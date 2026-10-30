Hơn 100 khách mời hòa mình trong không gian nghệ thuật, hé lộ dự án mới của doanh nhân Nguyễn Quốc Cường

Quy tụ hơn 100 khách mời VVIP, The House of Selection gây ấn tượng bằng không gian nghệ thuật được dàn dựng công phu và cách tổ chức mang tính cá nhân hóa. Không chỉ là một sự kiện giới thiệu dự án, chương trình còn gợi mở góc nhìn về giá trị riêng tư – yếu tố ngày càng được giới khách hàng cao cấp coi trọng.

The House of Selection: Dấu ấn nghệ thuật trong không gian riêng tư

Ngày 29/10/2026, tại JW Marriott Hotel & Suites Saigon, sự kiện The House of Selection diễn ra với sự góp mặt của hơn 100 khách mời VVIP, bao gồm CEO các đơn vị môi giới bất động sản, đại diện những tổ chức tài chính – ngân hàng như ACB, VPBank, Vietcombank và các đơn vị truyền thông như Robb Report, Tatler, LUXUO.

Sự kiện được tổ chức nhằm hé lộ những thông tin về Solina Signature by Wyndham – dự án căn hộ biển đồi phong cách Ý do Công ty Cổ phần C-Holdings phát triển tại phường Vũng Tàu (TP.HCM).

Thay vì lựa chọn hình thức giới thiệu dự án theo quy mô đại chúng, C-Holdings xây dựng chương trình như một buổi gặp gỡ riêng tư, nơi mỗi khách mời được trải nghiệm hành trình đón tiếp và khám phá không gian theo cách riêng.

Không gian đón tiếp và giao lưu của hơn 100 khách mời VVIP tại sự kiện The House of Selection

Điểm nhấn xuất hiện ngay từ khâu gửi thư mời. Mỗi khách tham dự nhận được một hộp thư cá nhân hóa, tích hợp màn hình trình chiếu video, giúp truyền tải hình ảnh và thông điệp thương hiệu trước khi khách trực tiếp có mặt tại sự kiện.

Không gian bên trong tiếp tục được đầu tư với các tác phẩm sắp đặt, hệ gương phản chiếu, ánh sáng, âm nhạc và nghệ thuật trình diễn. Nổi bật là sân khấu hình vòm kết hợp hệ thống ghế ngồi giật cấp cùng những lớp cây xanh lấy cảm hứng từ kiến trúc triền đồi hướng biển.

Khu vực giao lưu được bố trí riêng biệt, tạo điều kiện để khách mời kết nối và thưởng thức các hoạt động nghệ thuật trong không khí thoải mái. Đặc biệt, những quy định về bảo mật thông tin và giới hạn ghi hình cũng được áp dụng nhằm duy trì tính riêng tư của chương trình.

Từ thư mời, quy trình đón tiếp đến cách thức chia sẻ thông tin, The House of Selection cho thấy sự riêng tư không chỉ được thể hiện qua số lượng khách giới hạn mà còn nằm trong cách tổ chức và chăm chút từng điểm chạm.

Khi sự riêng tư trở thành thước đo của trải nghiệm xa xỉ

Trong lĩnh vực kinh doanh hàng hóa và dịch vụ cao cấp, giá trị của một thương hiệu ngày nay không chỉ nằm ở chất lượng sản phẩm mà còn được thể hiện qua cách thương hiệu thấu hiểu và đáp ứng nhu cầu riêng của khách hàng.

Theo nghiên cứu True-Luxury Global Consumer Insights 2025 của Boston Consulting Group (BCG) và Altagamma, 80% khách hàng thuộc nhóm tiêu dùng xa xỉ cao cấp nhất được khảo sát mong muốn có không gian mua sắm riêng tư, độc quyền. Trong khi đó, 60% cho biết họ cảm thấy quá tải trước những hoạt động tiếp thị thiếu tính cá nhân hóa.

Những con số này phản ánh sự thay đổi trong kỳ vọng của nhóm khách hàng có khả năng chi tiêu cao. Họ không chỉ quan tâm đến việc sở hữu sản phẩm mà còn chú trọng cách mình được phục vụ, quyền lựa chọn và sự thoải mái trong từng trải nghiệm.

Toàn cảnh sân khấu và không gian tổ chức The House of Selection với thiết kế ánh sáng nghệ thuật, sân khấu trung tâm và khu vực chỗ ngồi dành cho khách mời VVIP.

Đối với bất động sản cao cấp, những tiêu chuẩn này cũng ngày càng có ý nghĩa. Một không gian sống được đánh giá không chỉ qua vị trí, kiến trúc hay hệ tiện ích mà còn ở khả năng mang lại sự riêng tư, cảm giác thư thái và phù hợp với phong cách sống của chủ nhân.

Trong bối cảnh đó, The House of Selection thể hiện cách tiếp cận khách hàng thông qua một hành trình được chọn lọc, từ số lượng người tham dự đến phương thức tiếp nhận thông tin. Thay vì tạo ra sự chú ý bằng quy mô đông đảo, chương trình tập trung vào chất lượng tương tác và cảm nhận của từng cá nhân.

Solina Signature by Wyndham và định hướng kiến tạo phong cách sống riêng

Sự kiện The House of Selection có sự tham gia của doanh nhân Nguyễn Quốc Cường – Chủ tịch C-Holdings; ông Đoàn Hiếu Minh – Luxury Expert; ông Nguyễn Thọ Tuyển – Chủ tịch HĐQT BHS Group; đại diện Tập đoàn Wyndham Hotels & Resorts và đơn vị tư vấn kiến trúc AG INGO DESIGN STUDIO.

Các nội dung được chia sẻ xoay quanh sự thay đổi trong nhu cầu của nhóm khách hàng thành đạt, tư duy phát triển sản phẩm khác biệt và vai trò của thiết kế, dịch vụ, vận hành trong việc hoàn thiện trải nghiệm sống.

Chia sẻ tại chương trình, ông Nguyễn Quốc Cường cho biết ý tưởng phát triển dự án bắt nguồn từ những trải nghiệm cá nhân cùng mong muốn kiến tạo một không gian sống đáp ứng những tiêu chuẩn mà chính ông luôn tìm kiếm. Trên cơ sở đó, C-Holdings lựa chọn đồng hành cùng BHS Group, Wyndham và AG INGO DESIGN STUDIO để hiện thực hóa định hướng phát triển, chú trọng từng khâu từ thiết kế đến dịch vụ và vận hành.

Phiên thảo luận tại The House of Selection với sự tham gia của các đại diện C-Holdings, BHS Group, Wyndham Hotels & Resorts và đơn vị tư vấn thiết kế AG INGO DESIGN STUDIO, chia sẻ về định hướng phát triển Solina Signature by Wyndham.

Solina Signature by Wyndham được định hình theo triết lý The Art of Being – Nghệ thuật của sự hiện diện, với hai khía cạnh trải nghiệm chủ đạo: Inner Being và Motion Being.

Nếu Inner Being hướng đến sự bình yên, riêng tư và cảm giác được sống đúng với bản thân, thì Motion Being đại diện cho tinh thần tự do kết nối, khám phá và theo đuổi những đam mê cá nhân.

Hai yếu tố này được phát triển theo hướng bổ trợ, tạo nên một không gian sống vừa có sự tĩnh lặng để nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng, vừa mở ra cơ hội kết nối với nhịp sống bên ngoài. Mỗi cá nhân có thể chủ động lựa chọn cách tận hưởng thời gian, từ những khoảnh khắc dành cho bản thân đến các hoạt động gắn kết gia đình hay khám phá sở thích riêng.

Thông qua The House of Selection, C-Holdings lựa chọn truyền tải những giá trị này bằng chính trải nghiệm thực tế tại sự kiện. Từ cách thiết kế thư mời, bố trí không gian nghệ thuật đến quy trình đón tiếp và nguyên tắc bảo mật, mỗi chi tiết đều góp phần thể hiện định hướng lấy khách hàng làm trọng tâm.

Không dừng lại ở một buổi giới thiệu dự án, The House of Selection còn là cách C-Holdings thể hiện tư duy tiếp cận phân khúc bất động sản cao cấp, nơi giá trị sản phẩm được đặt song hành cùng sự tinh tế, tính cá nhân hóa và quyền riêng tư của mỗi chủ nhân.