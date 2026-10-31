Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

Vinhomes Green Paradise chính thức bước vào vòng bình chọn toàn cầu '7 kỳ quan đô thị tương lai'

P.V

Dự án Vinhomes Green Paradise (Cần Giờ, TP.HCM) chính thức bước vào vòng bình chọn toàn cầu của chiến dịch “7 Kỳ quan Đô thị Tương lai” do New7Wonders khởi xướng. Sự kiện là dịp để Vinhomes khẳng định khát vọng tiên phong kiến tạo những chuẩn mực sống vượt thời đại, góp phần lan tỏa tầm nhìn phát triển đô thị xanh, thông minh và bền vững tới cộng đồng quốc tế.

Chiến dịch “7 Kỳ quan Đô thị Tương lai” là cuộc tìm kiếm những kỳ quan đô thị mới trên toàn hành tinh. Thông qua việc tôn vinh các thành phố và dự án tiên phong về phát triển bền vững, ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo và lấy con người làm trung tâm, cuộc bình chọn sẽ tái định nghĩa hình mẫu đô thị tương lai của thế kỷ XXI.

Chương trình đã được khởi động từ ngày 31/10/2025, với giai đoạn tiếp nhận đề cử và hồ sơ từ các thành phố, khu đô thị và dự án kéo dài đến ngày 31/10/2026. Trong số hơn 260 ứng viên trên toàn thế giới, Vinhomes Green Paradise là Ứng viên Chính thức đầu tiên của chiến dịch.

Hiện tại, chiến dịch chính thức bước sang giai đoạn bình chọn công khai để tìm ra danh sách kỳ quan đô thị tương lai.

photo.jpg
Dự án Vinhomes Green Paradise (Cần Giờ, TP.HCM) chính thức bước vào vòng bình chọn toàn cầu của chiến dịch “7 Kỳ quan Đô thị Tương lai” do New7Wonders khởi xướng.

Theo đó, từ tháng 11/2026 đến tháng 4/2027, quá trình bình chọn sẽ xác định danh sách 77 ứng viên. Từ danh sách này, New7Wonders sẽ lựa chọn và công bố 28 ứng viên vào vòng chung kết.

Từ tháng 5 đến tháng 10/2027, 28 ứng viên tiếp tục trải qua 3 vòng bình chọn với sự tham gia của hàng triệu lượt bình chọn trên toàn cầu. Ngày 31/10/2027, danh sách “7 Kỳ quan Đô thị Tương lai” sẽ được New7Wonders chính thức công bố.

Là Ứng viên Chính thức đầu tiên, Vinhomes Green Paradise góp phần khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ các đô thị toàn cầu, lan tỏa tầm nhìn phát triển đô thị ESG++ với những tiêu chí quy hoạch vượt trội về sinh thái, công nghệ và chất lượng sống. Sự đồng hành, ủng hộ của cộng đồng trong nước và quốc tế là nền tảng quan trọng đưa Việt Nam trở thành điểm sáng của tương lai đô thị thế giới.

Bà Nguyễn Thu Hằng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vinhomes, chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng những đô thị của tương lai sẽ được định hình bởi các giá trị mang lại cho con người. Sáng kiến ‘7 Kỳ quan Đô thị Tương lai’ của New7Wonders là cơ hội ý nghĩa để cùng tôn vinh những tầm nhìn tiên phong đó. Tại Vinhomes, chúng tôi không ngừng theo đuổi khát vọng kiến tạo các kỳ quan đô thị vượt thời gian. Vinhomes Green Paradise là sự tiếp nối của khát vọng ấy với chuẩn mực ESG++, hài hòa giữa chất lượng sống cư dân, công nghệ, môi trường và giá trị kinh tế dài hạn. Cuộc bình chọn toàn cầu sẽ mở ra cơ hội để Vinhomes giới thiệu tầm nhìn và khát vọng của Việt Nam tới cộng đồng quốc tế, truyền cảm hứng về một đô thị đáng sống trên toàn thế giới. Chúng tôi mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của cộng đồng trong nước và quốc tế để cùng lan tỏa tầm nhìn về những đô thị tương lai, đồng thời đưa khát vọng kiến tạo tương lai bền vững của Việt Nam vươn tầm thế giới”.

Theo New7Wonders, quy trình bình chọn được thiết kế đơn giản, thuận tiện. Người dân chỉ cần nhập họ tên, quốc gia, địa chỉ email và số điện thoại nếu muốn. Những thông tin chi tiết về thể lệ và các giai đoạn bình chọn sẽ được cập nhật trên website chính thức của New7Wonders.

photo.png
Trong số hơn 260 ứng viên trên toàn thế giới, Vinhomes Green Paradise là Ứng viên Chính thức đầu tiên của chiến dịch “7 Kỳ quan Đô thị Tương lai”.

Ông Jean-Paul de la Fuente, Giám đốc New7Wonders - Chủ tịch chiến dịch bầu chọn 7 Kỳ quan Đô thị Tương lai, chia sẻ tại lễ khởi động chính thức: “Ngày hôm nay, chúng ta không chỉ khởi động một nền tảng bình chọn mà còn mở ra cuộc đối thoại toàn cầu về tương lai của các đô thị. Trong một năm tới, người dân trên khắp thế giới sẽ có cơ hội khám phá, tìm hiểu và chung tay ủng hộ những địa danh mà họ tin xứng đáng trở thành biểu tượng toàn cầu cho sự phát triển của đô thị”.

“7 Kỳ quan Đô thị Tương lai” là sáng kiến tiếp nối dấu ấn quốc tế của New7Wonders – tổ chức được biết đến rộng rãi qua cuộc bầu chọn “7 Kỳ quan Thiên nhiên Mới” năm 2011. Với quy mô toàn cầu, chiến dịch thu hút sự quan tâm và tham gia của đông đảo cộng đồng quốc tế.

Xét theo các tiêu chí của cuộc bầu chọn, Vinhomes Green Paradise nổi bật ở ba phương diện: Môi trường và Thiên nhiên, Thành phố Thông minh, Lấy con người làm trung tâm.

Về Môi trường và Thiên nhiên, Vinhomes Green Paradise sở hữu vị trí hiếm có khó tìm tại Cần Giờ, TP.HCM, gắn với không gian biển và khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ được UNESCO công nhận. Trên tổng quy mô 2.870 ha, dự án có mật độ xây dựng dự kiến chỉ khoảng 17%, phần lớn diện tích ưu tiên cho cây xanh và mặt nước lên tới hơn 930 ha trên toàn dự án.

Ở phương diện Thành phố Thông minh, dự án định hướng ứng dụng Internet vạn vật (IoT), Dữ liệu lớn (Big Data) và Trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản trị, vận hành và giám sát môi trường. Việc tích hợp công nghệ vào hạ tầng đô thị sẽ giúp tối ưu nguồn lực, nâng cao hiệu quả vận hành, tăng cường khả năng quản lý và góp phần kiến tạo môi trường sống hiện đại, an toàn, văn minh.

Xét trên tiêu chí Lấy con người làm trung tâm, hệ thống tiện ích được quy hoạch và phát triển đồng bộ với triết lý vị nhân sinh. Cư dân sẽ được thụ hưởng chất lượng sống cao cấp với dịch vụ toàn diện theo tiêu chuẩn quốc tế như y tế, giáo dục, dưỡng lão, văn hóa, thể thao, cho đến vui chơi, giải trí, ẩm thực…

Việc Vinhomes Green Paradise chính thức bước vào vòng bình chọn toàn cầu “7 Kỳ quan Đô thị Tương lai” là dấu mốc quan trọng của Vinhomes trên hành trình vươn tầm thế giới, đồng thời mở ra cơ hội để giới thiệu với quốc tế tầm nhìn và khát vọng phát triển đô thị của Việt Nam.

Người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế có thể tham gia bình chọn cho Vinhomes Green Paradise ngay từ bây giờ tại www.7wondersfc.com.

#Vinhomes Green Paradise #7 Kỳ quan Đô thị Tương lai #New7Wonders #bình chọn toàn cầu #đô thị Cần Giờ #đô thị xanh #Nguyễn Thu Hằng

Cùng chuyên mục

TPHCM sẽ xây dựng, cải tạo hàng loạt chung cư theo thẩm quyền của Luật Phát triển đô thị

TPHCM sẽ xây dựng, cải tạo hàng loạt chung cư theo thẩm quyền của Luật Phát triển đô thị

TPO - TPHCM hiện có 64 chung cư cũ với 106 lô, tổng cộng 8.577 căn hộ, thuộc diện phải di dời, tháo dỡ. TPHCM đang xây dựng một nghị quyết riêng về cơ chế, chính sách và biện pháp cải tạo, xây dựng lại chung cư. Dự thảo có những đề xuất vượt trội so với quy định hiện hành, dựa trên thẩm quyền được giao tại Luật Phát triển đô thị có hiệu lực từ ngày 1/10.

Địa ốc 24H: Sẽ xây trung tâm thương mại ngầm gần Hồ Gươm; sắp hết hạn nộp thuế đất, người dân lưu ý gì?

Địa ốc 24H: Đấu giá đất vùng quê trầm lắng sau 'sốt nóng'; cấm nhận tiền đặt cọc khi dự án BĐS chưa đủ điều kiện bán

TPO - Cấm nhận tiền đặt cọc khi dự án bất động sản chưa đủ điều kiện bán; Quy định mới thủ tục đất đai ở TPHCM: Không cần đến nơi có nhà đất; Siết bán lại NƠXH sau 5 năm: Quyền lợi người đã mua ra sao?; Sau 'sốt nóng', đấu giá đất vùng quê trầm lắng, nhiều nơi ‘trắng hồ sơ’;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 31/10.

'Khốc liệt' văn phòng Hà Nội

'Khốc liệt' văn phòng Hà Nội

Hà Nội dự kiến có thêm khoảng 495.000 m2 văn phòng đến năm 2028. Nguồn cung mới mở rộng lựa chọn cho doanh nghiệp, đồng thời gia tăng áp lực cạnh tranh về chất lượng và giá thuê.

Đập thông hai căn hộ, gia chủ tạo không gian liền mạch rộng 215m²

Đập thông hai căn hộ, gia chủ tạo không gian liền mạch rộng 215m²

TPO - Từ hai căn hộ liền kề gồm 5 phòng ngủ tại khu đô thị Starlake, Tây Hồ (Hà Nội), gia chủ cải tạo thành một không gian sống rộng 215m². Thách thức lớn nhất không nằm ở việc kết nối hai căn hộ mà là xử lý hệ thống tường, cột bê tông và hộp kỹ thuật cố định để tạo sự liền mạch trong sinh hoạt.

Hàng nghìn hộ dân sống thấp thỏm, bất an tại các dự án có sai phạm của tập đoàn Mường Thanh

Hàng nghìn hộ dân sống thấp thỏm, bất an tại các dự án có sai phạm của tập đoàn Mường Thanh

TPO - Hơn một thập kỷ dành dụm tiền mua nhà, hàng nghìn hộ dân tại tổ hợp HH Linh Đàm (Hà Nội) đang lo lắng, bất an trước thông tin rà soát 12 công trình có vi phạm liên quan đến ông Lê Thanh Thản, nguy cơ phải di dời. Hầu hết mong mỏi cơ quan chức năng có phương án xử lý thấu tình đạt lý, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cư dân.

Masterise Group đồng hành cùng Bộ Công an phát triển cơ sở đào tạo của Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh

Masterise Group đồng hành cùng Bộ Công an phát triển cơ sở đào tạo của Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh

Lễ công bố Hợp đồng nguyên tắc tài trợ giữa Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh và Masterise Group cho Dự án xây dựng mới Học viện đã diễn ra tại trụ sở Bộ Công an. Việc hợp tác thể hiện sự tin tưởng giữa các bên, đồng thời mở ra cơ hội huy động nguồn lực xã hội để hoàn thiện cơ sở vật chất, nâng cao điều kiện đào tạo và nghiên cứu, phục vụ phát triển nguồn nhân lực an ninh chất lượng cao cho đất nước.

Hơn 100 khách mời hòa mình trong không gian nghệ thuật, hé lộ dự án mới của doanh nhân Nguyễn Quốc Cường

Hơn 100 khách mời hòa mình trong không gian nghệ thuật, hé lộ dự án mới của doanh nhân Nguyễn Quốc Cường

Quy tụ hơn 100 khách mời VVIP, The House of Selection gây ấn tượng bằng không gian nghệ thuật được dàn dựng công phu và cách tổ chức mang tính cá nhân hóa. Không chỉ là một sự kiện giới thiệu dự án, chương trình còn gợi mở góc nhìn về giá trị riêng tư – yếu tố ngày càng được giới khách hàng cao cấp coi trọng.

Mua nhà Vịnh Tiên, sở hữu khả năng làm chủ thời gian, toàn quyền lựa chọn nhịp sống

Mua nhà Vịnh Tiên, sở hữu khả năng làm chủ thời gian, toàn quyền lựa chọn nhịp sống

Định nghĩa về một trung tâm đô thị đích thực trong thế kỷ mới đang vượt qua giới hạn của những tòa cao ốc san sát. Tại siêu đô thị Vinhomes Green Paradise Cần Giờ, khu Vịnh Tiên định hình vóc dáng một “Quận Nhất mới” hướng biển, nơi con người nắm giữ đặc quyền làm chủ thời gian và toàn quyền lựa chọn nhịp sống để tận hưởng chuỗi trải nghiệm đỉnh cao từ sáng đến đêm.

Địa ốc 24H: Giá nhà khó giảm nếu thiếu nguồn cung vừa túi tiền; Hàng nghìn căn nhà ở xã hội, giá từ hơn 12 triệu đồng/m²

Địa ốc 24H: Giá nhà khó giảm nếu thiếu nguồn cung vừa túi tiền; Hàng nghìn căn nhà ở xã hội, giá từ hơn 12 triệu đồng/m²

TPO - TPHCM xem xét đưa 147 khu đất thí điểm làm nhà ở thương mại; Quảng Ninh chấn chỉnh việc vận động người dân rút hồ sơ đất đai để "né" quá hạn; Công bố bán hàng nghìn căn nhà ở xã hội, giá từ hơn 12 triệu đồng/m²; Giá nhà khó giảm nếu thiếu nguồn cung vừa túi tiền;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 30/10.

Xây nhà ở riêng lẻ có phải thông báo khởi công?

Xây nhà ở riêng lẻ có phải thông báo khởi công?

TPO - Nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân có phải thông báo khởi công xây dựng hay không? Căn cứ quy định tại Luật Xây dựng năm 2025, Bộ Xây dựng đã có trả lời công dân cụ thể về vấn đề này. Thông tin chi tiết xin mời quý vị cùng lắng nghe.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe