Địa ốc 24H: Điều kiện để được mua NOXH không cần bốc thăm; chi phí đất có thể tăng 2,6 lần vì hệ số K

TPO - Người dân bị thu hồi đất cần điều kiện gì để được mua NƠXH không cần bốc thăm?; Khu nghỉ dưỡng 750 tỷ đồng bỏ hoang nhiều năm bên vịnh Lăng Cô có chủ mới; Lo ngại đề xuất cấm chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai; VARS cảnh báo hệ số K có thể khiến chi phí đất tăng 2,6 lần;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 1/11.
TPO - Được thiết kế dành cho một đôi vợ chồng trẻ, ngôi nhà hai tầng kết hợp hồ bơi ngoài trời với khu vườn nhỏ ngay giữa không gian sống. Cách tổ chức này giúp ánh sáng, gió tự nhiên và cây xanh hiện diện trong các khu vực sinh hoạt hằng ngày.
TPO - Dự án Khu dân cư thu nhập thấp xã An Phú, Khu nghỉ dưỡng Madison Hồ Tràm, Khu du lịch và biệt thự cao cấp Oceanami, Khu nhà ở 13,6 ha ở phường Bình Lợi Trung được Tổ Công tác 1645 tháo gỡ vướng mắc để xem xét cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà.
TPO - Dự án Thị Nại Ecobay ven đầm Thị Nại, tỉnh Gia Lai được điều chỉnh quy hoạch 1/500, chuyển đất biệt thự phục vụ du lịch sang đất nhà ở thấp tầng, bổ sung đất chung cư và công trình công cộng.
TPO - Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi đề xuất siết giới hạn đặt cọc mua nhà hình thành trong tương lai, song thực tế nhiều chủ đầu tư, đơn vị môi giới vẫn thu tiền khách hàng dưới các hình thức như “ký quỹ”, “booking”, “giữ chỗ”.
TPO - Người dân Hà Nội bị thu hồi nhà, đất để thực hiện các dự án của Nhà nước sẽ được ưu tiên mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội mà không phải tham gia bốc thăm. Đặc biệt, người dân còn được miễn xét duyệt các điều kiện khắt khe về thu nhập, đối tượng hay tình trạng nhà ở hiện tại.
Nối tiếp đà bứt phá từ chính sách đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - CTCP (CC1) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III/2026 với những con số nổi bật về quy mô tài sản, doanh thu cùng sự tăng trưởng của dòng tiền kinh doanh.
TPO - Sở Nông nghiệp - Môi trường Cà Mau ghi nhận, có hơn 900 hồ sơ đất đai đã giải quyết nhưng trễ hạn, và chỉ ra nguyên nhân, trách nhiệm các bên liên quan, đề xuất các giải pháp xử lý.
TPO - Sau nhiều năm đình trệ, dự án Khu nghỉ dưỡng Huyền thoại Địa Trung Hải bỏ hoang bên vịnh Lăng Cô (xã Chân Mây - Lăng Cô, TP. Huế) đã có nhà đầu tư trúng đấu giá tài sản sau 5 lần tổ chức.
Cầu Bà Dạt 2 với tổng mức đầu tư khoảng 124 tỷ đồng vừa được động thổ tại khu đô thị Palm City, phường Bình Trưng, TPHCM. Công trình được kết nối giữa các khu dân cư, góp phần hoàn thiện hạ tầng khu Nam Rạch Chiếc.
Dự án Vinhomes Green Paradise (Cần Giờ, TP.HCM) chính thức bước vào vòng bình chọn toàn cầu của chiến dịch “7 Kỳ quan Đô thị Tương lai” do New7Wonders khởi xướng. Sự kiện là dịp để Vinhomes khẳng định khát vọng tiên phong kiến tạo những chuẩn mực sống vượt thời đại, góp phần lan tỏa tầm nhìn phát triển đô thị xanh, thông minh và bền vững tới cộng đồng quốc tế.
TPO - Cấm chuyển nhượng hợp đồng mua nhà ở hình thành trong tương lai là can thiệp thô bạo vào thị trường bất động sản, đi ngược tinh thần bảo vệ quyền tài sản, quyền tự do hợp đồng và kinh doanh của công dân.
TPO - Tỷ lệ đồng thuận đã đạt hơn 87% nhưng việc bàn giao mặt bằng vẫn chưa hoàn tất và còn 171 căn chưa di dời. Theo kế hoạch, việc cưỡng chế đối với những trường hợp tiếp tục không chấp hành sẽ được tiến hành trong tháng 11.
Sau nhiều năm gắn với hình ảnh đô thị hiện đại nhưng vắng bóng cư dân, thậm chí bị gọi là “thành phố ma”, thị trường nhà ở tại khu đô thị rộng 1.000ha thuộc TPHCM đang có những thay đổi đáng chú ý sau một thập kỷ.
Hà Nội dự kiến có thêm khoảng 495.000 m2 văn phòng đến năm 2028. Nguồn cung mới mở rộng lựa chọn cho doanh nghiệp, đồng thời gia tăng áp lực cạnh tranh về chất lượng và giá thuê.
TPO - Từ hai căn hộ liền kề gồm 5 phòng ngủ tại khu đô thị Starlake, Tây Hồ (Hà Nội), gia chủ cải tạo thành một không gian sống rộng 215m². Thách thức lớn nhất không nằm ở việc kết nối hai căn hộ mà là xử lý hệ thống tường, cột bê tông và hộp kỹ thuật cố định để tạo sự liền mạch trong sinh hoạt.
TPO - Hơn một thập kỷ dành dụm tiền mua nhà, hàng nghìn hộ dân tại tổ hợp HH Linh Đàm (Hà Nội) đang lo lắng, bất an trước thông tin rà soát 12 công trình có vi phạm liên quan đến ông Lê Thanh Thản, nguy cơ phải di dời. Hầu hết mong mỏi cơ quan chức năng có phương án xử lý thấu tình đạt lý, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cư dân.