảm thực vật tiếp giáp rừng Sác 75.000 ha. Bước ra khỏi nhà, cư dân dễ dàng chạm vào thiên nhiên thuần khiết để tái tạo năng lượng thể chất lẫn tinh thần.

Không gian xanh và mặt nước tạo những khoảng chuyển nhịp trong đời sống của cư dân Vịnh Tiên.

Buổi trưa và chiều là thời gian trải nghiệm các hoạt động giao lưu và vui chơi sôi động. Hai sân golf Sunrise và Sunset quy mô 155 ha tạo không gian thể thao đỉnh cao cho bố mẹ. Cùng lúc đó, các gia đình có thể viết tiếp hành trình gắn kết tại quần thể VinWonders 122 ha. 280 trò chơi quy mô kỷ lục, safari hơn 8.000 cá thể động vật và thế giới nước mang đến chất liệu khám phá bất tận cho con trẻ, giúp phụ huynh có thêm khoảng thời gian ý nghĩa bên con.

Vincom Mega Mall rộng 7,2 ha và khu Outlet 20 ha làm phong phú thêm lựa chọn gặp gỡ đối tác hay dùng bữa cùng người thân. Sự kết hợp đan xen giữa nhiều hoạt động khiến một chuyến đi chơi có thêm điểm dừng chân thú vị, giúp quỹ thời gian rảnh rỗi được tận dụng tối đa.

Khi hoàng hôn dần buông trên vịnh biển, không gian văn hóa tại Tổ hợp Sóng Xanh quy mô 7 ha bắt đầu sáng đèn, mở ra một nhịp sống hoàn toàn mới cho đô thị. Sở hữu hai khán phòng 5.000 chỗ ngồi hiện đại cùng quảng trường nghệ thuật sức chứa 60.000 người, công trình sẵn sàng đón nhận những đại nhạc hội quốc tế, các chương trình giao hưởng hay tuần lễ thời trang tầm cỡ.

Sau khi tấm màn nhung hạ xuống, dòng người tiếp tục đổ về những dãy phố thương mại ven biển hồ, quây quần bên các nhà hàng ẩm thực mở cửa thâu đêm hay tận hưởng nhịp sống giải trí sôi động ven mặt nước. Sức hút văn hóa vì thế trở thành động lực thắp sáng nền kinh tế đêm, đưa nghệ thuật biểu diễn bước vào nếp sống thường nhật của cư dân.

Nhà hát Sóng Xanh, dự kiến khai trương 1/11/2027, sẽ là điểm hẹn văn hóa nghệ thuật và sự kiện quốc tế thắp sáng kinh tế đêm tại Vịnh Tiên.

Bước ra là sôi động, trở về là bình yên: Điều chỉ có ở “Quận Nhất mới”

Nhịp sinh hoạt lặp lại mỗi ngày của cộng đồng cư dân hàng chục nghìn người tạo bệ đỡ vững chắc cho các tuyến phố thương mại. Sự đan cài này mang lại giá trị cộng hưởng hiếm có khi du khách mang đến doanh thu bùng nổ cho dịch vụ lưu trú, giải trí; trong khi người ở thực nuôi dưỡng dòng tiền bền bỉ cho các hiệu thuốc, siêu thị, quán cà phê và tiện ích gia đình mỗi ngày.

Điều thú vị là hai nhịp sống tưởng như đối lập ấy lại tìm thấy sự cân bằng hoàn hảo nhờ cấu trúc quy hoạch phân tầng không gian khéo léo. Các công trình biểu diễn, trung tâm mua sắm và ga Depot tàu cao tốc được tập trung ở vành đai cửa ngõ để đón trọn lưu lượng giao thông.

Đa dạng tiện ích cho cư dân kết nối với hoạt động điểm đến, tạo nên nhiều nhịp sống tại Vịnh Tiên.

Trong khi đó, khu vực nhà ở được bố trí lùi sâu vào lõi cảnh quan, ôm trọn mặt nước biển hồ 800 ha và tựa lưng vào 75.000 ha rừng ngập mặn. Nhờ đó, mỗi chủ nhân được trao quyền chủ động hoàn toàn với nhịp sống của mình, bước ra thềm nhà là hòa mình vào không khí hội hè bất tận, khép cánh cửa lại là trở về với chốn an yên tuyệt đối.

Một ngôi nhà tại Vịnh Tiên vì thế vừa là tổ ấm gắn kết các thế hệ, vừa là điểm hẹn đón tiếp người thân mỗi cuối tuần, lại vừa mở ra cơ hội kinh doanh thương mại rộng mở. Khả năng dung hòa nhiều lớp nhu cầu và trải nghiệm chất lượng trong cùng một tọa độ chính là chìa khóa then chốt định hình tầm vóc của một “Quận Nhất mới” bên bờ biển phía Nam TP.HCM.