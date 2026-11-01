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Dự án ven đầm nước mặn lớn nhất Gia Lai điều chỉnh bỏ xây biệt thự, chuyển thành nhà thấp tầng

Trương Định

TPO - Dự án Thị Nại Ecobay ven đầm Thị Nại, tỉnh Gia Lai được điều chỉnh quy hoạch 1/500, chuyển đất biệt thự phục vụ du lịch sang đất nhà ở thấp tầng, bổ sung đất chung cư và công trình công cộng.

UBND tỉnh Gia Lai mới đây đã có quyết định điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở sinh thái Thị Nại Ecobay.

Dự án Khu nhà ở sinh thái Thị Nại Ecobay tên trước đây là dự án Khu du lịch sinh thái và biệt thự đầm Thị Nại do Công ty Cổ phần Thị Nại Eco Bay làm chủ đầu tư. Dự án có tổng vốn đầu tư gần 5.000 tỷ đồng.

Sau thời gian dài tạm ngưng, từ đầu năm 2025, chủ đầu tư đã tái khởi động dự án và thực hiện san lấp mặt bằng.

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Khu vực triển khai dự án.

So với quy hoạch chi tiết đã được UBND tỉnh Bình Định trước đây phê duyệt, tổng diện tích toàn khu được lập quy hoạch không thay đổi, giữ nguyên khoảng 117,93 ha.

Khu vực lập quy hoạch thuộc phường Quy Nhơn và phường Quy Nhơn Đông, nằm trong Khu A - Khu đô thị - Thương mại Bắc sông Hà Thanh; phía Bắc giáp Khu A3, phía Nam giáp Khu A1, phía Đông giáp đầm Thị Nại, phía Tây giáp đường Võ Nguyên Giáp.

Theo quyết định điều chỉnh, dự án Khu nhà ở sinh thái Thị Nại Ecobay định hướng là khu nhà ở sinh thái đa chức năng, kết hợp nhà ở với các công trình giáo dục, y tế, thương mại - dịch vụ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí phục vụ nhu cầu an cư và du lịch; phát triển hệ sinh thái rừng ngập mặn và cảnh quan đặc trưng khu vực cửa sông Hà Thanh - đầm Thị Nại.

Cụ thể, điều chỉnh 222.361 m² đất xây dựng biệt thự phục vụ du lịch thành đất xây dựng nhà ở thấp tầng với diện tích 239.276 m²; điều chỉnh 13.694 m² đất thương mại - dịch vụ thành đất ở xây dựng nhà chung cư.

Bổ sung 12.786 m² đất công trình công cộng, gồm 12.066 m² đất giáo dục (trường liên cấp mầm non - tiểu học - trung học cơ sở) và 720 m² đất y tế.

Điều chỉnh vị trí các khu đất thương mại - dịch vụ ra mặt tiền đường chính với tổng diện tích 27.250 m²; điều chỉnh lô DV4 và toàn bộ 42.271 m² đất khu lưu trú trên mặt nước thành đất mặt nước, rừng ngập mặn theo hiện trạng.

Điều chỉnh các khu đất cây xanh - thể dục thể thao (30.250 m²), giao thông - hạ tầng kỹ thuật (205.452 m²), bổ sung 3.768 m² đất bãi đỗ xe; diện tích mặt nước sử dụng công cộng và rừng ngập mặn tăng từ 582.678 m² lên 650.560 m².

Theo quy định về chỉ tiêu quy hoạch, đất xây dựng nhà ở thấp tầng mật độ xây dựng 40-73%, tầng cao 1-3 tầng, đất xây dựng nhà chung cư mật độ xây dựng 39%, tầng cao khoảng 15 tầng; đất thương mại - dịch vụ mật độ xây dựng 60%, tầng cao 1-5 tầng. Quy mô dân số dự kiến khoảng 6.379 người.

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#Thị Nại Ecobay #điều chỉnh quy hoạch #nhà ở thấp tầng #đầm Thị Nại #dự án 5.000 tỷ đồng

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