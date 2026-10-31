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Cà Mau:

Truy trách nhiệm giải quyết chậm trễ hơn 900 hồ sơ đất đai

Tân Lộc

TPO - Sở Nông nghiệp - Môi trường Cà Mau ghi nhận, có hơn 900 hồ sơ đất đai đã giải quyết nhưng trễ hạn, và chỉ ra nguyên nhân, trách nhiệm các bên liên quan, đề xuất các giải pháp xử lý.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Cà Mau đã có báo cáo gửi HĐND tỉnh giải trình về công tác giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh. Theo đó, từ ngày 1/7/2025 đến hết tháng 9/2026, các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai khu vực tiếp nhận hơn 91.400 hồ sơ, đã giải quyết hơn 85.300 hồ sơ. Trong số hồ sơ đã giải quyết, tỷ lệ trước hạn và đúng hạn đạt gần 99%; còn 901 hồ sơ giải quyết quá hạn.

Hồ sơ quá hạn tập trung tại Chi nhánh Văn phòng đất đai Bạc Liêu (442 hồ sơ), Hòa Bình (275 hồ sơ) và Vĩnh Lợi (176 hồ sơ). Nguyên nhân quá hạn chủ yếu do khối lượng hồ sơ cần giải quyết lớn, tài liệu lưu trữ chưa đồng bộ nên rà soát, xác minh nguồn gốc và thông tin thửa đất mất nhiều thời gian; thiếu nhân lực; phân công trách nhiệm theo dõi hồ sơ ở từng khâu có nơi chưa chặt chẽ...

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Cà Mau làm rõ trách nhiệm xử lý hơn 900 hồ sơ đất đai trễ hạn.

Để khắc phục, Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, đã yêu cầu các văn phòng đăng ký đất đai rà soát từng hồ sơ, ưu tiên xử lý các hồ sơ quá hạn.

Sở cũng kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cách tính thời gian giải quyết thủ tục, theo hướng tính cả thời gian xác định nghĩa vụ tài chính; niêm yết công khai thông báo mất giấy chứng nhận và phối hợp của các cơ quan liên quan vào tổng thời gian giải quyết...

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