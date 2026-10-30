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Địa ốc

Sức hút của căn hộ hướng biển tại tâm điểm nghỉ dưỡng Đà Nẵng

P.V

Tọa lạc trên đường Trường Sa, sở hữu tầm nhìn hướng bãi biển đẹp nhất hành tinh cùng lợi thế kết nối hệ sinh thái du lịch, nghỉ dưỡng và sân gôn Top 100 thế giới, Newtown Diamond là lựa chọn tối ưu khi đáp ứng tất cả nhu cầu an cư, nghỉ dưỡng và khai thác đầu tư.

Thị trường căn hộ Đà Nẵng duy trì sức hút

Thị trường bất động sản Đà Nẵng ghi nhận những tín hiệu tích cực trong quý III/2026. Theo Thống kê của TP. Đà Nẵng, doanh thu dịch vụ kinh doanh bất động sản trong quý ước đạt 7.301 tỷ đồng, tăng 26,4% so với quý trước và tăng 33,1% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong bối cảnh đó, phân khúc căn hộ cũng thu hút sự quan tâm nhờ khả năng đáp ứng đồng thời nhu cầu sở hữu và khai thác cho thuê. Dữ liệu Batdongsan.com.vn quý III/2026 cho thấy, Đà Nẵng nằm trong nhóm thành phố du lịch có hiệu suất khai thác căn hộ cho thuê tốt nhất, với tỷ suất cho thuê khoảng 4,5%/năm và giá thuê phổ biến khoảng 17 triệu đồng/tháng.

Nhu cầu lưu trú gia tăng cùng đà phát triển du lịch mở ra dư địa cho thị trường căn hộ tại Đà Nẵng.
Nhu cầu lưu trú gia tăng cùng đà phát triển du lịch mở ra dư địa cho thị trường căn hộ tại Đà Nẵng.

Khả năng khai thác căn hộ cho thuê tại Đà Nẵng gắn liền với sức hút du lịch và gia tăng tổ chức các hoạt động hội nghị, sự kiện. Trong 9 tháng đầu năm 2026, các cơ sở lưu trú tại thành phố đón tiếp gần 15,9 triệu lượt khách nội địa và quốc tế, tăng 26,4% so với cùng kỳ năm trước. Nguồn khách đa dạng, từ khách nghỉ dưỡng đến khách công vụ và các đoàn MICE; mở ra cơ hội khai thác cho thuê đối với các sản phẩm căn hộ có vị trí thuận lợi, gần biển, tích hợp nhiều dịch vụ tiện ích và kết nối với các điểm đến du lịch. Newtown Diamond đã khẳng định sức hút của tổ hợp căn hộ cao cấp tại tâm điểm nghỉ dưỡng ven biển Đà Nẵng.

Tầm nhìn hướng biển đẹp nhất hành tinh và sân gôn Top 100 thế giới

Tọa lạc trên đường Trường Sa – tuyến đường ven biển huyết mạch kết nối Đà Nẵng với Hội An, Newtown Diamond sở hữu lợi thế kết nối tới các điểm đến du lịch, nghỉ dưỡng và vui chơi, giải trí của thành phố.

Dự án gồm ba tòa tháp: The Ruby, The Sapphire và The Diamond, cung cấp các căn hộ từ 1 đến 3 phòng ngủ; đáp ứng nhu cầu an cư, nghỉ dưỡng và khai thác cho thuê phục vụ khách du lịch, khách lưu trú dài ngày.

Trong đó, tòa The Diamond nổi bật với tầm nhìn khoáng đạt hướng ra biển Đà Nẵng, cùng thiết kế tối ưu nhằm khai thác lợi thế về cảnh quan. Đây là lựa chọn phù hợp cho những khách hàng mong muốn tận hưởng nhịp sống ven biển trong không gian tiện nghi, thư thái, gắn kết với thiên nhiên.

Những căn hộ sở hữu tầm nhìn hướng biển, mở ra không gian sống khoáng đạt.
Những căn hộ sở hữu tầm nhìn hướng biển, mở ra không gian sống khoáng đạt.

Hệ tiện ích nội khu góp phần nâng cao trải nghiệm sống tại Newtown Diamond. Sky Bar & Café, vườn trên cao và bể bơi chân mây mở ra không gian thư giãn. Sân tập yoga, vườn thiền, khu gym ngoài trời và sân thể thao đa năng đáp ứng nhu cầu rèn luyện và chăm sóc sức khỏe. Vườn BBQ mang đến một địa điểm gặp gỡ, sum họp cho gia đình và bạn bè.

Lợi thế trải nghiệm còn đến từ vị trí liền kề Legend Danang Golf Resort – Top 100 sân gôn tốt nhất thế giới và đối diện Sheraton Grand Danang Beach Resort & Spa, sự kết nối góp phần gia tăng giá trị sống nghỉ dưỡng chất lượng cao.

Newtown Diamond liền kề Legend Danang Golf Resort - sân gôn 36 hố tiêu chuẩn quốc tế.
Newtown Diamond liền kề Legend Danang Golf Resort - sân gôn 36 hố tiêu chuẩn quốc tế.

Linh hoạt tài chính, ưu đãi hấp dẫn khi mua căn hộ

Tại thời điểm hiện tại, khách hàng mua căn hộ tòa The Diamond sẽ được hỗ trợ lãi suất 0% lên tới 24 tháng đối với khoản vay tối đa 70% giá trị sản phẩm, miễn phí trả nợ trước hạn trong thời gian hỗ trợ lãi suất. Khách hàng thanh toán sớm 100% bằng vốn tự có được hưởng chiết khấu lên tới 13,5%. Tùy kế hoạch tài chính, khách hàng có thể lựa chọn phương án vay hoặc thanh toán sớm để tối ưu dòng vốn.

Ngoài ra, khách hàng mua căn hộ sẽ có cơ hội tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng xe ô tô Mercedes GLC 300, được nhận quà tặng “Tân gia phát tài – Lộc vàng như ý” trị giá lên tới 150 triệu đồng, quà tặng gói hoàn thiện nội thất “Kiến tạo không gian sống Newtown đỉnh cao” trị giá tới 350 triệu đồng.

Với lợi thế vị trí, tầm nhìn hướng biển và hệ tiện ích đa dạng, Newtown Diamond đáp ứng đầy đủ nhu cầu an cư, nghỉ dưỡng và khai thác cho thuê; đồng thời mở ra triển vọng gia tăng giá trị tài sản dài hạn. Đây cũng là cơ hội để khách hàng sở hữu căn hộ cao cấp tại một trong những khu vực ven biển giàu sức hút của Đà Nẵng, đón đầu cơ hội đầu tư và chủ động nắm bắt các chính sách hấp dẫn đang được áp dụng.

#Newtown Diamond #căn hộ Đà Nẵng

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